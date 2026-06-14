أحيانا نضع أجمل ما في حياتنا على الهامش دون إن نشعر .... نؤجل راحة قلوبنا إلى وقت انسب .. ونؤجل الأشخاص الذين يمنحونا أيامنا دفئا بحاجة الانشغال ونؤجل احلام صغيرة كانت قادرة أن تجعل الطريق أخف واجمل ....

تركض خلق ما نظنه اللهم ونمنح وقتنا واهتماما لأشياء كثيرة ثم نكتشف بعد سنوات إن ما كنا تبحث عنه طوال الوقت كان قريبا منا ....

في تفاصيل لم نعطها حقها وفي أشخاص صادقين مررنا بجانبهم سريعة وفي لحظات هادئة كانت تستحق إن نعيشها أكثر مما عشناها ...

ولعل أكثر ما يوجع الانسان ليس ما فقده بل ما أهمله وهو يظن أنه لديه متسعا من الوقت العود اليه لا حقا ثم يكتشف مؤخرا إن أجمل ما في حياته كان هناك على الهامش ينتظر منه محرك إلتفاتة...

أحيانا نضع أجمل ما في حياتنا على الهامش دون إن نشعر ...

نؤجل راحة قلوبنا إلى وقت انسب ونؤجل الأشخاص الذين يمنحونا أيامنا دفئا بحجة الانشغال ونؤجل احلاما صغيرة كانت قادرة على الطريق أخف واجمل...