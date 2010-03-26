قصيدة الغدر شعر جزائري

ر

ريم العرباوية

:: عضو مثابر ::
قصيدة _الغدر
واش حكايتك يا الغدر يالي تفرق بين لحباب
تدخل بين اللحم والظفر وتفرق من كانو قراب
تدخل بين الناس وتخسر بين الخاوة وبين الصحاب
مابينهم تزرع الشر وتخليهم يحصدوا العذاب
واش نقول او واش نهدر وحتى نالف الف كتاب
مانضنش بلي رايح نقدر نقولك كامل وش راني حاب
قلبي منك راه معمر عملتنا حاجات صعاب
لوكان ماشي ربي يستر لوكان رانا تحت التراب
لوكان الواحد راه نتاحر ولا راهو يشرب الشراب
ولا يتكيف ولا يقمر ويهلك روحو وبلا سباب
وين تحب تدخل تقدر من الشقة تاع الباب
ولا تمشي مور الظهر وما نديرولكش كامل حساب
الغدر تردو يهدر ويقول كلام بزاف شباب
والمغدور يولي حاير بين الكذب وبين الصواب
يولي يشوف روحو طاير مع الحمامة فوق السحاب
ولا يشوف الورد داير ومفرش من فوق التراب
كيفاش رايح يجيب خبر بلي بلي هذيك الحمامة غراب
شحال من واحد خاطرو تكسر تنحرق كيما الشمعة وذاب
طول الليل بايت ساهر يبكي بالدموع هذاك ما صاب
شحال من واحد كان يفكر باش يروح ليها خطاب
هذاك النهار ناض وبكر او واش قدر كامل جاب
طريق كامل فالطفلة يشكر مع والديه ومادارش حساب
بلي الطفلة صابت واحد اخر وهورايحين يردوه من الباب
شحال من واحد كان مقرر على ايامات يكتب لكتاب
واش شرطولو كامل دبر ويزيد من عندو يا من صاب
لما طلع النهار واحد اخر فتح الباب قدامو صاب
ردولو قشو وهو لا خبر وما سمع منهم حتى جواب
شحال من وحدة كانت تحظر في عرسها وعرضت لحباب
وكاين الي لحقت حتى تتصدر وعريسها نهار عرسو غاب
والناس تحكي والناس تهدر وهي تبكي وزادولها غذاب
قالك ماعندهاش الزهر حبت واحد وخرج كذاب
شحال من وحدة خانها الدهر بعد الزواج تبدل الحساب
لقات زوجها انسان اخر ماشي هذاك الي جاها للباب
وشحال من وحدة زوجها يقمر ويدخل لعشيا يرح بالشراب
وهي وولادها بايتين للشر وماعندهومش يشرو كتاب
تاليف فيصل كرشوش
 
خطوة رائعة موضوع مميز احسنتي الاختيار
 
هايلة فوووووووووووووووور يعطيك الصحة
 
ربي يباركـ عليهـ هذا فيصل كلامو روووعة

’’’’
جزآآآكـ الله خيرآآآ
 
هآآآآآآآآآآآآآآآآآيـــــلة
يعطـــــــيكـــ الصحـــــة حن،،،،ــــــونــــة
عجــــــبتنــــي بــــــزاف
 

شكرا لكم على المرور الجميل منكم والرد الرائع
 
تجود أقلامٌ بأحرفها
قيسقط بدل الكَلِمِ أنين..
وأممسك ممحاتي بلا كللٍ
لعلّي أُلغي وجعَ السنين..
دموعك غاليتي شُهُبٌ
سقطت من غياهب الدجى
فأشعلَت بأرضيَ الحنين..
تذبحني دموعكِ عندما
تسقط عليّ كأنها نجما
تنير آفاق السما
فأبكي مثلك.. انما
أبكي على الحزن الدفين.
ريم العرباوية
قلمك يجذبني اليه بلا هوادة
فاجد نفسي مجبراً ان انحني له
اجلالا واكبارا
فلك كل الشكر على هذا العطاء المميز

تقبلي خربشاتي وقلسفة قلمي
سلام والف سلام
من قلم لا يهدا ولا ينام

كان هنا
ســـــــــ حسام ــــــــام
 
قال sam_houssem:
تجود أقلامٌ بأحرفها

قيسقط بدل الكَلِمِ أنين..
وأممسك ممحاتي بلا كللٍ
لعلّي أُلغي وجعَ السنين..
دموعك غاليتي شُهُبٌ
سقطت من غياهب الدجى
فأشعلَت بأرضيَ الحنين..
تذبحني دموعكِ عندما
تسقط عليّ كأنها نجما
تنير آفاق السما
فأبكي مثلك.. انما
أبكي على الحزن الدفين.
ريم العرباوية
قلمك يجذبني اليه بلا هوادة
فاجد نفسي مجبراً ان انحني له
اجلالا واكبارا
فلك كل الشكر على هذا العطاء المميز

تقبلي خربشاتي وقلسفة قلمي
سلام والف سلام
من قلم لا يهدا ولا ينام

كان هنا

ســـــــــ حسام ــــــــام
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:001_wub:ردك جميل شكرا على مرورك يا حسام
 
بوركتي ريومه الله يوفقكي ويبارك في تلك ألأنامل المعطاة:thumbup1::thumbup1::thumbup1:
 
آخر تعديل:
فيصل كرشوش هو أروع شاااااااعر سمعتو في حياااتي ربي يحفظو
يعطيك الصحة ريم
 
san1p.jpg
 
oui na3rafha kissa waksid raw3a bzf fort machi ghir hadi.........
 
جميلة جداااا مشااااااااااء اللله
 

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