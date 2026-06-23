لدي صديقة عمري اتت لزيارتها زميله لنا فقامت بانتقاد حركاتها قائله لي اتتني فلانه لم تتغير حركاتها الناس قد كبرت وهي بنفس التصرفات وايضا قامت بانتقاد نساء أهل زوجها قائلة في العيد لايضعن المكياج وطريقتهن في لبس الحجاب ليست لطيفه ولما انا زرتها قامت بالتواصل مع صديقه لنا وردت بسرعه يعني أشعر انهن كن يتواصلون مع بعضهن قبل مجيئي لأنها ردت بسرعه وتكلمنا مع بعضنا وقالت فلانه لما لاتتواصلين معي هل عامله لي بلوك وقلت لها لا وأثبتت لهن ذلك بعدها شعرت انها خطه تريد أن تتأكد هل عامله لها بلوك أو لا الله اعلم واتتني شكوك ان صديقه عمري تخبر هذه الصديقه عن اموري لا أدري هل شكوكي صح او خطأ وهل تنتقدني كما فعلت مع زميلتنا ام لا لأنها احيانا تنتقد الناس وملابسهم وكلامهم بعدها تمدحهم لا أدري انا مشتته