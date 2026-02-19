رسائل من الحرم







الشيخ أبوبكر الجزائري رحمه الله ومسيرة أكثر من نصف قرن على كرسي الحرم النبوي

في قرية ليوة القريبة من طولقة.. التي تقع اليوم في ولاية بسكرة جنوب بلاد الجزائر عام 1921م،

وتلقى علومه الأولية، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي،



ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة

وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ؛ حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي؛

فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف، وغير ذلك.



وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1960 م كان من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة، ودرس على مشايخها جملة من العلوم التي أهّلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية،ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورةوفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ؛ حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي؛فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف، وغير ذلك.وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1960 م كان من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها،



وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد عام 1986 م وله جهود دعوية في الكثير من البلاد التي زارها.





وعُرف أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارسته للتدريس بالحرم النبوي الشريف لخمسين عامًا مما أكسب دروسه وكتبه زخمًا كبيرًا، ويعد كتابه "منهاج المسلم" من أكثر مصنفاته قبولا وانتشارا في البلدان العربية

فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن صالح بن محيي الدين

الشيخ عدنان بن عبد العزيز الخطيري

الشيخ عبد الرحمن بن صدوق الجزائري

الشيخ إدريس بن إبراهيم المغربي

الشيخ حمزة بن حامد بن بشير القرعاني

الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين

الشيخ الدكتور مختار بن الشيخ محمد الأمين

الشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته المدرس بالمسجد النبوي

الشيخ عواد بن بلال بن معيض

الشيخ عبدالله بن فايز الجهني

الشيخ عبد الحليم نصار السلفي

قال عنه الإمام العلامة حماد الأنصاري محدث المدينة:

رأيت في المنام الشيخ أبو بكر الجزائري يمشي وهو لابس لباسًا لم أر أحدًا في الدنيا لابسًا مثله ومعه شخص آخر لابس لبسًا أقل منه فأولته بلباس التقوى.

وقال أيضاً قال العلامة حماد الانصاري للشيخ أبو بكر الجزائري رحمهما الله : «أنت تستطيع أن تصوغ كلمات لا أستطيع صياغتها»

وقال عنه بدر المدينة الشيخ عبد المحسن العباد: وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- من رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض كان -رحمه الله- كلما لقيته يسألني عن الدروس في المسجد النبوي والمدرسين فيه ويخص بالسؤال عن الشيخ أبو بكر الجزائري.

وخلاصة القول فيه أن الشيخ حفظه الله مجاهد جاهد بلسانه وماله في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة على هدي المصطفى ﷺ والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدًا

قال الأستاذ سعد العتيبي: أم الشيخ أبو بكر الجزائري المصلين في المسجد النبوي في صلاة العصر عام 1413هـ عندما تأخر إمام المسجد النبوي الشيخ عبد العزيز بن صالح.

له مؤلفات عدة من أبرزها "منهاج المسلم" الذي ذاع صيته في بقاع الأرض وله مؤلفات أخرى منها عقيدة المؤمن ، كمال الأمة في صلاح عقيدتها، هذا الحبيب يامحب و غيرها الكثير “ توفي عن عمر ناهز 97 سنة ودفن بمقبرة البقيع