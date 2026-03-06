Ziani Rajf
اشتقتُ إلى القرب ياالله…
اشتياقَ الغريبِ إلى وطنٍ لم يره،
لكن قلبه يعرف الطريق إليه.
يا ربّ…
ما بين نبضةٍ ونبضة
يهمس القلب:
خذني إليك قليلاً
كي أتعلم كيف يهدأ العاشقون.
كلما ضاق بي العالم
فتحتُ نافذة الذكر،
فإذا بالروح
تتنفّس من جهة السماء.
يا الله…
لسنا صالحين كما ينبغي،
لكننا نعرفُ بابك،
ونعرفُ أن الرحمة
أوسع من خطايانا.
في السجود
يتذكّر القلب أصله:
حفنةُ ترابٍ
تحلم أن تمتلئ نورًا.
نقول: سبحانك…
فترتفع أرواحنا درجة،
نقول: الحمد لك…
فنكتشف أن الطريق إليك
مفروشٌ بالنعم.
يا ربّ…
إن كان العشق نارًا
فاجعلنا من الذين
يحترقون بك
لا بغيرك.
أحيانا لا نريد شيئًا من الدنيا،
نريد فقط
أن نجلس قليلًا
في ظلّ رحمتك.
علّم قلوبنا يا الله
أن تحبك بصمت،
كما يحبّ الفجرُ
أن يولد من قلب الليل.
وفي آخر الابتهال:
نرفع أيدينا للسماء
لا لأنك بعيد…
بل لأن قلوبنا
تريد أن تطير إليك.