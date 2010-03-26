قصيدة الغدر شعر جزائري

ريم العرباوية
:: عضو مثابر ::
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- تاريخ التسجيل
- 13 أفريل 2009
- المشاركات
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- آخر نشاط
قصيدة _الغدر
واش حكايتك يا الغدر يالي تفرق بين لحباب
تدخل بين اللحم والظفر وتفرق من كانو قراب
تدخل بين الناس وتخسر بين الخاوة وبين الصحاب
مابينهم تزرع الشر وتخليهم يحصدوا العذاب
واش نقول او واش نهدر وحتى نالف الف كتاب
مانضنش بلي رايح نقدر نقولك كامل وش راني حاب
قلبي منك راه معمر عملتنا حاجات صعاب
لوكان ماشي ربي يستر لوكان رانا تحت التراب
لوكان الواحد راه نتاحر ولا راهو يشرب الشراب
ولا يتكيف ولا يقمر ويهلك روحو وبلا سباب
وين تحب تدخل تقدر من الشقة تاع الباب
ولا تمشي مور الظهر وما نديرولكش كامل حساب
الغدر تردو يهدر ويقول كلام بزاف شباب
والمغدور يولي حاير بين الكذب وبين الصواب
يولي يشوف روحو طاير مع الحمامة فوق السحاب
ولا يشوف الورد داير ومفرش من فوق التراب
كيفاش رايح يجيب خبر بلي بلي هذيك الحمامة غراب
شحال من واحد خاطرو تكسر تنحرق كيما الشمعة وذاب
طول الليل بايت ساهر يبكي بالدموع هذاك ما صاب
شحال من واحد كان يفكر باش يروح ليها خطاب
هذاك النهار ناض وبكر او واش قدر كامل جاب
طريق كامل فالطفلة يشكر مع والديه ومادارش حساب
بلي الطفلة صابت واحد اخر وهورايحين يردوه من الباب
شحال من واحد كان مقرر على ايامات يكتب لكتاب
واش شرطولو كامل دبر ويزيد من عندو يا من صاب
لما طلع النهار واحد اخر فتح الباب قدامو صاب
ردولو قشو وهو لا خبر وما سمع منهم حتى جواب
شحال من وحدة كانت تحظر في عرسها وعرضت لحباب
وكاين الي لحقت حتى تتصدر وعريسها نهار عرسو غاب
والناس تحكي والناس تهدر وهي تبكي وزادولها غذاب
قالك ماعندهاش الزهر حبت واحد وخرج كذاب
شحال من وحدة خانها الدهر بعد الزواج تبدل الحساب
لقات زوجها انسان اخر ماشي هذاك الي جاها للباب
وشحال من وحدة زوجها يقمر ويدخل لعشيا يرح بالشراب
وهي وولادها بايتين للشر وماعندهومش يشرو كتاب
تاليف فيصل كرشوش
واش حكايتك يا الغدر يالي تفرق بين لحباب
تدخل بين اللحم والظفر وتفرق من كانو قراب
تدخل بين الناس وتخسر بين الخاوة وبين الصحاب
مابينهم تزرع الشر وتخليهم يحصدوا العذاب
واش نقول او واش نهدر وحتى نالف الف كتاب
مانضنش بلي رايح نقدر نقولك كامل وش راني حاب
قلبي منك راه معمر عملتنا حاجات صعاب
لوكان ماشي ربي يستر لوكان رانا تحت التراب
لوكان الواحد راه نتاحر ولا راهو يشرب الشراب
ولا يتكيف ولا يقمر ويهلك روحو وبلا سباب
وين تحب تدخل تقدر من الشقة تاع الباب
ولا تمشي مور الظهر وما نديرولكش كامل حساب
الغدر تردو يهدر ويقول كلام بزاف شباب
والمغدور يولي حاير بين الكذب وبين الصواب
يولي يشوف روحو طاير مع الحمامة فوق السحاب
ولا يشوف الورد داير ومفرش من فوق التراب
كيفاش رايح يجيب خبر بلي بلي هذيك الحمامة غراب
شحال من واحد خاطرو تكسر تنحرق كيما الشمعة وذاب
طول الليل بايت ساهر يبكي بالدموع هذاك ما صاب
شحال من واحد كان يفكر باش يروح ليها خطاب
هذاك النهار ناض وبكر او واش قدر كامل جاب
طريق كامل فالطفلة يشكر مع والديه ومادارش حساب
بلي الطفلة صابت واحد اخر وهورايحين يردوه من الباب
شحال من واحد كان مقرر على ايامات يكتب لكتاب
واش شرطولو كامل دبر ويزيد من عندو يا من صاب
لما طلع النهار واحد اخر فتح الباب قدامو صاب
ردولو قشو وهو لا خبر وما سمع منهم حتى جواب
شحال من وحدة كانت تحظر في عرسها وعرضت لحباب
وكاين الي لحقت حتى تتصدر وعريسها نهار عرسو غاب
والناس تحكي والناس تهدر وهي تبكي وزادولها غذاب
قالك ماعندهاش الزهر حبت واحد وخرج كذاب
شحال من وحدة خانها الدهر بعد الزواج تبدل الحساب
لقات زوجها انسان اخر ماشي هذاك الي جاها للباب
وشحال من وحدة زوجها يقمر ويدخل لعشيا يرح بالشراب
وهي وولادها بايتين للشر وماعندهومش يشرو كتاب
تاليف فيصل كرشوش