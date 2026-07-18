فادي محمد
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أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,797
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
أصعب احساس قد يمر به الانسان ...
إن ينظر إلى نفسه يوميا بعين الشفقة
إن يتذكر من صبر .. من تحمل .
ومن إختفى اوجاعه خلف التامة لم تكن صادقة ....
بينها لا يبكي على ما خسره بل يبكي على نفسه لأنها منحت الكثير وتألمت كثيرا ولم تجد من بربع على قلبها .....
فأحذر أن تصل إلى يوم تشفق فيه على نفسك ....
وأجعلها دائما تستحق منك الحب والرحمة
والاهتمام قبل أن تمتظر ذلك من الآخرين
إن ينظر إلى نفسه يوميا بعين الشفقة
إن يتذكر من صبر .. من تحمل .
ومن إختفى اوجاعه خلف التامة لم تكن صادقة ....
بينها لا يبكي على ما خسره بل يبكي على نفسه لأنها منحت الكثير وتألمت كثيرا ولم تجد من بربع على قلبها .....
فأحذر أن تصل إلى يوم تشفق فيه على نفسك ....
وأجعلها دائما تستحق منك الحب والرحمة
والاهتمام قبل أن تمتظر ذلك من الآخرين
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