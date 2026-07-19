حرائق ولاية قالمة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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ولاية قالمة تستغيث
رقدت ونضت لقيت ولايتي فيها حرائق كبيرة
منزل الراحل بومدين التهمته النيران
حمام الدباغ ومناطق كثيرة
لاحول ولاقوة إلا بالله
يارب نجهم وألطف بهم ياااارب
وفي وسط سكوت إعلامي كبير نقول
لك الله يابلاد الهواري
رقدت ونضت لقيت ولايتي فيها حرائق كبيرة
منزل الراحل بومدين التهمته النيران
حمام الدباغ ومناطق كثيرة
لاحول ولاقوة إلا بالله
يارب نجهم وألطف بهم ياااارب
وفي وسط سكوت إعلامي كبير نقول
لك الله يابلاد الهواري