يوسف لخضاري
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 جويلية 2008
- المشاركات
- 532
- الإعجابات
- 6
- النقاط
- 17
- العمر
- 30
السلام عليكم
لوسمحتم يوجد في بعض مراكز التكوين المهني تخصص التوثيق والارشيف والذي يهتم بمجال المكتبات والارشيف .... الا ان الملاحظ ان الكثيرين ليست لديهم معلومات عن هذا المجال
لذلك نريد اثراءهذه الصفحة في هذا المجال ... وعليه نرجو كل من لديه اي معلومات عن هذا المجال ان يفيدنا ... او حتى بعض الدروس في هذا التخصص المهم .
لوسمحتم يوجد في بعض مراكز التكوين المهني تخصص التوثيق والارشيف والذي يهتم بمجال المكتبات والارشيف .... الا ان الملاحظ ان الكثيرين ليست لديهم معلومات عن هذا المجال
لذلك نريد اثراءهذه الصفحة في هذا المجال ... وعليه نرجو كل من لديه اي معلومات عن هذا المجال ان يفيدنا ... او حتى بعض الدروس في هذا التخصص المهم .