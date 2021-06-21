نصائح للمقبلين على الاصطياف



يعشق الكثير من الناس خلال أشهر الصيف الحارة، النزول إلى حمام السباحة أو البحر، ولكن هذا قد يعرضهم للإصابة بعدد كبير من الأمراض والعدوى.



ويحتاج من يعشقون أو يحرصون على النزول إلى حمام السباحة أو البحر، إتباع مجموعة من النصائح، حتى لا يكون ذلك النشاط الصيفي الممتع، بابا لدخول مختلف أنواع الأمراض المعدية، بحسب ما أورده موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة.



مخاطر العوم في المسابح



ذكر الخبراء عددا من الأسباب، التي يمكنها أن تجعل العوم في المسابح يعرض مستخدميه لعدد من الأمراض، أبرزها وجود المواد الكيميائية المطهرة في المسابح مثل الكلور، التي تمنع نمو البكتيريا في مياه حمام السباحة، والتي تفعل الآتي:



ـ إيذاء العين وإحداث حرقة فيهما. ـ تهيج الرئة وتجعلك تسعل بشدة. ـ الإسهال. ـ التهابات الجلد.



فوائد العوم في المسابح



ولكن على الرغم من تلك الأضرار، لا تزال هناك فوائد عديدة للعوم في المسابح، والتي جاءت أبرزها أنها تمرين سهل للقلب والأوعية الدموية، من دون ضغط على مفاصل الأشخاص. كما توفر المسابح وسيلة استرخاء مثالية في الطقس الحار والساخن.



نصائح عند النزول إلى المسابح



وجاءت أبرز النصائح التي ينبغي أن تتبعها قبل النزول إلى المسابح أو البحر، على النحو التالي:



1ـ لا تبتلع الماء: من المهم أن يتذكر الجميع أن الكلور في المسابح لا يقتل الجراثيم على الفور، ويوجد دوما احتمال أن تكون المياه ملوثة ولو بنسبة ضئيلة، لذلك لا تبتلع الماء لأن هذا قد يؤدي إلى إصابتك بالمرض أو العدوى.



2ـ استحم قبل وبعد الخروج من المسبح: ينبغي أن تحرص قبل أن تنزل إلى المسبح وبعد الخروج منه أن تأخذ مرشا أو تستحم، لأن هذا سيجعلك تتخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تكون عالقة في جسمك. ويمكن أن يحميك الحرص على تلك العادة من الإصابة بأعراض مزعجة مثل التهابات الجلد والأذن والإسهال، خاصة وأن آخر إحصائية أثبتت أن كل واحد منا يحمل 14 غراما من البراز إلى حوض السباحة.



فترات راحة



ينصح الخبراء بضرورة أن يحصل أي شخص وخاصة الأطفال على فترات راحة من العوم في المسبح، كل 60 دقيقة تقريبا، وبالنسبة للأطفال الرضع يمكن أن تكون كل نصف ساعة للتأكد من سلامة سراويلهم وحفاضاتهم.​

تحقق من الطقسلا يولي الكثير من الناس اهتماما كافيا للطقس، وكيف يؤثر على مستويات البكتيريا في البحيرات والأنهار والجداول، لذلك كن حذرا في الأيام الحارة جدا، وبعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث يتسبب كلاهما في ارتفاع عدد البكتيريا. وضع في اعتبارك أنه بالمعرفة وباتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكل فوائد السباحة بأمان.