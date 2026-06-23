مشكلتي القلق من انتقادي

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
لدي صديقة عمري اتت لزيارتها زميله لنا فقامت بانتقاد حركاتها قائله لي اتتني فلانه لم تتغير حركاتها الناس قد كبرت وهي بنفس التصرفات وايضا قامت بانتقاد نساء أهل زوجها قائلة في العيد لايضعن المكياج وطريقتهن في لبس الحجاب ليست لطيفه ولما انا زرتها قامت بالتواصل مع صديقه لنا وردت بسرعه يعني أشعر انهن كن يتواصلون مع بعضهن قبل مجيئي لأنها ردت بسرعه وتكلمنا مع بعضنا وقالت فلانه لما لاتتواصلين معي هل عامله لي بلوك وقلت لها لا وأثبتت لهن ذلك بعدها شعرت انها خطه تريد أن تتأكد هل عامله لها بلوك أو لا الله اعلم واتتني شكوك ان صديقه عمري تخبر هذه الصديقه عن اموري لا أدري هل شكوكي صح او خطأ وهل تنتقدني كما فعلت مع زميلتنا ام لا لأنها احيانا تنتقد الناس وملابسهم وكلامهم بعدها تمدحهم لا أدري انا مشتته
 
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