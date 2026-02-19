الخيمة الرمضانية تفتح لقاءاتها بضيفها الأول الأخ فريد أبو فيصل

الخيمة الرمضانية تفتح لقاءاتها بضيفها الأول الأخ فريد أبو فيصل


رمضانكم كريم و كل عام و أنتم بخير
و مبارك عليكم الشهر الفضيل

صحّ فطوركم و صحّ سحوركم متى ما صادفتم هذا الموضوع تقبلوها بروح رمضانية طيبة فهي من العبارات الدارجة التي لا تخلو من مودة


و على بركة الله نفتتح خيمتنا الرمضانية لهذا العام

خيمة نجتمع فيها على الكلمة الطيبة و الفائدة الراقية و الحوار الهادف


ضيفنا الأول ليس غريبا عن هذا البيت
بل هو من أعمدته و صاحب بصمة لغوية مميزة بيننا


نستقبل اليوم الأخ الفاضل @فريد أبو فيصل
المدقق اللغوي الذي طالما أمتعنا بدقته و رقي طرحه و حرصه على جمال الكلمة و سلامتها


أهلاً و سهلاً بك أستاذ فريد بين إخوتك و أخواتك

نرجو أن يكون هذا اللقاء مساحة طيبة للحوار و التبادل و الإستفادة


و في الختام ...
ندعو جميع الأعضاء الكرام إلى مشاركتنا بالترحيب بضيفنا العزيز
و طرح أسئلتهم بكل ود و إحترام مع الإلتزام بأدب الحوار
و تجنب أي أسئلة شخصية أو محرجة أو خارجة عن إطار اللقاء

أهلاً و سهلاً بضيفنا الكريم

و على بركة الله نبدأ


1000038890.gif
 
شكرا استاذتنا @ام أمينة وملهمنا @الامين محمد على دعوتك الراقية واستضافتك الطيبة وانا مجرد ركن بهذا البيت اللماوي لا ابلغ مع مكانتكم ومكانة الاعضاء المتميزين فيه ان أكون حتى وتد صغير على جنب.

أنا قيد إشارتكم وقيد إشارة الاعضاء اذا رغبوا في استضافتي اليوم وتكرموا بالمشاركة في مجلسنا الذي يشع بأنوار حضورهم و يفوح بمسك تفاعلهم أدامه الله لهذه اللمة الرائعة والقلعة الصامدة.

ادعو الله ان يطيب اوقاتنا ويسرع أنترناتنا ويهدئ اعصابنا

Cutting London GIF by Lord's Cricket Ground
 
اهلا بك اخي الكريم كضيف اول
انا لم يسبق لي وان تعرفت عليك.. وإن شاء الله نتعرف
ثانيا كيف حالتك مع رمضان
ما أفضل طبق تحبه في هذا الشهر الكريم
كيف تقضي يومك
 

