معنى الأكل الصحي

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,104
الإعجابات
19,776
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
1532290495002.jpeg

الااكل الصحي يعني تناول أطعمة غنية بالمواد الغذائية
و بالكميات المناسبة
من جميع المجموعات الغذائية
و الهدف من الاكل الصحي ليس فقدان الوزن كما هو شائع بل هو أكل متوازن و صحي بالجملة
و لما نقول صحي تدخل من ضمنها مرض السمنة و سوء التغذية
و الاكل الصحي او الأطعمة الصحية غذا ربطناها مع ممارسة الرياضة الو القيام بعمل بدني
نكون قد عملنا اسهل طريقتين للوقاية من الامراض و من ضمنها السمنة و الهزال او سوء التغذية

و الكل الصحي كفيل بمد الجسم بالمواد التي يحتاجها التي تتحول الى
طاقة و حيوية مع المحافظة على الصحة
و حتى على الجانب النفسي للاكل الصحي دور في الشعور بالاحساس الجيد و الانتعاش
و تفادي امراض مؤثرة على الطبع النفسي كالقولون العصبي مثلا

الاكل الصحي يحتوي على
الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top