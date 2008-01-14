بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السفارات الجزائرية بالخارج
سفارات الجزائر بإفريقيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السفارات الجزائرية بالخارج
سفارات الجزائر بإفريقيا
سفارة الجزائر بالأنقولا
Edificio Siccal Rainha Ginga PB 1389 Luanda
(2442)33 28 81
(2442) 33.47.85
سفارة الجزائر بوركينافاسو
Place des Nation Unies BP 3893 - Ouagadougou
(226) 30 64 01
(226) 30 37 46
سفارة الجزائر بالكامرون
Quartier Bastos rue 1828 - 433 BP 1619 - Yaoundé
(237) 21 53 51
(237) 21 53 54
سفارة الجزائر بإفريقيا الجنوبية
950 Arcadia Street Hatfield 0083 Pretoria
(012) 342 50 74/75
(012)342 50 78
سفارة الجزائر بالكونغو
Avenue Colonel Bresset BP 2100 - Brazzaville
(242) 83 40 11
(242)83 45 47
سفارة الجزائر بساحل العاج
53 Bd Clauzel BP 105 - Abidjan 01
(225) 21 9700
(225) 22 37 12
سفارة الجزائر بمصر
14 Bd du Brésil BP 39 - Zamalek Le Caire
(202) 340 7671
(202) 341 41 58
سفارة الجزائر بإثيوبيا
Kefetegna 20 Kebele 99 House 002BP 57 40 - Addis Ababa
(2511)652 300
(2511) 650 187
سفارة الجزائر بالقابون
Batterie 4, BP 4008 -Libreville
(241)7323 18
(241) 73 1403
سفارة الجزائر بغانا
82, Avenue TitoPo-Box 2747 - Accra
(233) 21 77 67 19
(233) 21 776 828
سفارة الجزائر بالغينا
Cité de l'OUAP 1004 Kaloum - Conakry
(224) 44 15 05
(224) 44 15 35
سفارة الجزائر بكينيا
Haile Selassie Avenue Comcraft Holse 4 TH Floor PB 53902 Nairobi
(2542) 21 38 64 65 66
(2542) 21 74 77
سفارة الجزائر بليبيا
12, Rue KairouanTripoli
21821) 44 40 02 5
21821)44 47 042
سفارة الجزائر بمدغشقر
Villa Ny Soa Ivandy 101B.P 634 Antananarivo
(2612) 42.864
(2612) 422.05
سفارة الجزائر بالمالي
349 Av. de L’OUA Daouda Bougou BC KOBP.2 Bamako
(233) 22.51.76
233) 22.93.74
سفارة الجزائر بالمغرب
46-48 Avenue Tarik Ibn Ziyad Rabat BP 448
(212) 76 54 74
(212) 76 22 37
سفارة الجزائر بنيجريا
203 Etim Inyang Street Victoria Island Lagos
(2341) 61.20.92
2341) 262.40.17
سفارة الجزائر بالنيجر
Avenue de djemakoye Sw Ikoyi Niamey
227) 75 30 97
227) 27 35 93
سفارة الجزائر بمزمبيق
Rua Mukumbura 121-125 1709 MAPUTO
(2581) 49 20 70
2581) 49 05 82
سفارة الجزائر بناميبيا
111 A Gloudina Street Ludwigs Dore PB 3079 Namibia Street
Windhoek 9000
(264 061) 22 15 07
(264 061) 23 63 76
سفارة الجزائر بأوغندا
Plot Acacia Av Kololo PB 4025 Kampala
256.41) 23 29 18
256.41) 24 10 15
سفارة الجزائر بالسنغال
5, Rue Memoz B.P. 3233 Dakar
2218) 22 35 09
2218) 21 16 84
سفارة الجزائر بالسودان
Street 31 New Extension El Amarat PB 80 Khartoum
249-11) 45 11 63
249-11) 45 11 63
سفارة الجزائر بسوريا
Rawda Immeuble El Noss Rawda BP 2529 Damas
96311) 333 14 46
96311) 333 4698
سفارة الجزائر بطانزانيا
34, Upanga Road Po Box 2963 Dar Es Salam
255 51) 11 76 19
255 51) 11 76 20
سفارة الجزائر بالتشاد
Quartier Administratif N'Djamena BP 178 Bd de Paris
(235) 52 38 15
235) 52 37 92
سفارة الجزائر بتونس
18, rue du Niger 1002 Belvédère Tunis
2161) 78 31 66
2161) 78 88 04
سفارة الجزائر بالزمبابوي
8, Pascoe Av Belgravia Po Box 2929 Harare
(2634) 72 66 89
2634) 72 66 19
Edificio Siccal Rainha Ginga PB 1389 Luanda
(2442)33 28 81
(2442) 33.47.85
سفارة الجزائر بوركينافاسو
Place des Nation Unies BP 3893 - Ouagadougou
(226) 30 64 01
(226) 30 37 46
سفارة الجزائر بالكامرون
Quartier Bastos rue 1828 - 433 BP 1619 - Yaoundé
(237) 21 53 51
(237) 21 53 54
سفارة الجزائر بإفريقيا الجنوبية
950 Arcadia Street Hatfield 0083 Pretoria
(012) 342 50 74/75
(012)342 50 78
سفارة الجزائر بالكونغو
Avenue Colonel Bresset BP 2100 - Brazzaville
(242) 83 40 11
(242)83 45 47
سفارة الجزائر بساحل العاج
53 Bd Clauzel BP 105 - Abidjan 01
(225) 21 9700
(225) 22 37 12
سفارة الجزائر بمصر
14 Bd du Brésil BP 39 - Zamalek Le Caire
(202) 340 7671
(202) 341 41 58
سفارة الجزائر بإثيوبيا
Kefetegna 20 Kebele 99 House 002BP 57 40 - Addis Ababa
(2511)652 300
(2511) 650 187
سفارة الجزائر بالقابون
Batterie 4, BP 4008 -Libreville
(241)7323 18
(241) 73 1403
سفارة الجزائر بغانا
82, Avenue TitoPo-Box 2747 - Accra
(233) 21 77 67 19
(233) 21 776 828
سفارة الجزائر بالغينا
Cité de l'OUAP 1004 Kaloum - Conakry
(224) 44 15 05
(224) 44 15 35
سفارة الجزائر بكينيا
Haile Selassie Avenue Comcraft Holse 4 TH Floor PB 53902 Nairobi
(2542) 21 38 64 65 66
(2542) 21 74 77
سفارة الجزائر بليبيا
12, Rue KairouanTripoli
21821) 44 40 02 5
21821)44 47 042
سفارة الجزائر بمدغشقر
Villa Ny Soa Ivandy 101B.P 634 Antananarivo
(2612) 42.864
(2612) 422.05
سفارة الجزائر بالمالي
349 Av. de L’OUA Daouda Bougou BC KOBP.2 Bamako
(233) 22.51.76
233) 22.93.74
سفارة الجزائر بالمغرب
46-48 Avenue Tarik Ibn Ziyad Rabat BP 448
(212) 76 54 74
(212) 76 22 37
سفارة الجزائر بنيجريا
203 Etim Inyang Street Victoria Island Lagos
(2341) 61.20.92
2341) 262.40.17
سفارة الجزائر بالنيجر
Avenue de djemakoye Sw Ikoyi Niamey
227) 75 30 97
227) 27 35 93
سفارة الجزائر بمزمبيق
Rua Mukumbura 121-125 1709 MAPUTO
(2581) 49 20 70
2581) 49 05 82
سفارة الجزائر بناميبيا
111 A Gloudina Street Ludwigs Dore PB 3079 Namibia Street
Windhoek 9000
(264 061) 22 15 07
(264 061) 23 63 76
سفارة الجزائر بأوغندا
Plot Acacia Av Kololo PB 4025 Kampala
256.41) 23 29 18
256.41) 24 10 15
سفارة الجزائر بالسنغال
5, Rue Memoz B.P. 3233 Dakar
2218) 22 35 09
2218) 21 16 84
سفارة الجزائر بالسودان
Street 31 New Extension El Amarat PB 80 Khartoum
249-11) 45 11 63
249-11) 45 11 63
سفارة الجزائر بسوريا
Rawda Immeuble El Noss Rawda BP 2529 Damas
96311) 333 14 46
96311) 333 4698
سفارة الجزائر بطانزانيا
34, Upanga Road Po Box 2963 Dar Es Salam
255 51) 11 76 19
255 51) 11 76 20
سفارة الجزائر بالتشاد
Quartier Administratif N'Djamena BP 178 Bd de Paris
(235) 52 38 15
235) 52 37 92
سفارة الجزائر بتونس
18, rue du Niger 1002 Belvédère Tunis
2161) 78 31 66
2161) 78 88 04
سفارة الجزائر بالزمبابوي
8, Pascoe Av Belgravia Po Box 2929 Harare
(2634) 72 66 89
2634) 72 66 19
سفارات الجزائر بآسيا
سفارة الجزائر بالمملكة العربية السعودية
Diplomatic QuarterB 94 388 Ryadh 11693
9661) 488 7616
(9661) 482 17 03
سفارة الجزائر بالبحرين
Villa 579, Road 3622, Adlia 336PB 26402 - Manama
(973) 713669
(973)713783
سفارة الجزائر بكوريا
36-34 Liate Wondong YongSanku 140-200- Seoul
(02) 794 50 34
(02) 792 7845
Diplomatic QuarterB 94 388 Ryadh 11693
9661) 488 7616
(9661) 482 17 03
سفارة الجزائر بالبحرين
Villa 579, Road 3622, Adlia 336PB 26402 - Manama
(973) 713669
(973)713783
سفارة الجزائر بكوريا
36-34 Liate Wondong YongSanku 140-200- Seoul
(02) 794 50 34
(02) 792 7845
سفارة الجزائر بالجمهورية الديموقراطية الشعبية بكوريا
Arrondissement Daidong - Commune MunsuBP 50 - Pyongyang
(850) 23.81.73.60
(850) 23 81 76 27
سفارة الجزائر بالجمهورية الصينية
7 San Li Tun Lu - Beijing Chan Yan Qu 100600
(8610) 65 32 1231
(8610) 6532 16 48
سفارة الجزائر بالهند
B-3-61 Salfdarjung-Enclave110029 New Dehli
(9111) 618 5057 61
9111) 618 5062
سفارة الجزائر بأندونسيا
Jalan Rasuna Saad Kav 10-1Kuningane Selatan 12950
Po Box 875 Djakarta
(6221) 525 4719
(6221)525 4654
سفارة الجزائر بالعراق
Hay El Daoudi Mhalla 613 Zukak 14House 13-Baghdad
(964) 543 4582
(964)542 5829
سفارة الجزائر باليابان
2-10-67 Mita Meguru-Ku Tokyo153
(813) 3711 2661
(813) 37 10 65 34
سفارة الجزائر بالأردن
Muhamed Hussein Haekel Street Jabal Amman Hd Circle
PB 1223 Amman
(962) 64 12 71
(962) 61 65 52
Arrondissement Daidong - Commune MunsuBP 50 - Pyongyang
(850) 23.81.73.60
(850) 23 81 76 27
سفارة الجزائر بالجمهورية الصينية
7 San Li Tun Lu - Beijing Chan Yan Qu 100600
(8610) 65 32 1231
(8610) 6532 16 48
سفارة الجزائر بالهند
B-3-61 Salfdarjung-Enclave110029 New Dehli
(9111) 618 5057 61
9111) 618 5062
سفارة الجزائر بأندونسيا
Jalan Rasuna Saad Kav 10-1Kuningane Selatan 12950
Po Box 875 Djakarta
(6221) 525 4719
(6221)525 4654
سفارة الجزائر بالعراق
Hay El Daoudi Mhalla 613 Zukak 14House 13-Baghdad
(964) 543 4582
(964)542 5829
سفارة الجزائر باليابان
2-10-67 Mita Meguru-Ku Tokyo153
(813) 3711 2661
(813) 37 10 65 34
سفارة الجزائر بالأردن
Muhamed Hussein Haekel Street Jabal Amman Hd Circle
PB 1223 Amman
(962) 64 12 71
(962) 61 65 52
سفارة الجزائر بالكويت
Istiqlal Street Oct 18 bloc5 Embassy Area PB 578 Safat 1306
Kuwait City
(0965) 251 99 87
0965) 251 94 97
سفارة الجزائر بلبنان
Jnah Face Hotel Summerland BP 4794 Beirut
(961) 82 6711-12
961)826711
سفارة الجزائر بمليزيا
5, Jahlan Mascar Off Jahlan DamaiAmpang 55 000 Kuala Lampur
603) 245 96 04
603) 248 81 54
سفارة الجزائر بعمان
Blk 221 Madinat Qabous East PB 50216 M.Q Mascate
968) 60 16 98
968) 60 44 19
سفارة الجزائر بأزبكستان
Rue Mourtazaéva 06 Bloc 4 BP 4434 Tachkent
3712) 34127 74
3712) 40 62 75
سفارة الجزائر بباكستان
Street 9 House 107 Sec Tore 7 Islamabad
9251) 27 54 12-13-14
9251) 82 09 12
سفارة الجزائر بقطر
45, Rue Djaber Hayan Villa 23 Matar Al KadimPB 2994 Doha
974) 66 29 00
974) 72 66 19
سفارة الجزائر بروسيا
2118, Krapivinsky, Preoulok 1.A103151 Moscou
7095) 200 66 42
7095) 200 22 2 5
سفارة الجزائر بالفيتنام
13, Rue Phan Chu Trinh Hanoi
844) 25 38 65
(844) 26 08 30
سفارة الجزائر باليمن
Bâtiment Moutahar Mokhtar Haichidi 67, Bd El Djazair BP 509 Sana
9671) 20 63 50
9671) 20 96 88
Istiqlal Street Oct 18 bloc5 Embassy Area PB 578 Safat 1306
Kuwait City
(0965) 251 99 87
0965) 251 94 97
سفارة الجزائر بلبنان
Jnah Face Hotel Summerland BP 4794 Beirut
(961) 82 6711-12
961)826711
سفارة الجزائر بمليزيا
5, Jahlan Mascar Off Jahlan DamaiAmpang 55 000 Kuala Lampur
603) 245 96 04
603) 248 81 54
سفارة الجزائر بعمان
Blk 221 Madinat Qabous East PB 50216 M.Q Mascate
968) 60 16 98
968) 60 44 19
سفارة الجزائر بأزبكستان
Rue Mourtazaéva 06 Bloc 4 BP 4434 Tachkent
3712) 34127 74
3712) 40 62 75
سفارة الجزائر بباكستان
Street 9 House 107 Sec Tore 7 Islamabad
9251) 27 54 12-13-14
9251) 82 09 12
سفارة الجزائر بقطر
45, Rue Djaber Hayan Villa 23 Matar Al KadimPB 2994 Doha
974) 66 29 00
974) 72 66 19
سفارة الجزائر بروسيا
2118, Krapivinsky, Preoulok 1.A103151 Moscou
7095) 200 66 42
7095) 200 22 2 5
سفارة الجزائر بالفيتنام
13, Rue Phan Chu Trinh Hanoi
844) 25 38 65
(844) 26 08 30
سفارة الجزائر باليمن
Bâtiment Moutahar Mokhtar Haichidi 67, Bd El Djazair BP 509 Sana
9671) 20 63 50
9671) 20 96 88
سفارات الجزائر بأوروبا
سفارة الجزائر بالنمسا
Rudolfinergasse 16-18A- 1190 Vienne
(00431) 369 88 53
(00431)369 8855
سفارة الجزائر ببلجيكا
209 Ave Molière 1050 Bruxelles
(3202) 343 50 78
(322) 343 51 68
سفارة الجزائر ببلغاريا
16 Rue Slavïanka 1000 Sofia
(3592) 980 2250
(3592 )981 032
سفارة الجزائر بالدنمرك
Amaliegade 36 1256 Copenhague
(45) 33.11.96.40
(45) 33.11.58.50
سفارة الجزائر بأسبانيا
Calle General Oraa 12 - BP 6025 - 28006 Madrid
(341) 562 97 05
(341) 562 98 77
سفارة الجزائر بفرنسا
50 Rue de Lisbonne 75008 Paris
(331)539 32020
(331) 42 25 10 25
سفارة الجزائر باليونان
14, Vassiléos Konstantinou 116-35 Athenes
(301) 726 41 91-92
301) 701 86 81
سفارة الجزائر بالمجر
Budapest
(361) 316 2637
361) 316 2613
سفارة الجزائر بإيطاليا
26, Via Barmaba Oriani 00197 Rome
(396) 806 8762
(396) 808 3436
pays bas
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر ببولونيا
UL 21 Dobrowiecka 03933 BP 45Warsaw
4822) 617 58 55
617) 616 0081
سفارة الجزائر بالبرتغال
Rua Duare Pacheco Pareira 58 Lisbonne1400
3511) 301 63 56
3511) 301 03 93
سفارة الجزائر برومانيا
29, Bd lascar Catargiu Sector 1 Bucarest
401) 650 51 50
401) 211 56 95
سفارة الجزائر ببريطانيا العظمى
54, Holland Park SW 11.3R.S London
4471) 221 78 00
4471) 221 04 4
سفارة الجزائر بهولندا
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر بالسويد
Danoerysgatan 3-5 Fac PB 26027 10041 Stockholm 2
(468) 679 91 30
(468) 611 49 57
سفارة الجزائر بسويسرا
Vilaa Din Weg 74 3000-15 Berne
(031) 352 69 61 /62
(031) 352 62 68
سفارة الجزائر بالجمهورية التشيكية
Na Marne 16, 225 21 Prague 6
4202)243 11150
4202)243 11151
سفارة الجزائر بتركيا
Sehit Ersan Caddesi, 42 Sehit Cankaya 06680 Ankara
(90312) 427.87.00
(90312) 426.89.59
سفارة الجزائر بأوكرانيا
Rue Khmelnistskogo 64Kiev
38044) 216 70 79
38044) 216 70 08
28B, Maglaajska 11000Belgrade
(3811) 66 82 11
(3811) 66 70 60
Rudolfinergasse 16-18A- 1190 Vienne
(00431) 369 88 53
(00431)369 8855
سفارة الجزائر ببلجيكا
209 Ave Molière 1050 Bruxelles
(3202) 343 50 78
(322) 343 51 68
سفارة الجزائر ببلغاريا
16 Rue Slavïanka 1000 Sofia
(3592) 980 2250
(3592 )981 032
سفارة الجزائر بالدنمرك
Amaliegade 36 1256 Copenhague
(45) 33.11.96.40
(45) 33.11.58.50
سفارة الجزائر بأسبانيا
Calle General Oraa 12 - BP 6025 - 28006 Madrid
(341) 562 97 05
(341) 562 98 77
سفارة الجزائر بفرنسا
50 Rue de Lisbonne 75008 Paris
(331)539 32020
(331) 42 25 10 25
سفارة الجزائر باليونان
14, Vassiléos Konstantinou 116-35 Athenes
(301) 726 41 91-92
301) 701 86 81
سفارة الجزائر بالمجر
Budapest
(361) 316 2637
361) 316 2613
سفارة الجزائر بإيطاليا
26, Via Barmaba Oriani 00197 Rome
(396) 806 8762
(396) 808 3436
pays bas
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر ببولونيا
UL 21 Dobrowiecka 03933 BP 45Warsaw
4822) 617 58 55
617) 616 0081
سفارة الجزائر بالبرتغال
Rua Duare Pacheco Pareira 58 Lisbonne1400
3511) 301 63 56
3511) 301 03 93
سفارة الجزائر برومانيا
29, Bd lascar Catargiu Sector 1 Bucarest
401) 650 51 50
401) 211 56 95
سفارة الجزائر ببريطانيا العظمى
54, Holland Park SW 11.3R.S London
4471) 221 78 00
4471) 221 04 4
سفارة الجزائر بهولندا
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر بالسويد
Danoerysgatan 3-5 Fac PB 26027 10041 Stockholm 2
(468) 679 91 30
(468) 611 49 57
سفارة الجزائر بسويسرا
Vilaa Din Weg 74 3000-15 Berne
(031) 352 69 61 /62
(031) 352 62 68
سفارة الجزائر بالجمهورية التشيكية
Na Marne 16, 225 21 Prague 6
4202)243 11150
4202)243 11151
سفارة الجزائر بتركيا
Sehit Ersan Caddesi, 42 Sehit Cankaya 06680 Ankara
(90312) 427.87.00
(90312) 426.89.59
سفارة الجزائر بأوكرانيا
Rue Khmelnistskogo 64Kiev
38044) 216 70 79
38044) 216 70 08
28B, Maglaajska 11000Belgrade
(3811) 66 82 11
(3811) 66 70 60