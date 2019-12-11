السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تعتبر الطيور أحد الكائنات الحية اللطيفة والتي يفضلها ويحب تربيتها العديد من الأشخاص، ومن هذه الطيور طائر الرفراف الذي ينتمي

إلى مجموعة الشقراقيات، وهي عبارة عن مجموعة من الطيور تتميز بألوانها الزاهية وهي ذات حجم يتراوح بين الصغير إلى المتوسط، ولطائر الرفراف

تسعين نوع جميعها ذات مناقير مدببة، ورؤوس كبيرة وطويلة ومدببة أيضاً، إضافة إلى ذيولها وساقيها القصيرة.



يتنوع الرفراف في المنطقة الأسترالية، ويعُتقد بإن هذه المجموعة لم تنشأ هناك بل توزعّت في نصف الكرة الشمالية، وبعد ذلك انتشر في المنطقة الأسترالية.

يعيش طائر الرفراف بالقرب من الأنهار كما أنه يتغذى على الأسماك، ومعظم أنواع الرفراف التي توجد في العالم تعيش بعيده عن الماء.

يتغذى طائر الرفراف على اللافقاريات الصغيرة والأسماك.

يبني الرفراف أعشاشه على شكل أنفاق تحت الأرض، وقد تعيش معظمها في أعشاش النمل الأبيض التي تم هجرها.

هناك عدد قليل من أنواع الرفراف يُعرف بانعزاله، ومهدد بالانقراض بشكل كبير، ويوجد في بريطانيا.

يتغذى طائر الرفراف على مجموعة عنصر متنوعة، وهذا النوع هو الذي يُشتهر بالصيد وتناوله للسمك.

هناك أنواع أُخرى من الرفراف لا تختص في صيد السمك، ولكنها تختص في الضفادع والقشريات وغيرها العديد من البرمائيات.

يتغذى طائر الرفراف بشكل أساسي في الغابات على الحشرات وبالأخص الجراد منها، بعكس طائر الرفراف الذي يعيش في الماء ويتغذى على السمك.

يلاحظ بأن طائر الرفراف المدعومة الحمراء يقوم بالعيش في أعشاشه المصنوعة من طين ويتغذى على الصقور الصغيرة.

ولطائر الرفراف منقار طويل ومضغوط على عكس منقار الرفراف الذي يقوم على صيد السمك، ويكون منقاره واسع وقصير على عكس الرفراف

الذي يقوم على مطاردة الفريسة.

يكون لون عيون بعض طيور الرفراف لون بني داكن، وذات رؤية ممتازة جداً.

يعتبر أصغر نوع من الرفراف هو الرفراف الأفريقي القزم، حيث يبلغ وزنه عشر غرامات تقريباً، بينما يكون طوله أربع بوصات تقريباً.

يعتبر أكبر نوع من أنواع الرفراف هو الرفراف العملاق، حيث يصل وزنه ثلاثمائة وخمسة وخمسين غرام، بينما يصل طوله لخمسة وأربعين سنتيمتراً.

يكون أثقل هذه الأنواع هو الرفراف الأسترالي، وقد تتجاوز الأفراد الكبيرة من الرفراف أربعمائة وخمسين غرام تقريباً.

تم العثور على أكثر من نصف نوع من الرفراف في العالم تعيش في الغابات ومجاري الغابات المختلفة.

طائر الرفراف مع أطفاله