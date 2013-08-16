وصفة لكي يرتاح بالك [الموضوع الفـائز]

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة لله

كيف حالكم اخوتي في لله

كم اتمني من كل أعماق قلبي ان يكون الجميع مرتاح لبال

لكن للأسف الشديد في هذه الاونة الاخيرة كل ما نصادف شخصا سواء كان قريبا او بعيدا منا و سالناه على حاله فيقول لست مرتاح لبال
لكن ما سبب ذالك
لماذا لا نحاول إيجاد الحلول
لماذا دئما تفكيرونا سلبي
أقترح عليكم بعض الحلول بما تساعدكم للخروج من هذا المشكل

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1_ الأستغفار
2- ارضى بما قدر الله لك ولا تتحسر على ماض فائت فإن الرضى بما حملته الأقدار ومحاولة عبور المؤلم منها الى ما هو أرحب يساعدك للوصول لحالة طيبة وصحة نفسية سليمة

3ـ انظر للماضي نظرة واثقة بلا ضعف وتقبله كما هو ولا تحاول إعادة التفكير في الأحداث بصورة مختلفة او إعادة تصويرها وتخيلها بشكل مختلف عما حدثت به :اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

4ـ تذكر دائما الأوقات السعيدة .. اذ ليس من المعقول انك لم تمر بأوقات سعيدة طيلة حياتك فتذكرها ودع وميضها يطغى على الأوقات المؤلمة

5ـ حلل مشاعرك ماذا تحب كي تكون مختلفاً ما لذي تريده الآن من علاقتك بالآخرين ؟؟

6ـ لا تلم نفسك على كل غلطة وكن عادلا مع نفسك كما أنت مع الآخرين .

7ـ كن قنوعاً ولاتنظر لمن هم اعلى منك في امور الدنيا وانظر لمن هم اسفل منك

8ـ استفد من ماضيك .. ما قد تتعرض له وتعاني منه سواء في الطفولة أو الصبا انظر للجانب المظلم من ماضيك من زاوية مضيئة واستخدم خبرتك هذه ان تكون شخصية مفيدة لمجتمعك

9ـ الاستفادة من خبرة من لهم تجربة مشابهة .. وذلك بمحاولة الاقتراب منهم والتماس ظروفهم المشابهة لك ومحاولة الإحساس بإنك افضل حالا من كثيرين حولك فهذا يساعدك على تقبل الأمر

10ـ تذكر ان السعادة وراحة البال تاتي من الداخل وليست من الخارج تنبع من الذات وليس مصدرها خارجي

11ـ تذكر أن الحياة دار ابتلاء ولاتدوم على حال وانها دار عبور لا دار اقامة وسرور وأنك لامحالة قد تصادف اشخاص او مصائب تسبب لك الضيق والأزعاج فتسلح بالصبر ولاتياس وادعو الله ان يكفيك شر المخلوقين .

12ـ تعلم كيف تواجه المشكلة ولا تهرب منها لأن هروبك سيعقدها واطرح الحلول المناسبة لها وشارك المقربين منك اومن تثق بهم في حلها .

13ـ تذكر ان رضا الناس غاية لاتدرك وليس باستطاعتك ان ترضي الجميع

14ـ ليس من الضروري ان يحبك الجميع واهم من يجب ان تحرص على محبته ربك ثم والديك واخوتك ثم
الأقرب والأقرب :

15ـ حاول ان تروض نفسك على مكارم الاخلاق فالاتصاف بحسن الخلق ومعاملة الناس بالحسنى تشعرك
براحة عظمى وبسعادة بالغة


16ـ افعل ماعليك من واجبات ومسؤوليات دون تأجيل وفي حدود طاقاتك وقدراتك ففي ذلك راحة لك وتدعيماً لمعنوياتك

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في الختام ان شاء لله يستفاد الجميع

و دمتم في رعاية الرحمان


سلام
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
1,851
النقاط
111
العمر
23
زودك الله من تقاك
ومن النار وقاك
و للفضيلة هداك
وللجنة دعاك
والفردوس مأواك

بارك الله فيك في القمة

كل عام وانت الى الله أقرب ومنه أخوف وبه أعرف وإلى دار كرامته أسبق .
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,564
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخي الغالي
اولا يسعدني و يشرفني ان اكون اول المطلعين على كلماتك الرائعة
شكرا ليك اخي الغالي على الكلمات الرائعة و المميزة التي تهذب النفس و تبعث فيها السكينة
سلمت اناملك الذهبية لما خطت من كلمات رائعة و معاني ماسية
معك حق اخي الغالي و اتمنى ان يعمل الكل بما قلت و ان يجدوا راحتهم النفسية باذن الرحمان
ارجو ان تتقبل مروري اخي الغالي
ذمت في امان و حفظ الرحمان
سلام
 
M

M!na

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جوان 2009
المشاركات
1,000
النقاط
37
سلام ..
موضوع قيــمــ .. سلمتــ أناملكــ خيي
ولكن قد يكون ماضيك حتى وان كان قاس نقطة بدايتكــ و صاروخ حماسك الذى ترتقى به لأسمى المراتب والطموحات

الله يوفقكــ ..
 
حكاية قمر

حكاية قمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
2 أوت 2013
المشاركات
9,137
النقاط
351
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
أنثى
السلام عليك ورحمة الله
بارك الله فيك أخي موضعك يبعث امل الى القلوب التي أنهكها غدر الزمان موضوعك يقول لنا وبالحرف الواحد ابتسموا لا شيء يستحق البكاء على دنيا كلها فناء بحق موضعك وصفة راائعة
 
C

crazy of mydz

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
25 جانفي 2013
المشاركات
13,114
النقاط
351
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
موضوع قمة في الروعة والفائدة
سلمت اناملك وجزاك خيرا ونفع بك واراحك كما أرحتنا بكلماتك الرائعة أخي الفاضل
تقبل مروري مع احترامي وتقديري
 
ق

قَطٌر❀ الٌنَـدَى

:: عضو فعّال ::
إنضم
7 فيفري 2009
المشاركات
1,806
النقاط
111
موضوع في القمة الله يعطيك الصحة ويباركـ فيكـ
وفعلا كل الاسبابـ للي ذكرتها تكدر العيش وتحرمنا من راحة البال واهمـ سببـ في نظري هو قلة الايمان بالقضاء والقدر وعدم الرضا بما قسمـ الله لنا
باختصار ابدعتـ
الفـ شكر علي الموضوع

{× في امان الرحمان ×}
 
ك

كافيري

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 ماي 2013
المشاركات
1,667
النقاط
71
3ـ انظر للماضي نظرة واثقة بلا ضعف وتقبله كما هو ولا تحاول إعادة التفكير في الأحداث بصورة مختلفة او إعادة تصويرها وتخيلها بشكل مختلف عما حدثت به :اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
شكرا اخي كلام في صميم دمت متالقا
ورائعا وهاكذا دائما:up:
 
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hadil2044

:: عضو بارز ::
إنضم
28 جوان 2011
المشاركات
6,052
النقاط
351
شكرا اخي موضوع مميز وفي محله ايضا
كدلك الثقة بالنفس لها مدى كبير اراحة البال فتجد الدي لا يثق بنفسه كثير التحسر والندم

موضوعك في القمة اتمنى لك التوفيق
 
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