عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير

صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,401
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب ماما وبابا
الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها قد رحل الضيف العزيز علی قلوبنا شهر رمضان شهر المغفرة والغفران نسأل الله العظيم ربي العرش العظيم أنه تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يغفر لنا إن نسينا أو أخطئنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وها قد حل علينا العيد يوم يفرح فيه الناس وتطمئن فيه الأنفس ورغم كل الضروف إلا أننا نرحب بيه كعادتنا وبهذه المناسبة السعيدة أتمنی لجميع أعضاء اللمة وسائر المسلمين أن يعيده علينا باليمن والبركات
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير
إحترامي وتقديري لكم عميقين:love:
وسلام
 
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