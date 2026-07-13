هل تعلم أن

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
هل تعلم أن
تسمى القطعة من الخبز كسرة .

و القطعة من الكبد تسمى فلذة .

و القطعة من الشَّعر تسمى خصلة.

و القطعة من النار تسمى جذوة .

والقطعة من الثوب تسمى خرقة.

و القطعة من الليل تسمى هزيع.

والقطعة من البقل تسمى باقة.

والقطعة من الحطب تسمى حزمة

والقطعة من الكتب تسمى إخبارة

ماذا تسمى القطعة من القلب...!!!
 
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شكرا على الإفادة أستاذ إلياس
 
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