رسائل من الحرم

سـارة
:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
Reaction 5.2K
الجوائز 585
- تاريخ التسجيل
- 24 أكتوبر 2024
- المشاركات
- 1,841
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 12
رسائل من الحرمهذه ليست مجرد منشورات عابرة، بل هي "إطلالة روحية" يومية، ننقلها لكم بعين المحبّ وقلب الجار، لنضعكم في قلب الحدث الإيماني لحظة بلحظة.
- نبض الحرم: وصف حيّ للأجواء الروحانية، من رائحة البخور التي تعانق الأروقة إلى لحظات السكينة في السحر.
- مواعظ من الروح: فيديوهات مقتبسة من عبق المكان، تلامس القلب وتُعيد ترتيب الروح.
- ابتهالات خاشعة: دعوات نرفعها معكم ولكم، لعلّ ساعة استجابة تجمعنا في ظلال الكعبة او مسجد رسول الله
- خبايا الجيرة: تفاصيل صغيرة لا يعرفها إلا من سكن الديار؛ حكايات الطمأنينة التي يسكنها المعتمر والزائر