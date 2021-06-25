فضل العشر من ذي الحجة

إلياس
:: أستاذ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
قال المولى عز وجل : {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} [الفجر :1- 4]
ولا يُقسم ربنا الا بعظيم ..
فضلها : عن ابن عباس –رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ) قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ( ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )
-رواه البخاري
صيام الايام التسع
عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة .
-رواه أبو داود
صيام يوم عرفة
عن أبي قتادة الانصاري –رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ( يُكفر السنة الماضية و الباقية)
-رواه مسلم
الاضحية
عن أنس –رضي الله عنه – قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسقي ويكبر فذبحهما بيده .
-رواه مسلم
التكبير و التهليل و التحميد
عن ابن عمر –رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل و التكبير و التحميد ) .
رواه الامام احمد
صيغة التكبير في هذه الايام
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر
الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله الا الله ، و الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد
كلام أهل العلم في فضلها
قـال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره .
-فتح الباري
عن ميمون بن مهران رحمه الله قال :
أدركت الناس وإنهم ليكبِّرون في العشر، حتى كنت أُشبِّهُه بالأمواج من كثرتها .
-فتح الباري لابن رجب