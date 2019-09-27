Sara T AlOtaibi
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ملعقة من العسل في الصباح تقضي على الكحة وتعالج القلق
العسل فيه شفاء للناس فهو يحتوي على العديد من المركبات الصحية المهمة، وحسب ما جاء في موسوعة الاعشاب ومن خلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز الفوائد التي تجبرك على تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق.
العسل على الريق يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالطاقة الحيوية المهمة لجسمك فى الصباح، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل كبير، وهذا الأمر يتسبب فى حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة كنزلات البرد الشديدة.
كما أن العسل على الريق من الحيل الجيدة التى تستخدم في وصفات الطب البديل وتساهم بشكل كبير فى علاج الكحة ونزلات البرد الشديدة، كما أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناولك للعسل مع مشروب الينسون قبل النوم يساعد بشكل كبير على حصولك على قسط جيد من النوم، ويقلل فرص الإصابة بالأرق.
كما أن تناول العسل على الريق يساهم بشكل كبير فى تقوية بصيلات الشعر، والحد من التعرض للتساقط، كما أنه من الأطعمة التى تحسن الذاكرة بشكل كبير، وتحد من التعرض أو الإصابة بضعف الذاكرة فهو يقويها بشكل ملحوظ.
ويعمل العسل على تقليل الشعور بالإجهاد والتعب، فهو من الأطعمة التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان لأنه غنى بمضادات الأكسدة.