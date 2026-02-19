ام أمينة
الخيمة الرمضانية تفتح لقاءاتها بضيفها الأول الأخ فريد أبو فيصل
رمضانكم كريم و كل عام و أنتم بخير
و مبارك عليكم الشهر الفضيل
صحّ فطوركم و صحّ سحوركم متى ما صادفتم هذا الموضوع تقبلوها بروح رمضانية طيبة فهي من العبارات الدارجة التي لا تخلو من مودة
و على بركة الله نفتتح خيمتنا الرمضانية لهذا العام
خيمة نجتمع فيها على الكلمة الطيبة و الفائدة الراقية و الحوار الهادف
ضيفنا الأول ليس غريبا عن هذا البيت
بل هو من أعمدته و صاحب بصمة لغوية مميزة بيننا
نستقبل اليوم الأخ الفاضل @فريد أبو فيصل
المدقق اللغوي الذي طالما أمتعنا بدقته و رقي طرحه و حرصه على جمال الكلمة و سلامتها
أهلاً و سهلاً بك أستاذ فريد بين إخوتك و أخواتك
نرجو أن يكون هذا اللقاء مساحة طيبة للحوار و التبادل و الإستفادة
و في الختام ...
ندعو جميع الأعضاء الكرام إلى مشاركتنا بالترحيب بضيفنا العزيز
و طرح أسئلتهم بكل ود و إحترام مع الإلتزام بأدب الحوار
و تجنب أي أسئلة شخصية أو محرجة أو خارجة عن إطار اللقاء
أهلاً و سهلاً بضيفنا الكريم
و على بركة الله نبدأ