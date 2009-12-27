حيزية عزوني يالملاح

O

ouafi.dz.34

:: عضو مُشارك ::
عزوني يا مـــــــــــلاح في رايس لبــنات
ســــكنت تحت اللحود نـــــــــاري مقديا
يــاخي انـــا ضريـــــر بيا مــــــا بيا
قــلبي سافر مع الضـــــــامر حيزيــــه
يا حصراه على قبيل كـــــــــــنا في تاويل
كي نوار العطـــــــيل شاو النقصــــــيا
ما شفنا من أدلال كي ظل الخــــــــــــيال
راحت جدي الغزال بالــــــــجهد عليــــا
وإذا تمشي أقبــــال تســـــــلب العــقال
أختي بــاى المحال راشـــــق كمـــــيا
طلقت ممشوط طاح بروايـــــــــح كى فاح
حاجب فوق اللماح نونـــــــين بريـــــا
عينك قرد الرصاص حربي فى قرطـــــــاس
ســورى قيـاس فى يدين حـــــــــربيا
خدك ورد الصباح و قرنفل وضــــــــــاح
الدم عليه ساح مــــثل الضوايــــــــا
شوف الرقبة خيار من طلعة جمار
جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا
فى بازر حاطين أنصـــــــــبح فى الزين
واحــــــنا متبســـطين فى خير الدنيا
نصبح فى الغزال انصرش للفــــــــال
كالى ساعي المال وكنوز قويـــــــــا
ما يسواش المال نقحات الخلخــــــــال
كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــــا
تتسحوج فالمروج بخلخيل تســــــــوج
عقلي منها يروج قلبي وأعضــــــــيا
فالتل مصيفين جيـــنا أمحــــــــدرين
للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا
الأجحاف مغلقـــين و البارود إنـــــين
الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا
ماذا درنا أعراس لزرق فى الـــــمرداس
يدرق بي خلاص في روحنيـــــــــا
تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام
تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا
بنت حميده اتبان كى ضي الومــــــــان
نخلة بستان غى وحدها شعويــــــــــا
زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح
ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــــــا
في واد أثل نعيد حاطين سماط فريـــــــد
رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــــا
في ذا الليلة وفــات عادت في المـــــمات
كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــــــــا
خطفت عقلي راح مصبوغة الألمـــــــاح
بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــــا
حطوها في لكفان بنت عالي الشـــــــان
زادتني حمان نفضت مخ حجايــــــــا
حطوها في فنعاش مطبوعة الاخــــــراس
راني وليت باص واش إلي بيـــــــــا
في حومتها أخراب كي نجم الكــــــوكاب
زيد أقدح في أسحاب ضيق العشــــــويا
كثرت عني هموم من صافي الـــــخرطوم
ما عادتش أتقوم في دار الدنيــــــــا
ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثــــــماد
قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا
عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضــــاد
عــين الشـراد غابت على عينيا
أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور
لا تطيحشي الصخور على حــــــــيزيا
قسمت لك بالكتاب وحروف الوهـــــــاب
لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا
لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقــــــاد
نديها بالزناد عن قوم العد يــــــــــا
واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعــــــاس
مانحـسب شي الناس لو تجي مــــــيا
لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام
نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــيا
كي عاد أمر الحنين رب العـــــــالمين
لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــا
صبري صبري عليك نصبر أن ناتـــــيك
نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا
عودي في ذا التلول رعى كل خــــــيول
واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا
ما يعمل ذا الحصان في حرب المـــــيدان
يخرج شاو القران أمه ركبيـــــــــا
بعد شهر ما يدوم عندي ذا الـــــملجوم
نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا
توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد
بعد أختي مازاد يحيا في الدنيــــــــا
صدوا صد الوداع هو وأختي قـــــــاع
طاح من يدي صراع لزرق آدايا
رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات
منهم روحي فنات الأثنين أرزيـــــــا
نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق
زادت قلبي حراق خوضت مــــايــــا
يا عيني واش بيك تنوحي لا تشــــــكيك
زهو الدنيا بديك ما تعفي شي علــــــيا
زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهــــــذاب
سكنت تحت التراب قرة عينيــــــــا
نبكي والراس شاب عن مبروم النـــــاب
فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــــــا
الشمس إلي ضوات طلعت وأتمـــــسات
سخفت بعد أن ستوات وقت الضـــحويا
القمر ألي بان شعشع في رمضـــــان
جاه المسيان طـــــلب وداع الدنـيا
هذا حكم الإله سيدي مولى الـــــجاه
ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــا
صبرني يا اله قلبي مات ابـــــــداه
حب الزينه أداه كي صدت هـــــيـا

تسوى ميتين عود من الخيل الجيد ومية
فرس زيد غير الركبيــــــــــا
تسوى من الابيل عشر مايه تمـــــثيل
تسوى غابة النخيل في كل الدنيـــــا
تسوى عرب التلول والصحرا والــزمول
ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا
تسوى اللي راحلين واللى فالـــــبرين
تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا
تسوى خيل الشليل و نجمة الليــــــل
في أختي قليل قليل طبي ودوايـــــا
نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل
يغفر للى يعيل سيدي وملايـــــــا

عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام
* سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــا
عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار
ما خــلاَّت غير دار قعدت مسميـا
عزوني يا رجال في صافي الخلخال
داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــا
سعيد في هواك ماعادش يلــــــقاك
كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــا
اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين
راه أسعيد حزين به الطوايـــــــا
أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام
لاقيهم في المنام يا عالي العليــــا
يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب
نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــا
ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام
واحرم حتى المنام عـــلى عنيــــا
بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام
بقاتني
 
شكراااااااااااا لك حبيبتي الغالية

و الله هذي القصيدة نحبها بزااااااااااااااااااااف

لك ودي و حبي
 
  • ثانكس :001_wub:
  • هايلة :angel_not: يسلموووووووووووووووووووو
 
حيزية غزالة بسكرة كانت جميلة من جميلات البادية البسكرية كانت زينتها الوحيدة ضفائرها و كحل عينها و وشم الحنة في راحة يدها و أرجلها ، أما سعيد فكان فارس من فرسان بسكرة العريقة وابن عم حيزية ،كانت حيزية أسيرة خيمتها و لا تغادر الخيمة إلا لحاجة كأن تذهب لتملأ الماء لكن سعيد كان يتصيد خروجها هذا ، حيزية وسعيد و بحكم القرابة أحبا بعضهما لكن بصمت و إذا تحدثا تحدثا بللغة العيون .
خروج حيزية كان يلفت انتباه خيرة شباب بادية بسكرة فكان كل واحد منهم يتمناها شريكة لحياته، استيقظت حيزية ذات صبح و اذا بعشرات الفرسان على باب خيمتها و قد فرشوا هداياهم أمامها
منهم من أهداها ذهبا و الآخر فضة و آخر يجر وراءه ألف رأس من الإبل و الغنم و تقدم فارس اخر و آخر و آخر ...........و دائما كان جوابها الرفض المطلق ، كانت عينا حيزية تعبر على الهدايا المفروشة لتصل إليه وهو جالس بعيدا عن الخيمة يقول لها حيزية لا املك مالا و لا ذهبا و لا سلطانا املك هذا القلب الذي بين جنبي و اهديه لك على راحة كفي .ابتسمت حيزية له و قالت هي الأخرى قلبك هذا ياابن العم يغنيني على هذه الكنوز و لن أكون إلا لك ، علمت القبيلة بهذا الحب الصامت و فزعت و اجتمعت لتقرر مصير حيزية و سعيد و انتهوا في الأخير إلى إعدام حيزية التي قالوا أنها خالفت أعراف القبيلة، فنطق صوت الحق يا قوم حيزية لم تفعل شيء حيزية اختارت فدعوها و ما اختار قلبها... أقيمت الأفراح على صوت البارود و زفت حيزية على هودج سعيد و كانت ليلتهما الأولى .........
حيزية و بعينيها البريئتان و وجنتاها المحمرتان من شدة الخجل و كانت تلك أول مرة تلتقي عينها بعينا سعيد : انا سعيدة ......سعيدة يا سعيد بعدد حبات النجوم ليرد عليها سعيد و انا سعيد بعدد حبات رمل بسكرة يا ابنة العم و احتضن و لأول مرة يدها و كانت ترتجف و قالت له : انا خائفة يا سعيد من أن يكون كل هذا حلم زائل ..... أنت في علم يا حيزية يا قرة العين أنت و أنا معا و حبنا حقيقة هكذا قال لها سعيد .
مر الأسبوع الأول من زواج سعيد و حيزية و في اليوم العاشر من زواجهما قالت حيزية أتدري متى يسكنني الموت يا سعيد ؟
سعيد : أرجوك يا حيزية لا تتكلمي على الموت لأنه الوحيد الذي سيفرق بيننا
حيزية: و لكنها الحقيقة يا سعيد و لابد ان تعرفها
سعيد: أي حقيقة يا ابنة العم ؟
اقتربت منه أكثر حتى تعانقت أنفاسهما ثم قالت: يسكنني الموت يا سعيد إذا علمت أن هناك رجل يحمل في قلبه حب اكبر من حبك لي ... .......
سعيد : حيزية انك تهذين يا ابنة العم حبك في عروقي ، يسري في دمي ، حبك يا ابنة العم بين لحمي و عظمي ......ماذا تقولين ؟
مضت الأيام و الأسابيع و في اليوم الأربعين من زواجهما و عند رجوع سعيد من العمل و إذا بحيزية قرة عينه ممدة على الفراش و تشد رأسها من شدة الألم ، فزع سعيد و أسرع إليها و احتضنها ......
حيزية....... يا قرة العين ماذا أصابك ..........
حيزية و بنبرة الألم: آه.. رأسي سينفجر يا سعيد ....
حاول سعيد ان يساعدها على الحركة .....لكنه لم يفلح فحيزية تحتضر .......
حيزية و بصوت خافت و حزين : سعيد سأفارقك يا سعيد .....
سعيد و قلبه يرتجف كطائر مذبوح يشهر سيفه ........
حيزية و بابتسامة ذابلة و هادئة : في وجه من تشهر سيفك يا ابن العم ؟
عدوك جبار يا سعيد لا احد يستطيع أن يبارزه ........و أغمضت حيزية عيناها على حب سعيد العنيف و بقي سعيد ابن عمها هائما في الصحراء و قد حنطت حيزية حبها في قلبه ............عاش سعيد يبكي حيزية ، ورثاها بقصيدة يقول في مطلعها :

ناري مقدية = مشتعلة - ملتهبة ....أرجو أن تتمتع بحمال القصةوحذاري من سقوط دمعتيك.
 
توقيع أبو العبــــاس
جميلة جدا ورائعة
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
قصيدة هايلة الله ينعم عليك
مشكورة
 
اعطيكم لصحة ميرسي انا راني تقريبا حافظتها وتقيسني بزاااااااااااااااااااااف هدا هو لحب ولا خليك
الله الله تحية لولاد بسكرة لعزااااااااااااااااااااااز
 
مشكورة على المجهود الطيب
والي مايحبش حيزية مهبووووووووووووووووووووووووول
تحياتي لكي
 
توقيع sami44
قصيدة في قمة الر وعة شكرا اختي يعطيك الصحة
وشكرا لابن زيدون على القصة والاضافة الراءعة
 
توقيع dahman kz
توقيع أبو خديجة

العودة
Top Bottom