فادي محمد
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أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,822
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
في الليل يهدأ كل شيء
إلا عقلي
كل فكرة صغيرة.. تصبح وجعا كبيرا
أتذكر ما حاولت نسيانه
وأشعر بما اخفيته طويلا
الليل لا يرحمني
بل يعيد كل شيء
اغلق عيني
لكن افكاري تبقى مستيقظة
وفي النهاية ....
أكثر ما يتعبني
هو عقلي حين أكون وحيدا
إلا عقلي
كل فكرة صغيرة.. تصبح وجعا كبيرا
أتذكر ما حاولت نسيانه
وأشعر بما اخفيته طويلا
الليل لا يرحمني
بل يعيد كل شيء
اغلق عيني
لكن افكاري تبقى مستيقظة
وفي النهاية ....
أكثر ما يتعبني
هو عقلي حين أكون وحيدا