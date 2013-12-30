ملف كل مايخص الشعر من صبغه وتلوين .....

تتميز بتركيبة خاصة تعطي تائج مضاعفة 3 مرات من اللمعان و الاشراقة للون ...​

التركيبة الخاصة المميزة التي تحتوي على عناصر ملمعة و منعمة وملطفة للشعر تجعل شعرك اكثر نعومة وحريري​

الملمس اسبوع بعد اسبوع ... مع بقاء اللون اكثر جمالا ولكن مع رائحة جميلة و رائعة تعطيكي متعة جميلة في​

ايضا فانها تحتوي على اداة لصبغ الشهر سهلة الاستعمال لتغطية شعرك باللون من جذوره حتى اطرافه ,,,​

ان كنتي ترغبي باللون الاحمر فبامكانك الحصول عليه باستعمال Fe’ria Red Power حيث يوجد العديد من​

درجات اللون الاحمر مع مقوي اللون مما يجعل اللون جميل ومشرق ويتناسب مع جميل انواع والوان الشعر​

وان كنتي ترغبين باللون الاشقر فان Fe’ria Bleach Blonding تعطيك اللون الاشقر الذي ترغبين به​

حتى لو كان شعرك غامق اللون فانه سينتقل للون الاشقر بسهولة مع هذه التركيبة المطورة ... بخطوة واحدة فقط​

وان كنتي ترغبين في نقل شعر لونك الغامق الى درجات البني فانBrowns Fe’ria Hi-Lift تمنحك اللون​

تحتوي علبة الصبغة على جوانتي الصبغة و ورقة تعليمات الاستخدام ، بلسم اللمعان و التلطيف ، ظرف صغير​

يحتوي على العطر الخاص بالصبغة الذي يعطي لون شعرك رائحة تدوم مدة طويلة ، جل اشراق وتلوين الشعر و​

8 – Natural Match Color Cream Closs

صبغة دائمة تغطي الشعر الابيض تعطي شعرك لمعان ولون رائع طبيعي ونعومة جميلة لشعرك ... و هي خالية من

الامونيا...

هذه الصبغة مطورة ومصنعة 100% من مواد طبيعية من الرمال و المشمش وزيت الجوجوبا وذلك لشعر لامع و

مشرق ...

تحتوي على ملطف يحتوي على المزيد من خلاصة الصبار و الشاي الاخضر ليرطب و يغذي الشعر يعمق و تاركا

شعرك ناعم الملمس ...

اما علبة الصبغة فتحتوي على جوانتي الصبغة ، ورقة تعليمات الاستعمال ، كريم مطورِّ اللون مع راس خاص

لتطبيق الصبغة سهل الاستعمال ، كريم التلوين الخالي من الامونيا ، ملطف ملمع مغذي للشعر و ظرف يحتوي على

المادة الخاصة لتلميع و اشراقة الصبغة ...

9- Superior Preference

مع التحدي القائم بعدم زوال اللون فان هذا النوع يتميز بعدم زوال الصبغة فيبقى مشرقا لامعا لمدة 8 اسابيع بدون

ان يحصل له أي تغير او بهتان للون ...

ياتي معه ملطف غني بفيتامين E ويحمي الشعر من ضرر اشعة الشمس على الشعر واثرها في تغيير اللون

فيبقى اللون متالقا كل يوم كانه مصبوغ للتو ...

انا جربت هالنوع صراحة روعة مابنشف الشعر ابدا ابدا والبلسم الي جاي معاه كتير حلو وبرطب الشهر بشكل كبير

وهوة متعدد الاستعمال يعني البلسم بكفي غسلات عديدة انا شعري قصير لهيك كفا معي وقت طويل

اما محتويات علبة الصبغة فهي طبعا جوانتي الصبغة و ورقة التعليمات ، جل الصبغة ، كريم مظهر اللون و البلسم

المرطب الي تحدثت عنه قبل قليل ...

10- Superior Preference Dream Blonde

تتميز هذه الصبغة بانها تجمع التلوين اضافة الى برنامج عناية يومي كامل للشعر المصبوغ بها ...

وكما هو واضح من اسمها فانها مخصصة لاعطاء اللون الاشقر بدرجاته ، تعمل بطريقة ترطب الشعر و تمنحه لون

جذاب ولون رائع ,,, تحتوي على مضادات الاكسدة للون و واقي للشعر من اضرار اشعة الشمس ... تعطي نتيجة

جميلة لشعر لامع حريري الملمس ...والنتيجة لون مشرق جميل يدوم على مر الايام ,, هذه الصبغة تعتبر حقا ثورة

في عالم التشقير

اما علبة الصبغة تحتوي على محتويات رائعة جدا وهي طبعا الجوانتي وورقة التعليمات ، ملطف و مرطب لحماية

الشعر يوضع قبل استعمال الصبغة، علبة كريم التشقير مع راس لتطبيق الصبغة بشكل سهل ، جل الصبغة ، شامبو

للعناية الاسبوعية باللون الاشقر ، بلسم ملطف للاستعمال الاسبوعي للحفاظ على اللون الاشقر ، كريم مرطب وملمع

للشعر ويحميه من اضرار الشمس ... شفتو كيف تحتوي على كل شيء لازم للعناية بالشعر المصبوغ ..

11- Super Blonde

هذه الصبغة تحتوي فقط على درجتان من اللون الاشقر ، تصبغ الشعر بعناية فياخذ الشعر اللون الاشقر بشكل

متساو من جذوره حتى اطرافه ،،،وهي تحتوي على كريم غني جدا ملطف ومرطب لحماية الشعر اضافة ياتي مع

علبة الصبغة شامبو يرطب الشعر بعمق ويبقيه لامعا و بلون جذاب ...

تحتوي علبة الصبغة على ورقة التعليمات و الجوانتي ، بودرة التشقير ، كريم التفتيح ، مطوَّر و مظهر اللون مع

راس خاص لتطبيق الصبغة بشكل سهل الاستعمال ، و شامبو لترطيب وحماية الشعر ...

12- Tone Refiner

هذا النوع من الصبغة خاص لاعادة الحيوية و الاشراق لصبغة شعرك ويوجد منها درجتان درجة للشعر الاشقر

واخرى للبني

تترك على الشعر 5 دقائق فقط لتعيد له الحيوية و اللمعان الذي كان عليه الشعر في بداية تلوينه

تلطف الشعر و تزيل البهتان من الصبغة و تعيد التناسق والحيوية على لون الشعر المصبوغ

تعيد للون الاشقر حيويته وتعيد اللون كما كان عليه حيث ان اللون الاشقر مع الوقت ممكن يصير ضارب على

اورانج

وكذلك تعيد البريق واللمعان والتناسق للشعر البني او الغامق

والنتيجة شعر براق صحي جميل و لامع بلون طبيعي ...

تحتوي علبة الصبغة على جوانتي الصبغة وورقة التعليمات ،كريم مظهر اللون ، كريم تلوين لاعادة البريق للشعر

واللمعان ، و بلسم ملطف ومرطب للشعر بعد الصبغة ,,,

ان شاء الله تنال اعجابكم

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