وصفة لكي يرتاح بالك [الموضوع الفـائز]

السلام عليكم ورحمة لله



كيف حالكم اخوتي في لله



كم اتمني من كل أعماق قلبي ان يكون الجميع مرتاح لبال



لكن للأسف الشديد في هذه الاونة الاخيرة كل ما نصادف شخصا سواء كان قريبا او بعيدا منا و سالناه على حاله فيقول لست مرتاح لبال

لكن ما سبب ذالك

لماذا لا نحاول إيجاد الحلول

لماذا دئما تفكيرونا سلبي

أقترح عليكم بعض الحلول بما تساعدكم للخروج من هذا المشكل



~

~

~

~



1_ الأستغفار

2- ارضى بما قدر الله لك ولا تتحسر على ماض فائت فإن الرضى بما حملته الأقدار ومحاولة عبور المؤلم منها الى ما هو أرحب يساعدك للوصول لحالة طيبة وصحة نفسية سليمة





3ـ انظر للماضي نظرة واثقة بلا ضعف وتقبله كما هو ولا تحاول إعادة التفكير في الأحداث بصورة مختلفة او إعادة تصويرها وتخيلها بشكل مختلف عما حدثت به :اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي



4ـ تذكر دائما الأوقات السعيدة .. اذ ليس من المعقول انك لم تمر بأوقات سعيدة طيلة حياتك فتذكرها ودع وميضها يطغى على الأوقات المؤلمة



5ـ حلل مشاعرك ماذا تحب كي تكون مختلفاً ما لذي تريده الآن من علاقتك بالآخرين ؟؟



6ـ لا تلم نفسك على كل غلطة وكن عادلا مع نفسك كما أنت مع الآخرين .



7ـ كن قنوعاً ولاتنظر لمن هم اعلى منك في امور الدنيا وانظر لمن هم اسفل منك



8ـ استفد من ماضيك .. ما قد تتعرض له وتعاني منه سواء في الطفولة أو الصبا انظر للجانب المظلم من ماضيك من زاوية مضيئة واستخدم خبرتك هذه ان تكون شخصية مفيدة لمجتمعك



9ـ الاستفادة من خبرة من لهم تجربة مشابهة .. وذلك بمحاولة الاقتراب منهم والتماس ظروفهم المشابهة لك ومحاولة الإحساس بإنك افضل حالا من كثيرين حولك فهذا يساعدك على تقبل الأمر



10ـ تذكر ان السعادة وراحة البال تاتي من الداخل وليست من الخارج تنبع من الذات وليس مصدرها خارجي



11ـ تذكر أن الحياة دار ابتلاء ولاتدوم على حال وانها دار عبور لا دار اقامة وسرور وأنك لامحالة قد تصادف اشخاص او مصائب تسبب لك الضيق والأزعاج فتسلح بالصبر ولاتياس وادعو الله ان يكفيك شر المخلوقين .



12ـ تعلم كيف تواجه المشكلة ولا تهرب منها لأن هروبك سيعقدها واطرح الحلول المناسبة لها وشارك المقربين منك اومن تثق بهم في حلها .



13ـ تذكر ان رضا الناس غاية لاتدرك وليس باستطاعتك ان ترضي الجميع



14ـ ليس من الضروري ان يحبك الجميع واهم من يجب ان تحرص على محبته ربك ثم والديك واخوتك ثم

الأقرب والأقرب :



15ـ حاول ان تروض نفسك على مكارم الاخلاق فالاتصاف بحسن الخلق ومعاملة الناس بالحسنى تشعرك

براحة عظمى وبسعادة بالغة





16ـ افعل ماعليك من واجبات ومسؤوليات دون تأجيل وفي حدود طاقاتك وقدراتك ففي ذلك راحة لك وتدعيماً لمعنوياتك



~

~

~

~

في الختام ان شاء لله يستفاد الجميع



و دمتم في رعاية الرحمان





سلام

