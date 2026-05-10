السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأكل الصحي خلال فترة الإمتحانات المدرسية
خلال فترة الإمتحانات يحتاج الأبناء إلى غذاء صحي و متوازن يمدهم بالطاقة و يعزز قدرتهم على التركيز
الأطعمة الغنية بالفيتامينات و المعادن مثل :
الخضر و الفواكه الطازجة تساعد على تقوية المناعة و تخفيف التوتر
بينما توّفر الحبوب الكاملة مثل : الشوفان و الخبز الكامل هو بمثابة طاقة ثابتة تدوم لساعات طويلة
و البروتينات الموجودة في البيض و اللحوم الحمراء و البيضاء تدعم وظائف الدماغ و تزيد من القدرة على الإستيعاب
في حين أن الأسماك الغنية بالأوميغا 3 و المكسرات مثل :
اللوز و الجوز تساهم في تحسين الذاكرة و القدرة على التفكير المنظم
لا ننسى أنّ الماء عنصر لا غنى عنه للحفاظ على نشاط الجسم و العقل
لذلك من المهم الحرص على شربه بإنتظام
و في المقابل الأطعمة السريعة و المشروبات الغازية و العصائر المصنعة و الحلويات تؤدي إلى الخمول و تشتت الإنتباه
مما يجعل تجنبها ضرورة خلال هذه الفترة
الإهتمام بالتغذية السليمة في أيام الإمتحانات يعّد خطوة أساسية لدعم الأبناء نفسيًا و جسديًا و يمنحهم بيئة صحية تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج
في أمان الله
....