كل شئ على البشرة الجافة

السلام عليكم

لصاحية البشرة الجافة



1- يجب ألا تستعمل صاحبة هذه البشرة أنواع الصابون العادية

وتلجأ إلى الصابون المصنوع من الزيوت .

2- قبل النوم يجب أن تقوم بدهان بشرة وجهها بمزيج يتكون من

عصير الليمون الممزوج باللبن والحليب والجليسرين .

3- بعد القيام من النوم في الصباح عليها أن تفرك بشرة وجهها بماء

النخالة فركا جيدا لتكسب الإنتعاش والنضارة .

4- قد تعاني صاحبة هذه البشرة من افرازات قشرية صغيرة تشبه

النخالة وهذا يتطلب أن تغسل بشرتها باستمرار وأفضل شيء لذلك

هو مغلي البابونج وتتجنب استعمال الكولونيا .



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الموز فوائده للبشرة الجافة والشعر الضعيف



الموز فوائده للبشرة الجافة والشعر الضعيف

خصائصه:

الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات ويعمل كمرطب ( كونديشنر) غني للشعر ومرطب جيد للبشرة.



كيفية الاستعمال:

اهرسي حبة واحدة من الموز وافركيها على شعرك وهو مايزال رطبا واتركيه على شعرك لمدة 30دقيقة ثم اشطيفه بالماء.

وكقناع للوجه اخلطي موزة مع ثلاث ملاعق طعام عسل , ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء.



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قناع الخيار للبشرة غير متساوية اللون



قطعي الخيارة على شكل رقائق مستديرة و ألصقيها على الوجه و العنق ثم أستلقي و أغمضي عينيك لمدة 30 دقيقة



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الجلد الجاف



يجب ان تعلمي اختي انه كلما كبرنا بالسن كلما مال جلدنا الى الجفاف وذلك لان عدد الغدد الدهنيه للجلد تقل كلما تقدمنا في السن والغدد العرقيه



يجب ان تعلمي اختي انه كلما كبرنا بالسن كلما مال جلدنا الى الجفاف وذلك لان عدد الغدد الدهنيه للجلد تقل كلما تقدمنا في السن والغدد العرقيه



ماهي الاشياء التي تزيدالجلد الجاف جفافا:



هناك عدة اشياء تقومين بها دون ان تشعري تزيد الامور سؤ



مثل الافراط في استعمال الصابون وربما لاتعلمين ان مضادات التعرق تسبب جفاف الجلد والعطور بالاضافه للحمامات الساخنه فعليك بالحذر





ولكن هناك انواع من الجلد الجاف تسبب الحكه لصاحبها فيجب ان تعرض مثل هذه الحالات على الطبيب لان ذلك له دلالات مرضيه اخرى مثل امراض الكلى والسكر







جلدك الجاف والشتاء :



تعلمين انه في الشتاء تنخفظ درجة الحراره والرطوبه فيصبح جلدك اكثر جفافا ويسبب لك الحكه وتظهر عليه القشور ولكن لاتياسي فليس من الصعوبه العنايه بالبشره الجافه



الكثيرات من اصحاب البشره الجافه لاتعرف ماذا تعمل فتصرف الكثير على المنتجات المرتفعة الثمن والجري وراء الاعلانات التي تدعي ان في استطاعتها حل المشكله في وقت قياسي



تذكري ان السبب الاساسي لجفاف البشره هو فقدانها للزيوت الطبيعيه فبوضعك الكريم الذي يناسب بشرتك سيقل حجم المشكله وستحصلين على نتائج مرضيه حتى انك تستطيعين استخدام زيت الزيتون وستلاحظين النتائج







بعض النصائح البسيطه :



استحمي بالماء الدافئ وابتعدي عن لماء الساخن فالماء الساخن وان كان سيشعرك بالراحه لفتره مؤقته فهو سيسبب الاضرار لبشرتك ويفقدها الرطوبه التي كانت بها وينصح ان لاتتعدى فتره الحمام الدافئ وليس الساخن من 10 الى 15 دقيقه







استعملي صابونا خفيفا وابتعدي عن الانواع القويه ولاتغسلي وجهك بالصابون في الصباح واكتفي بمره واحده في المساء



ضعي المرطب وجلدك مايزال رطبا بعد غسله



احمي جلدك كلما خرجت من التعرض لهواء الشتاء



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قناع اللوز وزيت الزيتون



( خمس حبات لوز مطحونه + زيت زيتون او زيت سمسم ) توضع على الوجه لمده 15 دقيقه



وتزال بالماء البارد فقط



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قناع الاوفكادو للبشرة الجافة



اهرسي نصف حبة افوكادو مع ملعقة عسل و امزجي الخليط جيدا, ضعيه على وجهك و استرخي مدة 20 دقيقة, ثم ازيليه بماء الورد.



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الشوفان للبشرة الجافة



أضيفي مياهاً معدنية مغلية الى القليل من رقائق الشوفان و حركي الخليط جيداً لتحصلي على عجينة. مدي طبقة سميكة من العجينة على الوجه مدة عشر دقائق ثم أزيلي القناع بواسطة حليب منظف.



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بودرة اللوز والقشدة للبشرة الجافة



أخلطي ملعقة كبيرة من بودرة اللوز و ملعقة كبيرة من القشدة الطازجة و ملعقة كبيرة من عسل زهر البرتقال. ضعي الخليط على الوجه و العنق لمدة عشر دقائق ثم أزيليه بالماء .



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