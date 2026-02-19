رسائل من الحرم

سـارة

سـارة

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة

رسائل من الحرم

هذه ليست مجرد منشورات عابرة، بل هي "إطلالة روحية" يومية، ننقلها لكم بعين المحبّ وقلب الجار، لنضعكم في قلب الحدث الإيماني لحظة بلحظة.

  • نبض الحرم: وصف حيّ للأجواء الروحانية، من رائحة البخور التي تعانق الأروقة إلى لحظات السكينة في السحر.
  • مواعظ من الروح: فيديوهات مقتبسة من عبق المكان، تلامس القلب وتُعيد ترتيب الروح.
  • ابتهالات خاشعة: دعوات نرفعها معكم ولكم، لعلّ ساعة استجابة تجمعنا في ظلال الكعبة او مسجد رسول الله
  • خبايا الجيرة: تفاصيل صغيرة لا يعرفها إلا من سكن الديار؛ حكايات الطمأنينة التي يسكنها المعتمر والزائر
    HBhIqN5W8AAA54b
 
اللَّهُـــم فـي أول يـومٍ من رمـضـان
اجـعـل لـنا فـيه رحـمةً ومغـفـرة..ووفّقـنا للـصيـام والقـيـام..
واكتـبنـا مـن الـمقبوليـن الفـائـزيـن برضـاك يا رب

HBhJtHKXMAAYFoA
 
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدرونا
حلقات التحفيظ عن بعد في المسجد النبوي الشريف ❤️
لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط.
 
بورك فيك على الموضوع القيم
 
الشيخ أبوبكر الجزائري رحمه الله ومسيرة أكثر من نصف قرن على كرسي الحرم النبوي

🖋️
هذا الرجل أحب مدينة رسول الله ﷺ وأحبته.. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري البسكري.. درّس بالمسجد النبوي أكثر من خمسين سنة وله جهود كبيرة في خدمة الإسلام والدعوة إليه..
🖋️
ولد الراحل الشيخ أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر المعروف بـ "أبو بكر الجزائري"
في قرية ليوة القريبة من طولقة.. التي تقع اليوم في ولاية بسكرة جنوب بلاد الجزائر عام 1921م،
وتلقى علومه الأولية، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي،
ثم انتقل إلى مدينة بسكرة، ودرس على مشايخها جملة من العلوم التي أهّلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية،
ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة
وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ؛ حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي؛
فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف، وغير ذلك.
🖋️
وعمل الشيخ الجزائري مدرساً في بعض مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة،
وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1960 م كان من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها،
وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد عام 1986 م وله جهود دعوية في الكثير من البلاد التي زارها.
🖋️
وبعد استقراره في المملكة العربية السعودية، ركز الجزائري على الجانب العلمي دون أن يغفل الحديث في جوانب فكرية وعقدية
وعُرف أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارسته للتدريس بالحرم النبوي الشريف لخمسين عامًا مما أكسب دروسه وكتبه زخمًا كبيرًا، ويعد كتابه "منهاج المسلم" من أكثر مصنفاته قبولا وانتشارا في البلدان العربية

🖋️
#تلاميذه
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن صالح بن محيي الدين
الشيخ عدنان بن عبد العزيز الخطيري
الشيخ عبد الرحمن بن صدوق الجزائري
الشيخ إدريس بن إبراهيم المغربي
الشيخ حمزة بن حامد بن بشير القرعاني
الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين
الشيخ الدكتور مختار بن الشيخ محمد الأمين
الشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته المدرس بالمسجد النبوي
الشيخ عواد بن بلال بن معيض
الشيخ عبدالله بن فايز الجهني
الشيخ عبد الحليم نصار السلفي

🖋️
#ثناء_العلماء_عليه
قال عنه الإمام العلامة حماد الأنصاري محدث المدينة:
رأيت في المنام الشيخ أبو بكر الجزائري يمشي وهو لابس لباسًا لم أر أحدًا في الدنيا لابسًا مثله ومعه شخص آخر لابس لبسًا أقل منه فأولته بلباس التقوى.
وقال أيضاً قال العلامة حماد الانصاري للشيخ أبو بكر الجزائري رحمهما الله : «أنت تستطيع أن تصوغ كلمات لا أستطيع صياغتها»
وقال عنه بدر المدينة الشيخ عبد المحسن العباد: وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- من رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض كان -رحمه الله- كلما لقيته يسألني عن الدروس في المسجد النبوي والمدرسين فيه ويخص بالسؤال عن الشيخ أبو بكر الجزائري.
وخلاصة القول فيه أن الشيخ حفظه الله مجاهد جاهد بلسانه وماله في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة على هدي المصطفى ﷺ والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدًا

🖋️
#إمامته في المسجد النبوي
قال الأستاذ سعد العتيبي: أم الشيخ أبو بكر الجزائري المصلين في المسجد النبوي في صلاة العصر عام 1413هـ عندما تأخر إمام المسجد النبوي الشيخ عبد العزيز بن صالح.
له مؤلفات عدة من أبرزها "منهاج المسلم" الذي ذاع صيته في بقاع الأرض وله مؤلفات أخرى منها عقيدة المؤمن ، كمال الأمة في صلاح عقيدتها، هذا الحبيب يامحب و غيرها الكثير “ توفي عن عمر ناهز 97 سنة ودفن بمقبرة البقيع

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والسنة خير الجزاء

HBhMkWjXcAAW91T
 
افطار أول يوم في رمضان في المسجد النبوي الشريف

لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط.
 
شكرا ايتها الغالية على هذا الابداع
بصدق يا حظكم بالجيرة يا سارا
ننتظر المزيد
*******************************
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع الامين محمد
بارك الله فيكِ وجزاكِ الله كل خير
قال سـارة:
الشيخ أبوبكر الجزائري رحمه الله ومسيرة أكثر من نصف قرن على كرسي الحرم النبوي

🖋️
هذا الرجل أحب مدينة رسول الله ﷺ وأحبته.. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري البسكري.. درّس بالمسجد النبوي أكثر من خمسين سنة وله جهود كبيرة في خدمة الإسلام والدعوة إليه..
إضغط للتوسيع...
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
قال سـارة:
🖋️
ولد الراحل الشيخ أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر المعروف بـ "أبو بكر الجزائري"
في قرية ليوة القريبة من طولقة.. التي تقع اليوم في ولاية بسكرة جنوب بلاد الجزائر عام 1921م،
إضغط للتوسيع...
قريتهُ قريبة من مدينتي
 
توقيع أبو خديجة

المواضيع المشابهة

Adem4dz
تلاوة عطرة ~ صلاة التراويح ~ من الحرم المكي | الليلة 3 رمضان 1444هـ🌙
المشاركات
5
المشاهدات
940
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
A
سلسلة** رسائل من القلب♥ الى القلب ♥
المشاركات
9
المشاهدات
995
وائل ابن الجزائر
وائل ابن الجزائر
A
كن رجلا ولا تكن ذكر .*رسائل من القلب♥ الى القلب ♥
المشاركات
9
المشاهدات
2K
وائل ابن الجزائر
وائل ابن الجزائر
ا
رسائل من الحياة
المشاركات
6
المشاهدات
1K
ابو الاء
ا
N
شهر رجب( من الاشهر الحرم)
المشاركات
5
المشاهدات
656
djkim
D
العودة
Top Bottom