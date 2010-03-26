قصيدة الغدر شعر جزائري

تجود أقلامٌ بأحرفها

قيسقط بدل الكَلِمِ أنين..

وأممسك ممحاتي بلا كللٍ

لعلّي أُلغي وجعَ السنين..

دموعك غاليتي شُهُبٌ

سقطت من غياهب الدجى

فأشعلَت بأرضيَ الحنين..

تذبحني دموعكِ عندما

تسقط عليّ كأنها نجما

تنير آفاق السما

فأبكي مثلك.. انما

أبكي على الحزن الدفين.

ريم العرباوية

قلمك يجذبني اليه بلا هوادة

فاجد نفسي مجبراً ان انحني له

اجلالا واكبارا

فلك كل الشكر على هذا العطاء المميز ​

تقبلي خربشاتي وقلسفة قلمي

سلام والف سلام

من قلم لا يهدا ولا ينام ​