اشتقتُ إلى القرب ياالله…اشتياقَ الغريبِ إلى وطنٍ لم يره،لكن قلبه يعرف الطريق إليه.يا ربّ…ما بين نبضةٍ ونبضةيهمس القلب:خذني إليك قليلاًكي أتعلم كيف يهدأ العاشقون.كلما ضاق بي العالمفتحتُ نافذة الذكر،فإذا بالروحتتنفّس من جهة السماء.يا الله…لسنا صالحين كما ينبغي،لكننا نعرفُ بابك،ونعرفُ أن الرحمةأوسع من خطايانا.في السجوديتذكّر القلب أصله:حفنةُ ترابٍتحلم أن تمتلئ نورًا.نقول: سبحانك…فترتفع أرواحنا درجة،نقول: الحمد لك…فنكتشف أن الطريق إليكمفروشٌ بالنعم.يا ربّ…إن كان العشق نارًافاجعلنا من الذينيحترقون بكلا بغيرك.أحيانا لا نريد شيئًا من الدنيا،نريد فقطأن نجلس قليلًافي ظلّ رحمتك.علّم قلوبنا يا اللهأن تحبك بصمت،كما يحبّ الفجرُأن يولد من قلب الليل.وفي آخر الابتهال:نرفع أيدينا للسماءلا لأنك بعيد…بل لأن قلوبناتريد أن تطير إليك.