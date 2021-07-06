فضل العشر الاوائل من ذي الحجة!!

لقد اقسم الله تعالى بالعشر ايام من دي الحجة فقال " و الفجر و ليال عشر " و قال محمد صلى الله عليه و سلم "ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هده الايام"قالوا ولا الجهاد في سب



يل الله قال"



ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من دلك بشيء"" قال بن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

1- في أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لأدم ومن صام هذا اليوم غفر الله له كل ذنب .

2-وفي اليوم الثاني أستجاب الله لسيدنا يوسف ، ومن صام هذا اليوم كمن عبد الله سنة ولم يعص الله طرفة عين .

3- وفي اليوم الثالث أستجاب الله دعاء زكريا ، من صام هذا اليوم استجاب الله لدعاه

4- وفي اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى عليه السلام ، ومن صام هذا اليوم نفى الله عنه البأس والفقر وفي يوم القيامة يحشر مع السفرة الكرام .

5 - وفي اليوم الخامس ولد سيدنا موسى عليه السلام ، ومن صام هذا اليوم برء من النفاق وعذاب القبر .

6- وفي اليوم السادس فتح الله لسيدنا محمد بالخير ، ومن صامه ينظر الله اليه بالرحمة ولا يعذبه أبدا .

7- وفي اليوم السابع تغلق فيه ابواب جهنم ، ومن صامه أغلق الله له ثلاثون بابا من العسر وفتح الله ثلاثون بابا من الخير . 8- وفي اليوم الثامن المسمى بيوم التروية ، ومن صامه اعطى له من الاجر ما لا يعلمه الا الله .

9- وفي اليوم التاسع وهو يوم عرفة من صامه يغفر الله له سنة من قبل وسنة من بعد

10- وفي اليوم العاشر يكون عيد الاضحى وفيه قربانا وذبح ذبيحة ففي أول قطرة من دماء الذبيحة يغفر الله ذنوبه وذنوب اولاده . ومن أطعم فيه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة امنا ويكون ميزانه أثقل من جبل احد . صدق رسول الله عليه الصلاة و السلام . و عن ابن عمر رضي الله عنه قال" ما من ايام اعظم ولا احب الى الله العمل فيهن من هده الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل و التكبير و التحميد"​