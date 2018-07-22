معنى الأكل الصحي

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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الااكل الصحي يعني تناول أطعمة غنية بالمواد الغذائية
و بالكميات المناسبة
من جميع المجموعات الغذائية
و الهدف من الاكل الصحي ليس فقدان الوزن كما هو شائع بل هو أكل متوازن و صحي بالجملة
و لما نقول صحي تدخل من ضمنها مرض السمنة و سوء التغذية
و الاكل الصحي او الأطعمة الصحية غذا ربطناها مع ممارسة الرياضة الو القيام بعمل بدني
نكون قد عملنا اسهل طريقتين للوقاية من الامراض و من ضمنها السمنة و الهزال او سوء التغذية
و الكل الصحي كفيل بمد الجسم بالمواد التي يحتاجها التي تتحول الى
طاقة و حيوية مع المحافظة على الصحة
و حتى على الجانب النفسي للاكل الصحي دور في الشعور بالاحساس الجيد و الانتعاش
و تفادي امراض مؤثرة على الطبع النفسي كالقولون العصبي مثلا
الاكل الصحي يحتوي على
الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء
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