فريد أبو فيصل عضو في عيون الأعضاء العدد الثالث

اخترنا لكم اليوم أحد الضيوف

يعتبر أحد أعمدة اللمة منذ نشأتها حتى الآن

لقب بالأب الروحي للمة

ولقب أيضا بأمين اللمة الجزائرية

قدم الكثير والكثير لهذا المنتدى ولأبناءه

وأعماله تشهد عليه

سواء كانت ظاهرة أو في الخفاء

هذا السيد الفاضل

حتى وان أجبرته الظروف عن التنحي من الادارة

إلا أنه لم ينس اللمة يوما !!

مازال يكتب مواضيع ويشارك ويتفقد الجميع

مازال يرشدنا ويساعدنا

مازالنا نحتاج لارشاداته ونصائحه وحكمته مهما اعتقدنا أننا تعلّمنا !



الكبير يبقى كبير

هذا ماتعلمته من اللمة



هو العم

أهلا وسهلا بك

نتشرف باستضافتك

لتكون الضيف الثالث في عيون الأعضاء

للأعضاء :

همسـﮧ لـ آلجميـع

آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .

و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .

****************************************- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!- عيب هذآ آلعضـو ؟!- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!