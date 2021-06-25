فضل العشر من ذي الحجة



بسم الله الرحمن الرحيم



قال المولى عز وجل : {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} [الفجر :1- 4]



ولا يُقسم ربنا الا بعظيم ..





فضلها : عن ابن عباس –رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ) قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ( ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )

-رواه البخاري





صيام الايام التسع



عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة .

-رواه أبو داود





صيام يوم عرفة

عن أبي قتادة الانصاري –رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ( يُكفر السنة الماضية و الباقية)

-رواه مسلم





الاضحية

عن أنس –رضي الله عنه – قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسقي ويكبر فذبحهما بيده .

-رواه مسلم





التكبير و التهليل و التحميد



عن ابن عمر –رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل و التكبير و التحميد ) .

رواه الامام احمد





صيغة التكبير في هذه الايام

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر



الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله الا الله ، و الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد



كلام أهل العلم في فضلها



قـال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره .

-فتح الباري

عن ميمون بن مهران رحمه الله قال :

أدركت الناس وإنهم ليكبِّرون في العشر، حتى كنت أُشبِّهُه بالأمواج من كثرتها .

-فتح الباري لابن رجب​