إلياس
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أوفياء اللمة
التفاعل 41.2K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,493
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
هل تعلم أن
تسمى القطعة من الخبز كسرة .
و القطعة من الكبد تسمى فلذة .
و القطعة من الشَّعر تسمى خصلة.
و القطعة من النار تسمى جذوة .
والقطعة من الثوب تسمى خرقة.
و القطعة من الليل تسمى هزيع.
والقطعة من البقل تسمى باقة.
والقطعة من الحطب تسمى حزمة
والقطعة من الكتب تسمى إخبارة
ماذا تسمى القطعة من القلب...!!!
تسمى القطعة من الخبز كسرة .
و القطعة من الكبد تسمى فلذة .
و القطعة من الشَّعر تسمى خصلة.
و القطعة من النار تسمى جذوة .
والقطعة من الثوب تسمى خرقة.
و القطعة من الليل تسمى هزيع.
والقطعة من البقل تسمى باقة.
والقطعة من الحطب تسمى حزمة
والقطعة من الكتب تسمى إخبارة
ماذا تسمى القطعة من القلب...!!!