في الليل يهدأ كل شيء

إلا عقلي

كل فكرة صغيرة.. تصبح وجعا كبيرا

أتذكر ما حاولت نسيانه

وأشعر بما اخفيته طويلا

الليل لا يرحمني

بل يعيد كل شيء

اغلق عيني

لكن افكاري تبقى مستيقظة

وفي النهاية ....

أكثر ما يتعبني

هو عقلي حين أكون وحيدا