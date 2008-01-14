السفارات الجزائرية بالخارج

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السفارات الجزائرية بالخارج
سفارات الجزائر بإفريقيا


سفارة الجزائر بالأنقولا
Edificio Siccal Rainha Ginga PB 1389 Luanda
(2442)33 28 81
(2442) 33.47.85
سفارة الجزائر بوركينافاسو
Place des Nation Unies BP 3893 - Ouagadougou
(226) 30 64 01
(226) 30 37 46
سفارة الجزائر بالكامرون
Quartier Bastos rue 1828 - 433 BP 1619 - Yaoundé
(237) 21 53 51
(237) 21 53 54
سفارة الجزائر بإفريقيا الجنوبية
950 Arcadia Street Hatfield 0083 Pretoria
(012) 342 50 74/75
(012)342 50 78
سفارة الجزائر بالكونغو
Avenue Colonel Bresset BP 2100 - Brazzaville
(242) 83 40 11
(242)83 45 47
سفارة الجزائر بساحل العاج
53 Bd Clauzel BP 105 - Abidjan 01
(225) 21 9700
(225) 22 37 12
سفارة الجزائر بمصر
14 Bd du Brésil BP 39 - Zamalek Le Caire
(202) 340 7671
(202) 341 41 58
سفارة الجزائر بإثيوبيا
Kefetegna 20 Kebele 99 House 002BP 57 40 - Addis Ababa
(2511)652 300
(2511) 650 187
سفارة الجزائر بالقابون
Batterie 4, BP 4008 -Libreville
(241)7323 18
(241) 73 1403
سفارة الجزائر بغانا
82, Avenue TitoPo-Box 2747 - Accra
(233) 21 77 67 19
(233) 21 776 828
سفارة الجزائر بالغينا
Cité de l'OUAP 1004 Kaloum - Conakry
(224) 44 15 05
(224) 44 15 35
سفارة الجزائر بكينيا
Haile Selassie Avenue Comcraft Holse 4 TH Floor PB 53902 Nairobi
(2542) 21 38 64 65 66
(2542) 21 74 77
سفارة الجزائر بليبيا
12, Rue KairouanTripoli
21821) 44 40 02 5
21821)44 47 042
سفارة الجزائر بمدغشقر
Villa Ny Soa Ivandy 101B.P 634 Antananarivo
(2612) 42.864
(2612) 422.05
سفارة الجزائر بالمالي
349 Av. de L’OUA Daouda Bougou BC KOBP.2 Bamako
(233) 22.51.76
233) 22.93.74
سفارة الجزائر بالمغرب
46-48 Avenue Tarik Ibn Ziyad Rabat BP 448
(212) 76 54 74
(212) 76 22 37
سفارة الجزائر بنيجريا
203 Etim Inyang Street Victoria Island Lagos
(2341) 61.20.92
2341) 262.40.17
سفارة الجزائر بالنيجر
Avenue de djemakoye Sw Ikoyi Niamey
227) 75 30 97
227) 27 35 93
سفارة الجزائر بمزمبيق
Rua Mukumbura 121-125 1709 MAPUTO
(2581) 49 20 70
2581) 49 05 82
سفارة الجزائر بناميبيا
111 A Gloudina Street Ludwigs Dore PB 3079 Namibia Street
Windhoek 9000
(264 061) 22 15 07
(264 061) 23 63 76
سفارة الجزائر بأوغندا
Plot Acacia Av Kololo PB 4025 Kampala
256.41) 23 29 18
256.41) 24 10 15
سفارة الجزائر بالسنغال
5, Rue Memoz B.P. 3233 Dakar
2218) 22 35 09
2218) 21 16 84
سفارة الجزائر بالسودان
Street 31 New Extension El Amarat PB 80 Khartoum
249-11) 45 11 63
249-11) 45 11 63
سفارة الجزائر بسوريا
Rawda Immeuble El Noss Rawda BP 2529 Damas
96311) 333 14 46
96311) 333 4698
سفارة الجزائر بطانزانيا
34, Upanga Road Po Box 2963 Dar Es Salam
255 51) 11 76 19
255 51) 11 76 20
سفارة الجزائر بالتشاد
Quartier Administratif N'Djamena BP 178 Bd de Paris
(235) 52 38 15
235) 52 37 92
سفارة الجزائر بتونس
18, rue du Niger 1002 Belvédère Tunis
2161) 78 31 66
2161) 78 88 04
سفارة الجزائر بالزمبابوي
8, Pascoe Av Belgravia Po Box 2929 Harare
(2634) 72 66 89
2634) 72 66 19



سفارات الجزائر بآسيا


سفارة الجزائر بالمملكة العربية السعودية
Diplomatic QuarterB 94 388 Ryadh 11693
9661) 488 7616
(9661) 482 17 03
سفارة الجزائر بالبحرين
Villa 579, Road 3622, Adlia 336PB 26402 - Manama
(973) 713669
(973)713783
سفارة الجزائر بكوريا
36-34 Liate Wondong YongSanku 140-200- Seoul
(02) 794 50 34
(02) 792 7845



سفارة الجزائر بالجمهورية الديموقراطية الشعبية بكوريا
Arrondissement Daidong - Commune MunsuBP 50 - Pyongyang
(850) 23.81.73.60
(850) 23 81 76 27
سفارة الجزائر بالجمهورية الصينية
7 San Li Tun Lu - Beijing Chan Yan Qu 100600
(8610) 65 32 1231
(8610) 6532 16 48
سفارة الجزائر بالهند
B-3-61 Salfdarjung-Enclave110029 New Dehli
(9111) 618 5057 61
9111) 618 5062
سفارة الجزائر بأندونسيا
Jalan Rasuna Saad Kav 10-1Kuningane Selatan 12950
Po Box 875 Djakarta
(6221) 525 4719
(6221)525 4654
سفارة الجزائر بالعراق
Hay El Daoudi Mhalla 613 Zukak 14House 13-Baghdad
(964) 543 4582
(964)542 5829
سفارة الجزائر باليابان
2-10-67 Mita Meguru-Ku Tokyo153
(813) 3711 2661
(813) 37 10 65 34
سفارة الجزائر بالأردن
Muhamed Hussein Haekel Street Jabal Amman Hd Circle
PB 1223 Amman
(962) 64 12 71
(962) 61 65 52

سفارة الجزائر بالكويت
Istiqlal Street Oct 18 bloc5 Embassy Area PB 578 Safat 1306
Kuwait City
(0965) 251 99 87
0965) 251 94 97
سفارة الجزائر بلبنان
Jnah Face Hotel Summerland BP 4794 Beirut
(961) 82 6711-12
961)826711
سفارة الجزائر بمليزيا
5, Jahlan Mascar Off Jahlan DamaiAmpang 55 000 Kuala Lampur
603) 245 96 04
603) 248 81 54
سفارة الجزائر بعمان
Blk 221 Madinat Qabous East PB 50216 M.Q Mascate
968) 60 16 98
968) 60 44 19
سفارة الجزائر بأزبكستان
Rue Mourtazaéva 06 Bloc 4 BP 4434 Tachkent
3712) 34127 74
3712) 40 62 75
سفارة الجزائر بباكستان
Street 9 House 107 Sec Tore 7 Islamabad
9251) 27 54 12-13-14
9251) 82 09 12
سفارة الجزائر بقطر
45, Rue Djaber Hayan Villa 23 Matar Al KadimPB 2994 Doha
974) 66 29 00
974) 72 66 19
سفارة الجزائر بروسيا
2118, Krapivinsky, Preoulok 1.A103151 Moscou
7095) 200 66 42
7095) 200 22 2 5
سفارة الجزائر بالفيتنام
13, Rue Phan Chu Trinh Hanoi
844) 25 38 65
(844) 26 08 30
سفارة الجزائر باليمن
Bâtiment Moutahar Mokhtar Haichidi 67, Bd El Djazair BP 509 Sana
9671) 20 63 50
9671) 20 96 88



سفارات الجزائر بأوروبا


سفارة الجزائر بالنمسا
Rudolfinergasse 16-18A- 1190 Vienne
(00431) 369 88 53
(00431)369 8855
سفارة الجزائر ببلجيكا
209 Ave Molière 1050 Bruxelles
(3202) 343 50 78
(322) 343 51 68
سفارة الجزائر ببلغاريا
16 Rue Slavïanka 1000 Sofia
(3592) 980 2250
(3592 )981 032
سفارة الجزائر بالدنمرك
Amaliegade 36 1256 Copenhague
(45) 33.11.96.40
(45) 33.11.58.50
سفارة الجزائر بأسبانيا
Calle General Oraa 12 - BP 6025 - 28006 Madrid
(341) 562 97 05
(341) 562 98 77
سفارة الجزائر بفرنسا
50 Rue de Lisbonne 75008 Paris
(331)539 32020
(331) 42 25 10 25
سفارة الجزائر باليونان
14, Vassiléos Konstantinou 116-35 Athenes
(301) 726 41 91-92
301) 701 86 81
سفارة الجزائر بالمجر
Budapest
(361) 316 2637
361) 316 2613
سفارة الجزائر بإيطاليا
26, Via Barmaba Oriani 00197 Rome
(396) 806 8762
(396) 808 3436
pays bas
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر ببولونيا
UL 21 Dobrowiecka 03933 BP 45Warsaw
4822) 617 58 55
617) 616 0081
سفارة الجزائر بالبرتغال
Rua Duare Pacheco Pareira 58 Lisbonne1400
3511) 301 63 56
3511) 301 03 93
سفارة الجزائر برومانيا
29, Bd lascar Catargiu Sector 1 Bucarest
401) 650 51 50
401) 211 56 95
سفارة الجزائر ببريطانيا العظمى
54, Holland Park SW 11.3R.S London
4471) 221 78 00
4471) 221 04 4
سفارة الجزائر بهولندا
Van Stolklaan1-3, 2585 JS Den Haag
(31 170) 352 2 954
(31 170) 35 40 222
سفارة الجزائر بالسويد
Danoerysgatan 3-5 Fac PB 26027 10041 Stockholm 2
(468) 679 91 30
(468) 611 49 57
سفارة الجزائر بسويسرا
Vilaa Din Weg 74 3000-15 Berne
(031) 352 69 61 /62
(031) 352 62 68
سفارة الجزائر بالجمهورية التشيكية
Na Marne 16, 225 21 Prague 6
4202)243 11150
4202)243 11151
سفارة الجزائر بتركيا
Sehit Ersan Caddesi, 42 Sehit Cankaya 06680 Ankara
(90312) 427.87.00
(90312) 426.89.59
سفارة الجزائر بأوكرانيا
Rue Khmelnistskogo 64Kiev
38044) 216 70 79
38044) 216 70 08
28B, Maglaajska 11000Belgrade
(3811) 66 82 11
(3811) 66 70 60
 
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رد: السفارات الجزائرية بالخارج

سفارات الجزائر بأمريكا



سفارة الجزائر بالكندا
435 Avenue Daly Ottawa K1N 6H3
(1613) 789 85 05
(1613)789 1406
سفارة الجزائر بالبرازيل
Shis Qi 09 Conjonto 13 - Casa 472-900 Brasilia
(061) 248 40 39
(061) 248 46 91
سفارة الجزائر بالأرجنتين
Calle Montevideo 1889 CP 1021
(541) 815 127
(54)8158 837
سفارة الجزائر بكولومبيا
Calle 95 15-33 - Bureau 604-605 - Bogota
(571) 623.24.93
(571) 623 25 24
سفارة الجزائر بكوبا
quinta avenida, 12426 Esquina A 28 Miramar Havana
(537) 204 28 35
(537) 204 27 02
سفارة الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية
2118, Kalorama Road N.W - Washington DC 20008
(1202) 265 28 00
(1202) 667 21 74
سفارة الجزائر بالمكسيك
540, Calle Sierra Madre Lomas de ChapultecMexico DF 11000
(525) 520 69 50
525)520 86 56
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

مشكوووووور اخي على الموضوع ...​
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

شكرا لك اخي الكريم
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

شكرا لك اخي الكريم
images
 
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

:party:c un tres tres grand travail ya khou wana haja qui tarjebné nefrah hakda wanchjarkoummme bravoo1000000000000000000000000000
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

merci merci
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

شكرا لك يا أخي على هذا
الموضوع المميز
 
رد: السفارات الجزائرية بالخارج

بارك الله فيك

نشوفكم على خير
 
اخى احمد الجزائري

مدير عام اللمة الجزائرية ،،

أريد منك المساعدة وهى في حصول أمى على الجنسية الجزائرية

وهى جزائرية الأصل حيث ان جد أمى استرد جنسيته بقرار من رئاسة الجمهورية وهو متوفي اليوم
لك بريدي الخاص ..

albasher_16@hotmail.com

الرجاء محادثتى من خلاله للإطلاع على كيفيه حصول امى

على الجنسية ..

واكون لك شاكر ..
لك تحياتى واحترامى .

 
<p align="center"><font face="Arial"><b><font color="green" size="6" face="Comic Sans MS">بسم
الله الرحمن الرحيم</font></b></font><br>
<b><font color="green" size="6" face="Comic Sans MS">السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته</font></b><br>
<font face="Arial"><b><font color="blue" size="5" face="Comic Sans MS">
السفارات الجزائرية بالخارج</font></b></font><br>
<font face="Arial"><b><font color="red" size="5" face="Comic Sans MS">سفارات
الجزائر بإفريقيا</font></b></font></div>
<font face="Arial">
</p>
<div>
<br>
&nbsp;</font></div>
<div align="center">
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالأنقولا</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Edificio Siccal
Rainha Ginga PB 1389 Luanda</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2442)33 28 81 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2442) 33.47.85
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بوركينافاسو</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Place des Nation
Unies BP 3893 - Ouagadougou</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(226) 30 64 01 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(226) 30 37 46 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالكامرون</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Quartier Bastos rue
1828 - 433 BP 1619 - Yaoundé </font></b><br>
<b><font face="Comic Sans MS" size="5" color="#6666cc">(<font color="#6666cc">237)
21 53 51</font></font></b><br>
<b><font face="Comic Sans MS" size="5" color="#6666cc">(<font color="#6666cc">237)
21 53 54 </font></font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بإفريقيا
الجنوبية</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">950 Arcadia Street
Hatfield 0083 Pretoria </font></b><br>
<b><font face="Comic Sans MS" size="5" color="#6666cc">(<font color="#6666cc">012)
342 50 74/75</font></font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(012)342 50 78 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالكونغو</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Avenue Colonel
Bresset BP 2100 - Brazzaville</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(242) 83 40 11</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(242)83 45 47 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بساحل
العاج</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">53 Bd Clauzel BP 105
- Abidjan 01</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(225) 21 9700 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(225) 22 37 12 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بمصر</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">14 Bd du Brésil BP 39
- Zamalek Le Caire </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(202) 340 7671</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(202) 341 41 58
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بإثيوبيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Kefetegna 20 Kebele
99 House 002BP 57 40 - Addis Ababa </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2511)652 300</font></b><br>
<b><font face="Comic Sans MS" size="5" color="#6666cc">(<font color="#6666cc">2511)
650 187</font></font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالقابون</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Batterie 4, BP 4008
-Libreville </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(241)7323 18</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(241) 73 1403 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بغانا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">82, Avenue TitoPo-Box
2747 - Accra </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(233) 21 77 67 19</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(233) 21 776 828
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالغينا</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Cité de l'OUAP 1004
Kaloum - Conakry </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(224) 44 15 05</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(224) 44 15 35 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بكينيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Haile Selassie Avenue
Comcraft Holse 4 TH Floor PB 53902 Nairobi </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2542) 21 38 64 65 66</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2542) 21 74 77
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بليبيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">12, Rue
KairouanTripoli </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">21821) 44 40 02 5</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">21821)44 47 042
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بمدغشقر</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Villa Ny Soa Ivandy
101B.P 634 Antananarivo </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2612) 42.864 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2612) 422.05 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالمالي</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">349 Av. de L’OUA
Daouda Bougou BC KOBP.2 Bamako</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(233) 22.51.76</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">233) 22.93.74 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالمغرب</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">46-48 Avenue Tarik
Ibn Ziyad Rabat BP 448 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(212) 76 54 74</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(212) 76 22 37</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بنيجريا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">203 Etim Inyang
Street Victoria Island Lagos</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2341) 61.20.92
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2341) 262.40.17
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالنيجر</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Avenue de djemakoye
Sw Ikoyi Niamey </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">227) 75 30 97</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">227) 27 35 93 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بمزمبيق</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rua Mukumbura 121-125
1709 MAPUTO</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(2581) 49 20 70
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2581) 49 05 82 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بناميبيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">111 A Gloudina Street
Ludwigs Dore PB 3079 Namibia Street </font></b><br>
<b><font color="#6666cc" size="5" face="Comic Sans MS">Windhoek 9000</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(264 061) 22 15 07</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(264 061) 23 63 76
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بأوغندا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Plot Acacia Av Kololo
PB 4025 Kampala </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">256.41) 23 29 18</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">256.41) 24 10 15
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالسنغال</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">5, Rue Memoz B.P.
3233 Dakar</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2218) 22 35 09 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2218) 21 16 84 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالسودان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Street 31 New
Extension El Amarat PB 80 Khartoum </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">249-11) 45 11 63</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">249-11) 45 11 63
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بسوريا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rawda Immeuble El
Noss Rawda BP 2529 Damas </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">96311) 333 14 46</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">96311) 333 4698
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بطانزانيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">34, Upanga Road Po
Box 2963 Dar Es Salam </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">255 51) 11 76 19</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">255 51) 11 76 20
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالتشاد</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Quartier
Administratif N'Djamena BP 178 Bd de Paris </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(235) 52 38 15 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">235) 52 37 92 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بتونس</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">18, rue du Niger 1002
Belvédère Tunis</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2161) 78 31 66</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2161) 78 88 04 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالزمبابوي</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">8, Pascoe Av
Belgravia Po Box 2929 Harare</font></b><br>
<font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc"><b>(2634) 72 66 89 </b>
</font><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2634) 72 66 19</font></b></div>
<div>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="red" size="5" face="Comic Sans MS">سفارات الجزائر بآسيا</font></b></div>
<div>
<br>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالمملكة
العربية السعودية</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Diplomatic QuarterB
94 388 Ryadh 11693 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9661) 488 7616</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(9661) 482 17 03
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالبحرين</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Villa 579, Road 3622,
Adlia 336PB 26402 - Manama </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(973) 713669 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(973)713783 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بكوريا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">36-34 Liate Wondong
YongSanku 140-200- Seoul</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(02) 794 50 34 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(02) 792 7845 </font>
</b></div>
<div>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالجمهورية الديموقراطية الشعبية بكوريا</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">Arrondissement
Daidong - Commune MunsuBP 50 - Pyongyang</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(850) 23.81.73.60</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(850) 23 81 76 27
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالجمهورية الصينية</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">7 San Li Tun Lu -
Beijing Chan Yan Qu 100600 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(8610) 65 32 1231
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(8610) 6532 16 48
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالهند</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">B-3-61
Salfdarjung-Enclave110029 New Dehli </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(9111) 618 5057 61</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9111) 618 5062 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بأندونسيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Jalan Rasuna Saad Kav
10-1Kuningane Selatan 12950 </font></b><br>
<b><font color="#6666cc" size="5" face="Comic Sans MS">Po Box 875 Djakarta
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(6221) 525 4719</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(6221)525 4654 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالعراق</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Hay El Daoudi Mhalla
613 Zukak 14House 13-Baghdad </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(964) 543 4582</font></b><br>
<b><font face="Comic Sans MS" size="5" color="#6666cc">(964)<font color="#6666cc">542
5829 </font></font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر باليابان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2-10-67 Mita
Meguru-Ku Tokyo153 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(813) 3711 2661</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(813) 37 10 65 34
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالأردن</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Muhamed Hussein
Haekel Street Jabal Amman Hd Circle </font></b><br>
<b><font color="#6666cc" size="5" face="Comic Sans MS">PB 1223 Amman </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(962) 64 12 71</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(962) 61 65 52</font></b></div>
<div>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالكويت</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Istiqlal Street Oct
18 bloc5 Embassy Area PB 578 Safat 1306</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" size="5" face="Comic Sans MS">Kuwait City </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(0965) 251 99 87
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">0965) 251 94 97
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بلبنان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Jnah Face Hotel
Summerland BP 4794 Beirut</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(961) 82 6711-12
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">961)826711 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بمليزيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">5, Jahlan Mascar Off
Jahlan DamaiAmpang 55 000 Kuala Lampur</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">603) 245 96 04</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">603) 248 81 54 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بعمان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Blk 221 Madinat
Qabous East PB 50216 M.Q Mascate </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">968) 60 16 98</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">968) 60 44 19 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بأزبكستان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rue Mourtazaéva 06
Bloc 4 BP 4434 Tachkent </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">3712) 34127 74</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">3712) 40 62 75 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بباكستان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Street 9 House 107
Sec Tore 7 Islamabad</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9251) 27 54 12-13-14</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9251) 82 09 12 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بقطر</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">45, Rue Djaber Hayan
Villa 23 Matar Al KadimPB 2994 Doha</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">974) 66 29 00</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">974) 72 66 19</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بروسيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2118, Krapivinsky,
Preoulok 1.A103151 Moscou </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">7095) 200 66 42</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">7095) 200 22 2 5</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالفيتنام</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">13, Rue Phan Chu
Trinh Hanoi</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">844) 25 38 65</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(844) 26 08 30 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر باليمن</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Bâtiment Moutahar
Mokhtar Haichidi 67, Bd El Djazair BP 509 Sana</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9671) 20 63 50</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">9671) 20 96 88 </font>
</b></div>
<div>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="red" size="5" face="Comic Sans MS">سفارات الجزائر بأوروبا</font></b></div>
<div>
<br>
<br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالنمسا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rudolfinergasse
16-18A- 1190 Vienne</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(00431) 369 88 53</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(00431)369 8855
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر ببلجيكا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">209 Ave Molière 1050
Bruxelles</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(3202) 343 50 78
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(322) 343 51 68
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر ببلغاريا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">16 Rue Slavïanka 1000
Sofia </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(3592) 980 2250</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(3592 )981 032 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالدنمرك</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Amaliegade 36 1256
Copenhague</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(45) 33.11.96.40
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(45) 33.11.58.50
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بأسبانيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Calle General Oraa 12
- BP 6025 - 28006 Madrid</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(341) 562 97 05</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(341) 562 98 77</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بفرنسا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">50 Rue de Lisbonne
75008 Paris </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(331)539 32020</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(331) 42 25 10 25</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر باليونان</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">14, Vassiléos
Konstantinou 116-35 Athenes</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(301) 726 41 91-92
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">301) 701 86 81 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالمجر</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Budapest </font></b>
<br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(361) 316 2637 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">361) 316 2613 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بإيطاليا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">26, Via Barmaba
Oriani 00197 Rome</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(396) 806 8762</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(396) 808 3436 </font>
</b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">pays bas</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Van Stolklaan1-3,
2585 JS Den Haag </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(31 170) 352 2 954</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(31 170) 35 40 222
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر ببولونيا</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">UL 21 Dobrowiecka
03933 BP 45Warsaw </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">4822) 617 58 55</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">617) 616 0081 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالبرتغال</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rua Duare Pacheco
Pareira 58 Lisbonne1400 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">3511) 301 63 56</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">3511) 301 03 93
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر برومانيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">29, Bd lascar
Catargiu Sector 1 Bucarest </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">401) 650 51 50</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">401) 211 56 95 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
ببريطانيا العظمى</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">54, Holland Park SW
11.3R.S London </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">4471) 221 78 00</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">4471) 221 04 4</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بهولندا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Van Stolklaan1-3,
2585 JS Den Haag </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(31 170) 352 2 954</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(31 170) 35 40 222
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بالسويد</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Danoerysgatan 3-5 Fac
PB 26027 10041 Stockholm 2 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(468) 679 91 30
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(468) 611 49 57
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بسويسرا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Vilaa Din Weg 74
3000-15 Berne </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(031) 352 69 61 /62</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(031) 352 62 68
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالجمهورية التشيكية</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Na Marne 16, 225 21
Prague 6 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">4202)243 11150</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">4202)243 11151 </font>
</b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر بتركيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Sehit Ersan Caddesi,
42 Sehit Cankaya 06680 Ankara </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(90312) 427.87.00
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(90312) 426.89.59
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بأوكرانيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Rue Khmelnistskogo
64Kiev</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">38044) 216 70 79</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">38044) 216 70 08
</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">28B, Maglaajska
11000Belgrade</font></b><br>
<font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc"><b>(3811) 66 82 11 </b>
</font><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(3811) 66 70 60
</font></b><br>
&nbsp;</div>
<div align="center">
<div id="post_message_180512">
<font face="Arial">
<div align="center">
<b><font color="red" size="5" face="Comic Sans MS">سفارات الجزائر
بأمريكا</font></b></div>
</font>
<div align="center">
<br>
<br>
<br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالكندا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">435 Avenue
Daly Ottawa K1N 6H3</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(1613) 789 85
05 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(1613)789
1406 </font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالبرازيل</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Shis Qi 09
Conjonto 13 - Casa 472-900 Brasilia </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(061) 248 40
39</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(061) 248 46
91 </font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالأرجنتين</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Calle
Montevideo 1889 CP 1021 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(541) 815 127</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(54)8158 837
</font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بكولومبيا</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">Calle 95
15-33 - Bureau 604-605 - Bogota</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(571)
623.24.93 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(571) 623 25
24 </font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بكوبا</font></b><br>
<b><font color="#6666cc" face="Comic Sans MS" size="5">quinta
avenida, 12426 Esquina A 28 Miramar Havana </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(537) 204 28
35</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(537) 204 27
02 </font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالولايات المتحدة الأمريكية</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">2118,
Kalorama Road N.W - Washington DC 20008</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(1202) 265 28
00</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(1202) 667 21
74 </font></b><br>
<b><font color="sienna" size="5" face="Comic Sans MS">سفارة الجزائر
بالمكسيك</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">540, Calle
Sierra Madre Lomas de ChapultecMexico DF 11000</font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">(525) 520 69
50 </font></b><br>
<b><font size="5" face="Comic Sans MS" color="#6666cc">525)520 86 56
</font></b></div>
<div align="center">
&nbsp;</div>
<div align="center">
<font color="red" size="5" face="Comic Sans MS">يرجى ذكر المصدر عند
النقل</font></div>
<div align="center">
<font color="#0000ff" size="5" face="Comic Sans MS">
<a style="color: #480091" href="https://www.4algeria.com/vb">
www.4algeria.com/vb</a></font></div>

بارك الله فيك


 
سفارة الجزائر بكوريا
36-34 Liate Wondong YongSanku 140-200- Seoul
(02) 794 50 34
(02) 792 7845






غير هنا ولا خلي

اخي لقد نسيت السفارة الجزائرية بالجزائر

راهم قريب يديروها

بيسك رانا مغتاربين في بلادنا الجزائر
 
سفارة الجزائر ببلجيكا
209 Ave Molière 1050 Bruxelles
(3202) 343 50 78
(322) 343 51 68
يعطيك الصحة على الموضوع
 
شكرا جزيلا على الافادة
 
الله يجزيك الخير
موضوع قيم صراحة
بوركت اخي الكريم
 
لعرب المغتربين في فرنسا

العرب المغتربين في فرنسا
ما الاسباب التي تؤدي الى تاخر الدفتر العائلي الفرنسي في الnanetes و هذا اجحاف كبير فانا متزوجة و انتضر في الدفتر منذ حوالي 8 اشهر لالتحق بزوجي لديه جنيي فرنسية و انا جزائرية
icon1.gif
ساعدوني:sheer:
icon1.gif
 
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