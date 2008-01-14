السفارات الجزائرية بالخارج

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ما الاسباب التي تؤدي الى تاخر الدفتر العائلي الفرنسي في الnanetes و هذا اجحاف كبير فانا متزوجة و انتضر في الدفتر منذ حوالي 8 اشهر لالتحق بزوجي لديه جنيي فرنسية و انا جزائرية