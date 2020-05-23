عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير

صانعة الإبتسامة
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها قد رحل الضيف العزيز علی قلوبنا شهر رمضان شهر المغفرة والغفران نسأل الله العظيم ربي العرش العظيم أنه تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يغفر لنا إن نسينا أو أخطئنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وها قد حل علينا العيد يوم يفرح فيه الناس وتطمئن فيه الأنفس ورغم كل الضروف إلا أننا نرحب بيه كعادتنا وبهذه المناسبة السعيدة أتمنی لجميع أعضاء اللمة وسائر المسلمين أن يعيده علينا باليمن والبركات
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير
إحترامي وتقديري لكم عميقين
وسلام
ها قد رحل الضيف العزيز علی قلوبنا شهر رمضان شهر المغفرة والغفران نسأل الله العظيم ربي العرش العظيم أنه تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يغفر لنا إن نسينا أو أخطئنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وها قد حل علينا العيد يوم يفرح فيه الناس وتطمئن فيه الأنفس ورغم كل الضروف إلا أننا نرحب بيه كعادتنا وبهذه المناسبة السعيدة أتمنی لجميع أعضاء اللمة وسائر المسلمين أن يعيده علينا باليمن والبركات
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير
إحترامي وتقديري لكم عميقين
وسلام