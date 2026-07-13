هل تعلم أن

تسمى القطعة من الخبز كسرة .



و القطعة من الكبد تسمى فلذة .



و القطعة من الشَّعر تسمى خصلة.



و القطعة من النار تسمى جذوة .



والقطعة من الثوب تسمى خرقة.



و القطعة من الليل تسمى هزيع.



والقطعة من البقل تسمى باقة.



والقطعة من الحطب تسمى حزمة



والقطعة من الكتب تسمى إخبارة



ماذا تسمى القطعة من القلب...!!!