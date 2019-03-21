هل أنت على قيد الحياة أم على قيد الموت؟

وأنا أمشي ضائعا وسط الزحام، والناس يذهبون ويجيئون، تساءلت في شيء من الألم: "هل يمكن أن يكون دور الانسان -خليفة هذه الأرض- أن يكون دوره أن يعيش وهو يجري خلف وهم ما؟ هل يمكن أن يكون دوره ارتكاب الجرائم؟ القسوة؟ الخطف؟ الحقد؟ أو أن لا يكون له من رغائب الحياة سوى أن يعيش قصة حب فيتألم ويكتب شعرا أو يشرب خمرا أو يلتقم جمرا؟ أو أن يرتكب طيلة حياته الخطايا والمعاصي؟ هل دوره أن يكون سكيرا يعاقر حبيبته قنينة الخمر ليل نهار؟ هل يكون دوره مطاردة المومسات؟ هل دوره أن يكون فتنة لناس ثراء أو سلطة أو جمالا؟ هل دور الإنسان أن يكون نجما مشهورا رياضيّا أو كاتبا أو رجل أعمال، ويكون غنيا محبوبا، مهما كان سبب ذلك الحب؟؟ هل دور الإنسان أن يعمل ويتعب وينام حتى يموت؟ أيمكن أن يكون الإنسان وقفة أمام المرآة ورشّة عطر وهندام أنيق ولباقة وحسن حديث؟ أيعقل أن يكون هذا هو هدفنا؟ أنت والروح فيك في هذا الجسد، ماذا تريد ما دمت على ظهر الأرض؟؟؟ ماذا تريد؟ فهل أنت على قيد الحياة أم على قيد الموت؟ هل أنت مجرد شبح سوف يعيش كالخيال ويمضي، أم أنّك روح من أجل أنتفعل شيئا مهما عظيما كبيرا مختلفا جميلا بديعا؟ أيعقل أن نقلق لأن فتاة رفضتنا أو أننا لا نملك سيارة أو أننا لا نرتدي الغالي الثمين؟ هل هذا هو دورنا أن نعيش لنعيش؟؟؟



أخوكم: سيزانو.س/خ