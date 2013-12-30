ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

ا

ام@الاء

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
23 أوت 2013
المشاركات
12,833
النقاط
351


ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....


تلوين الشعر

ومعرفة كيفية استخدام الصبغات والأكسجين أو البروكسيد
دون إيذاء الشعر حاولت على قدر الامكان أن تكون شاملة لكل ماتحتاجينة من معلومات


و حبيت اعلمكم كيفية تلوين الشعر با المنزل والتعرف على كيفية الحصول

على اللون المناسب لك ولبشرتك وتعلم كيفية عمل الخصل الملونة في نهاية الدورة والهايلايت لمن تحب تتعلم الطريقة الصحيحة


هل الألوان النارية تناسبني أم الألوان البنية ؟


غالبا ذوات البشرة البيضاء تناسبهم اغلب الألوان الحمراء والنحاسية والثلجية

بعكس البشرة السمراء أو الحنطية التي يناسبها أكثر الأوان البنية اوالخصل الحمراء والنحاسية

لأكن إليك طريقة لمعرفة الأنسب لك؟؟؟ اذا كنت لاتحبين المغامرة في وضع لون غير مناسب لك ولبشرتك

إذا كنت من النوع الذي تناسب بشرتك الألوان الوردية فأنت تناسبك الألوان البنية ودرجاتها

أو ضعي إشارب وردي على رقبتك لمعرفه النتيجة المناسبة لك

ثم ضعي إشارب برتقالي فإذا ناسب لون بشرتك فأنت تناسبك الألوان الحمراء والنحاسية





الأكسجين "

يستخدم البروكسيد ( الاوكسجين) لتفتيح لون الشعر وتثبيت الصبغة ويحتوي على نسبة عالية من الأمونيا التي تسبب خشونة الشعر عند التلوين إذا استخدم بنسبة عالية للشعر وكان الشعر ضعيفا أو جعله في الشعر أكثر من المدة المحددة للشعر

لذلك يلجأ البعض لسحب الأمونيا من الشعر بعد تلوينة لترجع للشعر حيويتة لأن البعض يصبح شعرهم أكثر تساقط بعد وضع الخصل علية أو سحب اللون وعمل الهايلايت
واليك طرقة طبيعية لسحب الامونيا من الشعر :

كاسة عصير برتقال + كاسه عصير تفاح + كاسة عصير كيوي

يوضع على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو

وتكرر العملية إلى 3 مرات في كل مرة تغسلين فيها شعرك




أنواع الأكسجين ودرجاته

10 % للبشرة الحساسة للحواجب وشعر الجسم

20% للحواجب وشعر الجسم ولصبغ الشعر بالألوان الغامقة كا الأسود والبني الغامق
او أردت اساس غامق للهايلايت
30 % للصبغات العادية درجات البني والأحمر وهي( الأفضل )دائما لصبغ الشعر ولعمل الخصل الذهبية

40 % للخصل الثلجية ويستخدم للشعر الأسود عند تفتيحه أو عمل خصل علية

الكمية المستخدمة للصبغة 60 مل من الأكسجين لكل عبوة صبغة واحدة

أنواع بودرة الميش :
الزرقاء تستخدم لتشقير الجسم والحواجب

البيضاء تستخدم للشعر لعمل الخصل والهايلايت لأنها ناعمة على الشعر



العوامل المساعدة لصبغ الشعر( مهم جدا)
يوجد 4 ألوان مساعده بدرجاتها للألوان البنية

1 أشقر رمادي فاتح جدا ( يعطي لون مطفي )
لكنة لايستخدم لتغطية الشيب



2 أشقر ثلجي ( يعطي لمعه )




3 أشقر فاتح جدا
4اشقر ذهبي



ويستخدم مع الألوان البنية

وهو انه عند اختيارك لون غامق من

الكتالوج المخصص للصبغ لتعلماً أن اللون على العبوة لايعني دائماً نفس اللون الذي يظهر على الشعر وبالأخص أذا كان لون شعرك أسود
لذلك تأخذين

اللون المختار +اللون مساعد حتى يطلع شعرك بلون مقارب جدا للون المختار وتتحكمين بلمعه الشعر

مثلا اخترتي بني قهوة تأخذين اللون المساعد أشقر رمادي فاتح جدا




الألوان المساعده للألوان الحمراء :

أحمر فاتح أو على حسب نوعية الصبغة الحمراء تختارين افتح درجة حمراء فهي العامل المساعد

مثلا احمر برغندي ~+ اللون المساعد أحمر فاتح





كمية الصبغة للشعر الطويل والقصير :
الشعر الطويل من 4 إلى 5 عبوات
الشعر المتوسط 3 عبوات
الشعر القصير عبوتين او عبوة



دمج الألوان للحصول على اللون البدنقي أو الغزالي للشعر الأسود أو البني الغامق ؟؟؟


بني بندقي متوسط :

أشقر رمادي فاتح جدا + أشقر ثلجي + أوكسجين 30%

بني بندقي فاتح :

أشقر رمادي فاتح جدا + أشقر ثلجي + أوكسجين 40 %
بني غزالي :

أشقر رمادي فاتح + أشقر متوسط +أوكسجين 0 3-%

أشقر فاتح + أشقر متوسط + أوكسجين 30%

ادوات صباغه الشعر




فازلين + غطاء بلاستيك للشعر + فرشة لتلوين الشعر + مشط + وعاء بلاستيك للصبغة
اوكسجين+ صبغة ويلا كولستون + قفازات بلاستيكية


طريقة صباغة الشعر بالتفصيل: اللون المراد( بني بندقي متوسط)

1-تعودي قبل الصبغة لاتغسلي شعرك يعني يكون مزيت لأنه يخفف من الأضرار ومن المواد الكيميائية
.وضعي فازلين أو كريم نيفيا على وجهك والأذن .لحماية البشرة


2-أحضري وعاء بلاستيكي وامزجي عبوة من كل من الصبغة واتركي من كل علبة ربع من الصبغة و30 مل أوكسجين للجذور

ضعي لون ( أشقر رمادي فاتح جدا +أشقر ثلجي)+ أوكسجين 30% عبوتين 'طبعا كمية الأكسجين المستخدمة 120 مل كل عبوة تحتوي 60 مل + ملعقة شامبو شعر حسب الرغبة حتى تخفف حرارة الصبغة
او حتى يصبح ثقل الصبغة مع الأكسجين مثل الزبادي تخلط جيدا

3- يقسم الشعر 4 أقسام با الكلبسات
ونبدأ بصباغة الشعر من أسفل إلى أعلى نأخذ خصلة باالعرض ونصبغها
( مع ترك 4سم تقريبا من الجذور) لأن الجذور يفتح لونها بسرعة لذلك نخليها أخر ربع ساعة وحتى مايأثر على فروه الرأس ويطلع لون الصبغة حلو
واذا كانت أطراف الشعر مصبوغة نخليها أخر ربع ساعة مع الجذور

وإذا كان الشعر مصبوغ من قبل لاكن أردتي نفس اللون اتركي الشعر المصبوغ أخر ربع ساعة مع الجذور

4- بعد صبغ كل الشعر جيدا بالفرشاة نغطي الشعر بالبلاستيك ونخلي الصبغة 20 دقيقة فقط

5- قومي بإحضار باقي الصبغة والأكسجين وضعيها على الجذور نبدأمن أسفل الى أعلى وتقسيم الشعر بالعرض ثم تغطيه الشعر بالبلاستيك وجعل الصبغة 15 دقيقة فقط ونقوم بتوزيع الصبغة زيادة باليد أو المشط

6_ نرى لون الشعر اذا مافتح نخلية 10 او 5 دقائق فقط زيادة إذا حسيتي الشعر مرة جاف مع الصبغة يرش بشوي ماء بس لاتكثرون بس شوي مرة

7_ يشطف الشعر جيدا بالماء ثم يغسل بالشامبو جيدا مرتين إلى أن ينظف الشعر ثم يوضع البلسم على الشعر ويترك قليلا ثم يشطف الشعر

نصائح مهمة:

من طرق العناية بشعرك المصبوغ وحمايته هي :
· قص أطرافه .
· انتقاء الشامبو الذي يلائم طبيعته.
· أعادة الرطوبة اليه عن طريق استخدام كريم مرطب.
· تجنب قدر الامكان تعريض الشعر لأشعة الشمس المضرة.
.عمل حمام زيت للشعر 3 مرات بعد صبغه

وللتخلص من بقع الصبغه :
قبل عمليه الصبغ ضعي فازلين حول الرقبه وعلى الجبهه والاذان وفي جميع المناطق المحيطه

واذا حصل واصبتي ببقع من الصبغ

. ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على اصابعك وافركيها على بشرتك المتسخة ثم اغسليها بماء بارد ، كرري العملية لتحصلي على نتائج باهرة








 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ا

ام@الاء

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
23 أوت 2013
المشاركات
12,833
النقاط
351
رد: ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

تلوين الشعر والخصل






اولا "
الموادالمستخدمة:
 1 -بودرةالميش
2 -اوكسجين .
 3- طاقيةلسحب الشعر.
 4- سنارةخاصةبسحب الشعرمن الطاقية.
 5- قصدير
 6-قفازات بلاستيكية
7- وعاء بلاستيكي

ثانيا :
الكمية المستخدمة :
 مثلا 4 ملاعق اوكسجين+ 2 بودرة ميش
نضع مقدار البودرة نصف مقدار الأوكسجين دائما وحتى يصبح القوام ثقيل

كيفية الحصول على الخصل الثلجية او الذهبية ......؟؟؟

الخصل الثلجية يمكن الحصول عليها عندما يكون لون الشعر مصبوغ مسبقا بلون فاتح
واذا لم يكن مصبوغ ممكن وضع
 ميش بودرة + اوكسجين تركيز 40 +اشقر ثلجي فاتح = خصل ثلجية

ميش بودرة +اوكسجين تركيز30= خصل ذهبيه
 ميش بودرة + اوكسجين تركيز 30+40= خصل ثلجية
معلومة مهمة لالغاء الون الثلجي من الشعر و حماية الشعر من التقصف ؟؟؟
 :بني مطفي + اوكسجين تركيز 20 على خصله ثلجية= يلغي لونها





اخلطي مع الميش شوي بلسم او شامبو يخفف حرارة الميش
وعند استخدام اوكسجين 40 للشعر العادي لابد خلطة مع اوكسجين 30
 حتى مايقطع الخصل الثلجية
كيفية الحصول على الخصل الملونة العنابية او الحمراء :




خصله ذهبيه + صبغه حمراء = عنابي
خصله ثلجية+ صبغه حمراء = فوشي
 ميش بودرة حمراء +اوكسجين تركيز 30+40 = ميش احمر
 عمل خصل ملونة باستخدام الصبغة فقط :

للخصل العنابية :
 احمر برغندي غني من ويلا + احمر فاتح جدا
احمر برغندي غني + احمر استوائي
اوكسجين تركيز 40 +اشقر ثلجي فاتح = خصل ثلجية



طريقةالميش بالطاقية: للشعر القصير فقط
 -يمشط الشعرجيداً إلى الخلف مع مراعاة أن يكون جافا.
 -توضع الطاقيةعلى الراس حيث تغطي جميع أنواع الشعر .
 - للخصل الكثيرة نأخذ من كل الفتحات




- للخصل المتوسطة نأخذ صف عامودي كامل ونترك صف ... وهي الافظل
- المنطقة الدائرية في الطاقية التي تحدد منتصف الرأس لايتم سحب خصل شعر منها ابدا

-نبدأبسحب الشعربواسطةالسناره الخاصة وباتجاه معاكس لتمشيط الشعرمع مراعاة تجانس الخصل .
 -تمشيط الخصل المسحوبة بمشط أسنانه رفيعة.

-يوضع المزيج على جميع خصل الشعرالمسحوبة.

-تغطي الخصل المسحوبة بطاقية بلاستيك خفيفة.

-عندالحصول على درجة التفتيح المطلوبة تشطف الخصلا ت المسحوبة بالماء .

-يترك اللون الناتج كماهوأويوضع فوق الخصل المسحوب لونها لون أخر





طريقة عمل الخصل بالقصدير :
 نأخذ الخصل من الشعر مثل غرزة السراجة في المكان المراد عمل خصل فية


اهم شيء تكون الخصل في مكان صحيح وتكون بالتساوي
 وأذا كنت بتحطين خصل للشعر كلة مثل طريقة الصبغة نبدأ بتقسيم الشعر اولا ثم من الاسفل نبدأ وعمل غرزة السراجة




نضع القصدير وتحت الشعر منديل عشان مايبقع الشعر

ثم نضع المزيج ويترك حسب المدة المحددة تقريبا
 30 دقيقة وان لاتزيد حتى لايحرق الشعر ماعدا الثلجي يحتاج ثلث ساعه احيانا

ملاحظة اذا كان شعرك خفيف لابد ان تشوفي الون قبل انقضاء الوقت يعني بعد ربع ساعه

ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا


البلياج "
 المثال سوف يكون ارضية بني شوكلاتة وخصل ذهبية

وضع ارضية بني شوكلاتة او بندقي حسب الرغبة وعليها خصل ثلجية او ذهبية كما تعلمنا طريقة وضعها من قبل

لوضع ارضية بني شوكلاتة فاتح :


بني شوكلاتة + اشقر ثلجي + الاوكسجين تركيز 30

بني شوكلاة فاتح :
 بني شوكلاتة + اشقررمادي فاتح + الاوكسجين تركيز 30


بعد صبغ الشعر وتنشيفة جيدا
 نحظر الميش ميش بودرة + اوكسجين تركيز 40


ونقوم بتطبيق الطريقه التي تم شرحها من قبل عن طريق القصدير للشعر الطويل او الطاقية للشعر القصير
وجعل الميش في الشعر 30 دقيقة


طريقة عمل الهايلايت :
 الهايلايت هو جعل الشعر بخصل ثلجية او نحاسية او ذهبية معا

او عمل خصل ثلجية وذهبية وملونة مثل صبغة الطاووس
للبلياج طريقتين

الطريقة الأولى :
 طريقة الطاووس
 عمل بلياج للشعر اولا يكون البلياج محتوي على خصل ثلجية وذهبية
ثم وضع خصل حمراء علية على حسب خصل الهايلايت اذا كانت ثلجية او حمراء

يعني نأخذ الخصل فقط من الشعر الذهبية او الثلجية
خصله ذهبيه + صبغه حمراء = عنابي
خصله ثلجية+ صبغه حمراء = فوشي


الطريقة الثانية :
 نبأ بوضع الخصل أولا الذهبية للشعر

ثم نقوم بصبغ الشعر بلون فاتح ليقوم بتفتيح الخصل الذهبية فتصبح ثلجية

مثلا نستخدم الون البندقي

اشقر رمادي فاتح + اشقر ثلجي + اوكسجين 30

بعد الأنتهاء من الصبغة عمل خصل عليها زيادة بالقصدير على الشعر المصبوغ

ميش بودرة +اوكسجين تركيز30= نحاسية او ذهبية

اتمنى اني قدمت شرح كامل وواضح للجميع


 
ا

ام@الاء

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
23 أوت 2013
المشاركات
12,833
النقاط
351
رد: ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

تعرفي على الصبغه الجيده

صبغه لوريال

LOREAL







وهي رااااائدة جدا في عالم تلوين الشعر والخصل وكل مايخص الشعر والعناية به بكل تاكيد


اليوم اقدم لكم موضوع مفصل وشامل جدا لكل انواع الصبغات من لوريال


و تنقسم انواع صبغة لوريال الى قسمان :



الاول : All Over Color
أي الصبغة الكاملة لكل الشعر موحدة اللون



الثاني : High Light And Professional Techniques
أي التخصيل الملون و التقنيات الاحترافية



وحقيقة لا ادري ان كان الجزء الثاني ممكن يفيدكم لانو احترافي ويفيد بالدرجة الاولى المختصات حتى انواع


الصبغات لم ارها في الاسواق لانو الظاهر انها فقط تحتاج لايدي مهرة


المهم اليوم حنتكلم عن الجزء الاول كون انو مفيد الكو اكتر...

نبدأ بسم الله ،،،




1- COLOR PULSE



هذا النوع من الصبغة سهل الاستعمال ويناسب من تحب تغيير لون شعرها باستمرار حسب ماتحب حيث ان اللون

يزول بعد مايقارب من 8 الى 10 غسلات بالشامبو بالتالي ممكن خلال اسبوع او اثنان التخلص منها ان اردتي ذلك

تحتوي هذه الصبغة على امونيا و بيروكسيد مما يحافظ على شعرك من الجفاف ويبقيه ناعما مسترسلا و لامعا

الوان هذا النوع هي كالاتي كما في الصورة باسماء الالوان


http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-45ab3d5c2d.jpg






2- ColorSpa Moisture Actif

يمكنك صبغ شعرك بهذه الصبغة فقط ب15 دقيقة ...

تحتوي على الجلسرين المرطب و المغذيات الضرورية لصحة وجمال شعرك لتعيد له التالق والجمال واللمعان

تبقى هذه الصبغة على الشعر مدة تصل الى 28 غسلة بالشامبو أي مدة قصيرة بالتالي لن تلاحظي نمو جذور جديدة

بلون شعرك الاصلي ...

هذه الصورة توضح درجات الالوان و شكل العلبة الخارجي و محتويات العلبة جوانتي واقي لليدين اثناء الاستخدام

للصبغة حتى لا تؤذي جلدك و مظهر اللون و محلول الصبغة و بلسم العناية بعد الانتهاء من الصبغة وطبعا ورقة

ارشادات الاستعمال .





http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-2eedb6f4ee.jpg












3- Couleur Experte

هذه الصبغة هي فريدة من نوعها تستطيعين صبغ شعرك بالبيت فالعلبة تحتوي على اللون الاساسي للشعر اضافة

للون لتنسيق وعمل خصل الهايلايت بدرجات البني و الاشقر

والصورة توضح درجات الالوان بالخصل التي يمكنك الحصول عليها و شكل العلبة الخارجي ومحتويات العلبة التي

هي جوانتي اليدين و بلسم العناية و بودرة التشقير او الاضاءة الخاصة بالخصل و كريم الاضاءة الذي يخلط مع

البودرة لعمل الخصل وتحتوي كريم اللون الاساسي للشعر و محلول تظهير اللون و ورقة ارشادات الاستعمال و وعاء

لخلط الصبغة وفرشاة للصبغة و اداة صراحة ماعرفت اسمها بالزبط لكنها للمساعدة في عمل الصبغة والخصل

انا عجبني هادا النوع من الصبغة كتير كون انو في صبغة و هايلايت .






http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-3f0ee68aba.jpg






4- Excellence Cream

يتميز هذا النوع بالمحافظة وحماية الشعر قبل و اثناء وبعد الصبغة ،،،

تعتني بالشعر قبل الصبغة بان تعالج نهايات الشعر المتكسرة و تجهز الشعر لاستقبال الصبغة بدون ضرر

وتعتني به اثناء الصبغة من خلال انبوب الصبغ الذي يحتوي على مشط فلا تقطر الصبغة بشكل عشوائي ويتم صبغ

الشعر من جذوره حتى اطرافه بكل سهولة ونظافة و توزيع متساوي لكافة انحاء الشعر مع تركيبة تحمي الشعر من الضرر

واخيرا تعتني بالشعر بعد الصبغة من خلال البلسم البروتيني المغذي الخاص لما بعد الصبغة فتحافظ على الشعر ناعم و منساب بدون جفاف

النتيجة النهائية ... شعر جميل وناعم لون جذاب وتخلص من الشعر الابيض

توضح الصورة درجات الالوان و شكل العلبة الخارجية ومحتويا العلبة من الداخل والتي هي كالتالي جوانتي الصبغة و السيروم المعالج لقبل الصبغة و كريم الصبغة المطور لحماية الشعر و انبوب مطور الصبغة الذي يحتوي على فرشاة

لتسهيل الصبغ واخيرا البلسم الملطف والمرطب والمغذي الغني بالبروتين ...



http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-3464bb53cd.jpg






5- Excellence Cream Light

هذا النوع خاص بعمل هايلات أي خصل صفراء مضيئة وجميلة تركيبة لطيفة لدرجة تسمح استعمالها حتى على

الشعر المصبوغ مسبقا ، تستطيعي عمل الخصل بخطوات بسيطة وسهل بشكل سريع

لا يوجد لهذا النوع غير درجة واحدة... كما في الصورة

ماتتميز به محتويا العلبة حيث تحوي على طاقية لعمل الهايلايت بسهولة بالغة مع عصا معدنية لاستخراج الخصل

بعد وضع الطاقية مما تتيح لك نتيجة مثالية كما الصالونات وتحتوي العلبة ايضا على جوانتي للصبغة و بودرة

الهايلايت و كريم اللون الخالي من الامونيا و سائل الصبغ المطور و وعاء لخلط الصبغة و ملعقة لخلطها وطاقية

لتغطية الصبغة بعد الانتهاء منها و اخيرا بلسم ملطف لما بعد الصبغة و طبعا ورقة التعليمات






http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-71566386d1.jpg





6- Excellence To Go

تمتعي بلون شعر جميل وصحي ولامع وبوقت قصير يصل لـ 10 دقائق فقط ...

هذا النوع من الصيغة يكفل لك تغطية الشعر الابيض بنسبة 100% مع اعطاء شعرك الحيوية و اللمعان حيث ان

البلسم المطور يترك لك شعرك بعد الصبغة ناعم و حريري واقوى مما كان عليه قبل الصبغة بدون شعر ابيض بدون

اهدار للوقت في انتظار جفاف الصبغة ... فقط شعر مذهل بمعنى الكلمة

وتتميز ايضا بعلبة الصبغة السهلة الاستعمال بحيث تكفل لك تغطية الشعر باللون من اطرافه حتى جذوره بسهولة

وسرعة تامة
شاهدي في الصورة شكل العلبة والالوان المتوفرة وللاسف لم اجد صورة لمحتويات العلبة هكذا جاء في الموقع





http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-06b3e52728.jpg




Fe’ria

تتميز بتركيبة خاصة تعطي تائج مضاعفة 3 مرات من اللمعان و الاشراقة للون ...​


التركيبة الخاصة المميزة التي تحتوي على عناصر ملمعة و منعمة وملطفة للشعر تجعل شعرك اكثر نعومة وحريري​


الملمس اسبوع بعد اسبوع ... مع بقاء اللون اكثر جمالا ولكن مع رائحة جميلة و رائعة تعطيكي متعة جميلة في​


تلوين شعرك ..​


ايضا فانها تحتوي على اداة لصبغ الشهر سهلة الاستعمال لتغطية شعرك باللون من جذوره حتى اطرافه ,,,​


ان كنتي ترغبي باللون الاحمر فبامكانك الحصول عليه باستعمال Fe’ria Red Power حيث يوجد العديد من​


درجات اللون الاحمر مع مقوي اللون مما يجعل اللون جميل ومشرق ويتناسب مع جميل انواع والوان الشعر​


والبشرة​


وان كنتي ترغبين باللون الاشقر فان Fe’ria Bleach Blonding تعطيك اللون الاشقر الذي ترغبين به​


حتى لو كان شعرك غامق اللون فانه سينتقل للون الاشقر بسهولة مع هذه التركيبة المطورة ... بخطوة واحدة فقط​


وان كنتي ترغبين في نقل شعر لونك الغامق الى درجات البني فانBrowns Fe’ria Hi-Lift تمنحك اللون​


وذلك بتفتيح خفيف للون شعرك .​


تحتوي علبة الصبغة على جوانتي الصبغة و ورقة تعليمات الاستخدام ، بلسم اللمعان و التلطيف ، ظرف صغير​


يحتوي على العطر الخاص بالصبغة الذي يعطي لون شعرك رائحة تدوم مدة طويلة ، جل اشراق وتلوين الشعر و​


كريم مطوِّر اللون داخل علبة سهلة الاستخدام ...​









8 – Natural Match Color Cream Closs

صبغة دائمة تغطي الشعر الابيض تعطي شعرك لمعان ولون رائع طبيعي ونعومة جميلة لشعرك ... و هي خالية من

الامونيا...

هذه الصبغة مطورة ومصنعة 100% من مواد طبيعية من الرمال و المشمش وزيت الجوجوبا وذلك لشعر لامع و

مشرق ...

تحتوي على ملطف يحتوي على المزيد من خلاصة الصبار و الشاي الاخضر ليرطب و يغذي الشعر يعمق و تاركا

شعرك ناعم الملمس ...

اما علبة الصبغة فتحتوي على جوانتي الصبغة ، ورقة تعليمات الاستعمال ، كريم مطورِّ اللون مع راس خاص

لتطبيق الصبغة سهل الاستعمال ، كريم التلوين الخالي من الامونيا ، ملطف ملمع مغذي للشعر و ظرف يحتوي على

المادة الخاصة لتلميع و اشراقة الصبغة ...






http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-9d683a765d.jpg




9- Superior Preference

مع التحدي القائم بعدم زوال اللون فان هذا النوع يتميز بعدم زوال الصبغة فيبقى مشرقا لامعا لمدة 8 اسابيع بدون

ان يحصل له أي تغير او بهتان للون ...

ياتي معه ملطف غني بفيتامين E ويحمي الشعر من ضرر اشعة الشمس على الشعر واثرها في تغيير اللون

فيبقى اللون متالقا كل يوم كانه مصبوغ للتو ...

انا جربت هالنوع صراحة روعة مابنشف الشعر ابدا ابدا والبلسم الي جاي معاه كتير حلو وبرطب الشهر بشكل كبير

وهوة متعدد الاستعمال يعني البلسم بكفي غسلات عديدة انا شعري قصير لهيك كفا معي وقت طويل

اما محتويات علبة الصبغة فهي طبعا جوانتي الصبغة و ورقة التعليمات ، جل الصبغة ، كريم مظهر اللون و البلسم

المرطب الي تحدثت عنه قبل قليل ...





http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-3ce09f5fd6.jpg



10- Superior Preference Dream Blonde

تتميز هذه الصبغة بانها تجمع التلوين اضافة الى برنامج عناية يومي كامل للشعر المصبوغ بها ...

وكما هو واضح من اسمها فانها مخصصة لاعطاء اللون الاشقر بدرجاته ، تعمل بطريقة ترطب الشعر و تمنحه لون

جذاب ولون رائع ,,, تحتوي على مضادات الاكسدة للون و واقي للشعر من اضرار اشعة الشمس ... تعطي نتيجة

جميلة لشعر لامع حريري الملمس ...والنتيجة لون مشرق جميل يدوم على مر الايام ,, هذه الصبغة تعتبر حقا ثورة

في عالم التشقير

اما علبة الصبغة تحتوي على محتويات رائعة جدا وهي طبعا الجوانتي وورقة التعليمات ، ملطف و مرطب لحماية

الشعر يوضع قبل استعمال الصبغة، علبة كريم التشقير مع راس لتطبيق الصبغة بشكل سهل ، جل الصبغة ، شامبو

للعناية الاسبوعية باللون الاشقر ، بلسم ملطف للاستعمال الاسبوعي للحفاظ على اللون الاشقر ، كريم مرطب وملمع

للشعر ويحميه من اضرار الشمس ... شفتو كيف تحتوي على كل شيء لازم للعناية بالشعر المصبوغ ..







http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-9d55f2e4db.jpg




11- Super Blonde

هذه الصبغة تحتوي فقط على درجتان من اللون الاشقر ، تصبغ الشعر بعناية فياخذ الشعر اللون الاشقر بشكل

متساو من جذوره حتى اطرافه ،،،وهي تحتوي على كريم غني جدا ملطف ومرطب لحماية الشعر اضافة ياتي مع

علبة الصبغة شامبو يرطب الشعر بعمق ويبقيه لامعا و بلون جذاب ...

تحتوي علبة الصبغة على ورقة التعليمات و الجوانتي ، بودرة التشقير ، كريم التفتيح ، مطوَّر و مظهر اللون مع

راس خاص لتطبيق الصبغة بشكل سهل الاستعمال ، و شامبو لترطيب وحماية الشعر ...





http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-f2653dafa0.jpg






12- Tone Refiner

هذا النوع من الصبغة خاص لاعادة الحيوية و الاشراق لصبغة شعرك ويوجد منها درجتان درجة للشعر الاشقر

واخرى للبني

تترك على الشعر 5 دقائق فقط لتعيد له الحيوية و اللمعان الذي كان عليه الشعر في بداية تلوينه

تلطف الشعر و تزيل البهتان من الصبغة و تعيد التناسق والحيوية على لون الشعر المصبوغ

تعيد للون الاشقر حيويته وتعيد اللون كما كان عليه حيث ان اللون الاشقر مع الوقت ممكن يصير ضارب على

اورانج

وكذلك تعيد البريق واللمعان والتناسق للشعر البني او الغامق

والنتيجة شعر براق صحي جميل و لامع بلون طبيعي ...

تحتوي علبة الصبغة على جوانتي الصبغة وورقة التعليمات ،كريم مظهر اللون ، كريم تلوين لاعادة البريق للشعر

واللمعان ، و بلسم ملطف ومرطب للشعر بعد الصبغة ,,,





http://www.6stat.net/pic//uploads/images/6stat.com-9318440a77.jpg




ان شاء الله تنال اعجابكم

..
...
..
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,150
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

وعليكم السلام
دائما مواضيعكِ رائعة
موضوع جدّ مفيد ومنسق جيدا
يستحق أن يوضع ضمن المواضيع المميزة
 
ا

ام@الاء

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
23 أوت 2013
المشاركات
12,833
النقاط
351
رد: ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

قال ساندريلا زماني:
وعليكم السلام
دائما مواضيعكِ رائعة
موضوع جدّ مفيد ومنسق جيدا
يستحق أن يوضع ضمن المواضيع المميزة
إضغط للتوسيع...
يسعدنى ويشرفنى مرورك العطر


لكى منى أجمل باقة
الشكر والإحترام والتقدير:regards01::regards01:
 
C

COCA

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 أفريل 2008
المشاركات
34
النقاط
3
رد: ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

من فضلك اخبرينا عن احسن صبغ للشعر الخفيف وفيه الشيب مع العلم لون شعري اسود حتى ولوعملت الحناء لاني احبها ما يخرجش اللون مهما ادخلت عليها من اعشاب بشرتي قليلة السمورة والعيون سود ما اللون المناسب لي من فضلك ساعدينا وشكرا
 
D

Dadou mca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أفريل 2017
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
47
محل الإقامة
الجزائر
ممكن تعطيني صبغة بدون امونياك في اللون البوردو من فضلك شكراااااااااااا
 
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