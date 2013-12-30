ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....
تلوين الشعر
ومعرفة كيفية استخدام الصبغات والأكسجين أو البروكسيد
دون إيذاء الشعر حاولت على قدر الامكان أن تكون شاملة لكل ماتحتاجينة من معلومات
دون إيذاء الشعر حاولت على قدر الامكان أن تكون شاملة لكل ماتحتاجينة من معلومات
و حبيت اعلمكم كيفية تلوين الشعر با المنزل والتعرف على كيفية الحصول
على اللون المناسب لك ولبشرتك وتعلم كيفية عمل الخصل الملونة في نهاية الدورة والهايلايت لمن تحب تتعلم الطريقة الصحيحة
هل الألوان النارية تناسبني أم الألوان البنية ؟
غالبا ذوات البشرة البيضاء تناسبهم اغلب الألوان الحمراء والنحاسية والثلجية
بعكس البشرة السمراء أو الحنطية التي يناسبها أكثر الأوان البنية اوالخصل الحمراء والنحاسية
لأكن إليك طريقة لمعرفة الأنسب لك؟؟؟ اذا كنت لاتحبين المغامرة في وضع لون غير مناسب لك ولبشرتك
إذا كنت من النوع الذي تناسب بشرتك الألوان الوردية فأنت تناسبك الألوان البنية ودرجاتها
أو ضعي إشارب وردي على رقبتك لمعرفه النتيجة المناسبة لك
ثم ضعي إشارب برتقالي فإذا ناسب لون بشرتك فأنت تناسبك الألوان الحمراء والنحاسية
الأكسجين "
يستخدم البروكسيد ( الاوكسجين) لتفتيح لون الشعر وتثبيت الصبغة ويحتوي على نسبة عالية من الأمونيا التي تسبب خشونة الشعر عند التلوين إذا استخدم بنسبة عالية للشعر وكان الشعر ضعيفا أو جعله في الشعر أكثر من المدة المحددة للشعر
لذلك يلجأ البعض لسحب الأمونيا من الشعر بعد تلوينة لترجع للشعر حيويتة لأن البعض يصبح شعرهم أكثر تساقط بعد وضع الخصل علية أو سحب اللون وعمل الهايلايت
واليك طرقة طبيعية لسحب الامونيا من الشعر :
واليك طرقة طبيعية لسحب الامونيا من الشعر :
كاسة عصير برتقال + كاسه عصير تفاح + كاسة عصير كيوي
يوضع على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو
وتكرر العملية إلى 3 مرات في كل مرة تغسلين فيها شعرك
أنواع الأكسجين ودرجاته
10 % للبشرة الحساسة للحواجب وشعر الجسم
20% للحواجب وشعر الجسم ولصبغ الشعر بالألوان الغامقة كا الأسود والبني الغامق
او أردت اساس غامق للهايلايت
30 % للصبغات العادية درجات البني والأحمر وهي( الأفضل )دائما لصبغ الشعر ولعمل الخصل الذهبية
او أردت اساس غامق للهايلايت
30 % للصبغات العادية درجات البني والأحمر وهي( الأفضل )دائما لصبغ الشعر ولعمل الخصل الذهبية
40 % للخصل الثلجية ويستخدم للشعر الأسود عند تفتيحه أو عمل خصل علية
الكمية المستخدمة للصبغة 60 مل من الأكسجين لكل عبوة صبغة واحدة
أنواع بودرة الميش :
الزرقاء تستخدم لتشقير الجسم والحواجب
الزرقاء تستخدم لتشقير الجسم والحواجب
البيضاء تستخدم للشعر لعمل الخصل والهايلايت لأنها ناعمة على الشعر
العوامل المساعدة لصبغ الشعر( مهم جدا)
يوجد 4 ألوان مساعده بدرجاتها للألوان البنية
يوجد 4 ألوان مساعده بدرجاتها للألوان البنية
1 أشقر رمادي فاتح جدا ( يعطي لون مطفي )
لكنة لايستخدم لتغطية الشيب
لكنة لايستخدم لتغطية الشيب
2 أشقر ثلجي ( يعطي لمعه )
3 أشقر فاتح جدا
4اشقر ذهبي
4اشقر ذهبي
ويستخدم مع الألوان البنية
وهو انه عند اختيارك لون غامق من
الكتالوج المخصص للصبغ لتعلماً أن اللون على العبوة لايعني دائماً نفس اللون الذي يظهر على الشعر وبالأخص أذا كان لون شعرك أسود
لذلك تأخذين
لذلك تأخذين
اللون المختار +اللون مساعد حتى يطلع شعرك بلون مقارب جدا للون المختار وتتحكمين بلمعه الشعر
مثلا اخترتي بني قهوة تأخذين اللون المساعد أشقر رمادي فاتح جدا
الألوان المساعده للألوان الحمراء :
أحمر فاتح أو على حسب نوعية الصبغة الحمراء تختارين افتح درجة حمراء فهي العامل المساعد
مثلا احمر برغندي ~+ اللون المساعد أحمر فاتح
كمية الصبغة للشعر الطويل والقصير :
الشعر الطويل من 4 إلى 5 عبوات
الشعر المتوسط 3 عبوات
الشعر القصير عبوتين او عبوة
الشعر الطويل من 4 إلى 5 عبوات
الشعر المتوسط 3 عبوات
الشعر القصير عبوتين او عبوة
دمج الألوان للحصول على اللون البدنقي أو الغزالي للشعر الأسود أو البني الغامق ؟؟؟
بني بندقي متوسط :
أشقر رمادي فاتح جدا + أشقر ثلجي + أوكسجين 30%
بني بندقي فاتح :
أشقر رمادي فاتح جدا + أشقر ثلجي + أوكسجين 40 %
بني غزالي :
بني غزالي :
أشقر رمادي فاتح + أشقر متوسط +أوكسجين 0 3-%
أشقر فاتح + أشقر متوسط + أوكسجين 30%
ادوات صباغه الشعر
فازلين + غطاء بلاستيك للشعر + فرشة لتلوين الشعر + مشط + وعاء بلاستيك للصبغة
اوكسجين+ صبغة ويلا كولستون + قفازات بلاستيكية
اوكسجين+ صبغة ويلا كولستون + قفازات بلاستيكية
طريقة صباغة الشعر بالتفصيل: اللون المراد( بني بندقي متوسط)
1-تعودي قبل الصبغة لاتغسلي شعرك يعني يكون مزيت لأنه يخفف من الأضرار ومن المواد الكيميائية
.وضعي فازلين أو كريم نيفيا على وجهك والأذن .لحماية البشرة
.وضعي فازلين أو كريم نيفيا على وجهك والأذن .لحماية البشرة
2-أحضري وعاء بلاستيكي وامزجي عبوة من كل من الصبغة واتركي من كل علبة ربع من الصبغة و30 مل أوكسجين للجذور
ضعي لون ( أشقر رمادي فاتح جدا +أشقر ثلجي)+ أوكسجين 30% عبوتين 'طبعا كمية الأكسجين المستخدمة 120 مل كل عبوة تحتوي 60 مل + ملعقة شامبو شعر حسب الرغبة حتى تخفف حرارة الصبغة
او حتى يصبح ثقل الصبغة مع الأكسجين مثل الزبادي تخلط جيدا
او حتى يصبح ثقل الصبغة مع الأكسجين مثل الزبادي تخلط جيدا
3- يقسم الشعر 4 أقسام با الكلبسات
ونبدأ بصباغة الشعر من أسفل إلى أعلى نأخذ خصلة باالعرض ونصبغها
( مع ترك 4سم تقريبا من الجذور) لأن الجذور يفتح لونها بسرعة لذلك نخليها أخر ربع ساعة وحتى مايأثر على فروه الرأس ويطلع لون الصبغة حلو
واذا كانت أطراف الشعر مصبوغة نخليها أخر ربع ساعة مع الجذور
ونبدأ بصباغة الشعر من أسفل إلى أعلى نأخذ خصلة باالعرض ونصبغها
( مع ترك 4سم تقريبا من الجذور) لأن الجذور يفتح لونها بسرعة لذلك نخليها أخر ربع ساعة وحتى مايأثر على فروه الرأس ويطلع لون الصبغة حلو
واذا كانت أطراف الشعر مصبوغة نخليها أخر ربع ساعة مع الجذور
وإذا كان الشعر مصبوغ من قبل لاكن أردتي نفس اللون اتركي الشعر المصبوغ أخر ربع ساعة مع الجذور
4- بعد صبغ كل الشعر جيدا بالفرشاة نغطي الشعر بالبلاستيك ونخلي الصبغة 20 دقيقة فقط
5- قومي بإحضار باقي الصبغة والأكسجين وضعيها على الجذور نبدأمن أسفل الى أعلى وتقسيم الشعر بالعرض ثم تغطيه الشعر بالبلاستيك وجعل الصبغة 15 دقيقة فقط ونقوم بتوزيع الصبغة زيادة باليد أو المشط
6_ نرى لون الشعر اذا مافتح نخلية 10 او 5 دقائق فقط زيادة إذا حسيتي الشعر مرة جاف مع الصبغة يرش بشوي ماء بس لاتكثرون بس شوي مرة
7_ يشطف الشعر جيدا بالماء ثم يغسل بالشامبو جيدا مرتين إلى أن ينظف الشعر ثم يوضع البلسم على الشعر ويترك قليلا ثم يشطف الشعر
نصائح مهمة:
من طرق العناية بشعرك المصبوغ وحمايته هي :
· قص أطرافه .
· انتقاء الشامبو الذي يلائم طبيعته.
· أعادة الرطوبة اليه عن طريق استخدام كريم مرطب.
· تجنب قدر الامكان تعريض الشعر لأشعة الشمس المضرة.
.عمل حمام زيت للشعر 3 مرات بعد صبغه
· قص أطرافه .
· انتقاء الشامبو الذي يلائم طبيعته.
· أعادة الرطوبة اليه عن طريق استخدام كريم مرطب.
· تجنب قدر الامكان تعريض الشعر لأشعة الشمس المضرة.
.عمل حمام زيت للشعر 3 مرات بعد صبغه
وللتخلص من بقع الصبغه :
قبل عمليه الصبغ ضعي فازلين حول الرقبه وعلى الجبهه والاذان وفي جميع المناطق المحيطه
قبل عمليه الصبغ ضعي فازلين حول الرقبه وعلى الجبهه والاذان وفي جميع المناطق المحيطه
واذا حصل واصبتي ببقع من الصبغ
. ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على اصابعك وافركيها على بشرتك المتسخة ثم اغسليها بماء بارد ، كرري العملية لتحصلي على نتائج باهرة
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