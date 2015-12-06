الموضوع في 'سنة ثانية ثانوي شعبة الآداب والفلسفة' نشر بواسطة الہٰوردة الہٰسہٰوداء, 6 ديسمبر 2015.
:love01:
رد: الفلسفة
أين الموضوع اختي ؟؟
رد: الفلسفة
أنا طالبة في السنة الثانية قسم آداب والفلسفة
أرجو التعرف على زملائي وزميلاتي من قسم الآداب والفلسفة لنبدأ تحضير الدروس سوية
أرجو التفاعل مع الموضوع لنتعرف على بعضنا ونستفيد من بعضنا البعض
رد: الفلسفة
وعلى الرغم من هذا المعنى الأصلي، فإنه يبقى من الصعب جدا تحديد مدلول الفلسفة بدقة. لكنها - بشكل عام - تشير إلى نشاط إنساني قديم جدا يتعلق بممارسة نظرية أو عملية عرفت بشكل أو آخر في مختلف المجتمعات والثقافات البشرية منذ أقدم العصور. وحتى السؤال عن ماهية الفلسفة "ما الفلسفة"؟ يعد سؤالاً فلسفيّاً قابلاً لنقاش طويل، وهذا يشكِّل أحد المظاهر الأساسية للفلسفة في ميلها للتساؤل والتدقيق في كل شيء والبحث عن ماهيته ومختلف مظاهره وأهم قوانينه. لكل هذا؛ فإن المادة الأساسية للفلسفة مادة واسعة ومتشعبة ترتبط بكل أصناف العلوم وربما بكل جوانب الحياة، ومع ذلك تبقى الفلسفة متفردة عن بقية العلوم والتخصصات. توصف الفلسفة أحيانا بأنها "التفكير في التفكير"، أي التفكير في طبيعة التفكير والتأمل والتدبر، كما تعرف الفلسفة بأنها محاولة الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها الوجود والكون. وكان فيثاغورس (572 – 497 ق.م) أول حكيم وصف نفسه من القدماء بأنه فيلسوف، وعرَّف الفلاسفة بأنهم الباحثون عن الحقيقة بتأمل الأشياء، فجعل حب الحكمة هو البحث عن الحقيقة، وجعل الحكمة هي المعرفة القائمة على التأمل. شهدت الفلسفة تطورات عديدة مهمة، فمن الإغريق الذين أسّسوا قواعد الفلسفة الأساسية كعلم يحاول بناء نظرة شموليّة للكون ضمن إطار النظرة الواقعية، إلى الفلاسفة المسلمين الذين تفاعلوا مع الإرث اليوناني دامجين إياه مع التجربة ومحولين الفلسفة الواقعية إلى فلسفة ٱسمية، إلى فلسفة العلم والتجربة في عصر النهضة ثم الفلسفات الوجودية والإنسانية ومذاهب الحداثة ومابعد الحداثة والعدمية.
الفلسفة الحديثة
حسب التقليد التحليلي في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، تنحو الفلسفة إلى أن تكون تقنية بحتة تركز على المنطق والتحليل المفهومي. وبالتالي فإن مواضيع اهتماماتها تشمل نظرية المعرفة، الأخلاق، طبيعة اللغة، وطبيعة العقل. هناك ثقافات واتجاهات أخرى ترى أن الفلسفة دراسة الفن والعلوم، فتكون نظرية عامة ودليل حياة شامل. وبهذا الفهم، تصبح الفلسفة مهتمة بتحديد طريقة الحياة المثالية وليست محاولة لفهم الحياة. في حين يعتبر المنحى التحليلي الفلسفة شيئاً عملياً تجب ممارسته، كما تعتبرها اتجاهات أخرى أساس المعرفة الذي يجب إتقانه وفهمه جيداً.
رد: الفلسفة
الفلسفة هي علم يُبحث فيه عن حقيقة الأمور على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وهي كلمة أخذها العرب من اللغة اليونانيّة، والفلسفة في اليونانية تتألف من مقطعين: الأول: فيلوس Philos (صديق أو محب). الثاني: سوفيا Sophia (حكمة)، فيكون معناها (محب الحكمة). الفلسفة الحديثة: هي الفلسفة والتي تكون تقنية بحتة بالإضافة إلّا أنهّا ترتكز على عنصر مهم وهو التحليل المفهومي، كما أنّها تهتم بنظريات المعرفة بالإضافة إلى طبيعة اللغة والعقل وأيضاً إلى الأخلاق، كما أنّ هناك ثقافات عديدة واتجاهات مختلفة أخرى كما أنّ الفلسفة ترى بأنّها دراسة الفن والعلوم وبالتالي تكون دليل حياة شامل كما أنّها تقدم وتكون نظريات عامة، كما أنّ الفلسفة اصبحت مهتمة بتحديد طريقة الحياة المميزة وليست هي فقط محاولة لفهم الحياة كما أنّ المنحنى التحليلي أيضاً يعتبر الفلسفة شيء عملي ويجب ممارسته، كما يعتبرها بعض الاتجاهات الأخرى بأنها اساس المعرفة والتي يجب على الجميع اتقانها وفهمها جيداً. أقسام الفلسفة فلسفة نظرية: وتشمل تحت عنوانها ما ينبغى أن يعلم من المعارف كالرياضيات والطبيعيات والإلهيات. النظرية الطبيعيات: الأحكام العامة، الأجسام، علم الفلك، وعلم المعادن، وعلم النبات وعلم الحيوان، والرياضيات: الحساب، الهندسة والفلسفة والهيئة، الموسيقي، وتسمّى بالإلهيات بالمعنى الأعم، ومعرفة الله وتسمّى الإلهيات بالمعنى الأخص. الأخلاق: وتتعلق بالأفراد وسلوكهم السياسي، وتتعلق بالمجتمع وأسلوب إدارته. الإلهيات: أحكام الوجود بقول مطلق العملية. فلسفة عملية: وتشمل تحت عنوانها ما ينبغى أن يُعمل به من المعارف كالأخلاق وتدبير المنزل والعائلة والسياسة. مسائل الفلسفة ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا): يقسم علم ما وراء الطبيعة إلى قسمين: أولاً علم الوجود، ثانيا علم الكون، فالأول يتحدث عن الموجودات، والثاني يركز على الكون الطبيعي ومستقبله وتاريخه، والنظريات في علم ما وراء الطبيعة هي ثلاثة: المادية، والمثالية، والآلية، والغائية. المنطق: هو فرع من فروع الفلسفة يدرس صور الفكر وهو علم يعتمد على الحجة والبرهان والقوانين التي تتحكم بالتفكير وطرق الاستدلال السليم. الأخلاق: تتأثر بالخير والشر والصواب والخطأ، وتميّز بين الجيدوالسيء، فالأخلاق تدرس المساواة والعدل واجبات الأفراد نحو نفسه ونحو الغير ونحو المجتمع. نظرية المعرفة، وهناك عدة مسائل في نظرية المعرفة: مصدر المعرفة. قيمة المعرفة. طبيعة المعرفة. حدود المعرفة. فلسفة الجمال: علم الجمال يدرس في الروح والخلق والإبداع والنفس والقلب، وكذلك المواهب الفنية مثل الرسم أو الموسيقى أو الشعر أو المسرح أو التمثيل. فلسفة الدين: يدرس طبيعة المعتقدات والإيمان والقيم والعلاقة الروحية بالرب والمعرفة الدينية. فلسفة المعرفة: هو فهم المعرفة وطبيعتها وأساسها وأنواعها، كما تدرس طرق المعرفة والعلاقات بين المعرفة والإيمان، وتكشف المعرفة الخادعة والكاذبة والحقيقة والتمييز بين الخطأ والصواب. الفلسفة الشرقية بدأت الثقافة الفلسفية الشرقية في شمال أفريقيا والهند القديمة والصين، وأهم الفلاسفة هنا كانوا: المختار بن باب، ابن خلدون، ابن سينا، الفارابي وابن رشد، والفلسفة الأكثر انتشار كانت الهندية مقارنة بالغربية، مثلاً: هندوسية فلسفة نيايا مدرسة فلسفة هندوسية كانت تدرس المنطق ؛مثال اخر مدرسة كارافا كانت تقوم بتفسير وتحليل القضايا بشكل أو تجريبي. أشهر الفلاسفة من أشهر الفلاسفة: أفلاطون. أرسطو. أبو العلاء المعرّي. الفارابي. ابن سينا. أبو حامد الغزالي. ابن طفيل. صدر الدين الشيرازي. ابن باجة. ابن رشد. محيي الدين ابن عربي. ابن خلدون. ديكارت. إنّ الفلسفة مهمة لإشباع رغبة الإنسان الفطرية في الإكتشاف والمعرفة، فالفلسفة تنمي القدرات على حل المشكلات والتفكير ورفع وعي الفرد ومساعدته لتكوين وجهة نظر فردية وشخصية عن الحياة والإنسان وأهم فائدة ربط الإيمان مع العقل.
رد: الفلسفة
وتستخدم لفظة الفلسفة حديثاً لتشير إلى السعي إلى معرفة أمور جوهرية في حياة الإنسان ، كالحياة والموت والواقع ...إلخ ، والحديث عنها لا يرتبط بالحضارة اليونانية وحسب ، لأنها تعد جزءاً مهماً في حضارة كل الأمم ، لتشعب المعنى الحقيقي للفلسفة ، وعدم انحساره بتعريف محدد ، ابتدأت قديماً وتحديداً في عصر ( طاليس ) تبحث عن إجابة في أصل الوجود ، ومن صنعه ، وأساس المادة التي وجد منها الوجود بعناصره الأساسية ، لتدخل الإجابة في التغليط والتضليل ، لتغلي وجهة نظر الفلاسفة اللاحقين ، ليأتي زمن ( سقراط ) ، ووصفه (شيشرون ) بأنه قد أنزل الفلسفة من السماء للأرض ، لتحويله التفكير من مجرد التفكير في الكون وعناصر تكوينه ، إلى البحث الأكثر غموضاً وهي ( الذات الإنسانيّة ) ، لتبحث في جوهر الإنسان وطبيعته ودرجة إيمانه بالخالق ، وطريقته في البحث عنه ، واستخدام الأدلة العقلية في إثباته ، واستخدم سقراط الفلسفة في نشر الصدق والمحبة والفضيلة بين الناس ، ليأتي بعده أفلاطون و أرسطو للبحث في أداتي ( العقل والمنطق ) ، كأساسيين في التفكير المنطقي السليم ، والمرتبط بقواعد تؤكد صحة هذا التفكير أو بطلانه ، حيث أجاب أرسطو عن مفهوم الفلسفة موضحاً بأن هذا المفهوم يرتبط بماهية الإنسان التي تجعله طالباً لتلك المعرفة ، وبطبيعة الفلسفة فإن هذا التعريف لا تحدد طبيعة الفلسفة ، لأنها ليست التعريف الأوحد لهذا المفهوم ، وقابل للتغيير في كل زمانٍ ومكان ، ولكن وبرغم مرور آلاف الأعوام منذ أدلى أرسطو بتعريفه للفلسفة حتى يومنا هذا وبرغم التغيرات الكبيرة والهائلة في جميع الميادين والمعرفة والعلوم ، إلا أن الفلسفة بقيت هي نفسها ، إلا أن الفيلسوف في أيامنا بات مقيداً بالكثير من القوانين المنطقية والمناهج ، وعلومات مكتسبة من النظريات العلمية والتطبيقات التكنولوجية ، ومن هنا لم يعد التعريف للفلسفة متوافقاً مع الدور الذي يمكن الفيلسوف من القيام به ، والذي يختلف إلى حدٍ كبير عن أدوار اسلافه في العصور السابقة . والحديث يطول كثيراً في البحث حول هذا الموضوع الشائك ، إلى ما لا نهاية ، إو إلى حين تحديد ومعرفة المعنى الأساسي للفلسفة عوضاُ عن تشعب التعريف .
رد: الفلسفة
ساعدوني اريد مقال الاستقصاء بالوضع حول الفلسفة المعاصرة بين العلم و العمل النافع
رد: الفلسفة
منهجية الاستقصاء بالوضع ( سهلة جدا ومختصرة)
السَّلامُ علَــــيكُم
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منهجية الاستقصاء بالوضع
ملاحظة* : الجمل التي تحتها خطين ومكتوبة بخط غليظ هي ثابتة تحفظ وتستعمل في جميع المقالات الاستقصاء بالوضع أما ما بداخل الفوسين فتكون حسب نص السؤال
1)* مجال استعمالها : نستعملها من أجل اثبات رأي من الآراء.
2)* صيغة طرح السؤال : يطرح بعدة صيغ منها :
* اثبت الاطروحة أو المقولة أو الرأي أو الموقف التّالي : <<.........>>
** كيف يمكن الدفاع عن الاطروحة او المقولة أو الموقف أو الرأي التالي : <<.....>>
*** برهن الأطروحة التالية: <<........>>
****اذا طلب منك الدفاع عن هذه الاطروحة فماذا عساك تفعل ؟؟
***** اكد صحة الاطروحة الآتية <<......>>
رد: الفلسفة
احنا هذي مزال مقريناهاش رانا فل الفلسفة المعاصرة بصح معطاناش سؤال هذا
رد: الفلسفة
المنهجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المُقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
فكرة لها علاقة بالموضوع +تعريف بالموضوع + وقد شاع تصور لدى الاتجاه بأن ( صيغة الرأي المعاكس للسؤال ) + الا أن هذا التصور يتناقض مع فكرة أخرى تعتبر أن( صيغة الرأي المطروح في السؤال ) + وهذا الطرح يبدو صحيح ووجب اثباته فمالسبيل الى ذلك ؟؟ وماهي الأدلة والحجج التي تؤدي الى ذلك ؟؟
التحْلـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل :
الجزء الأول :
يرى انصار الأطروحة أمثال +( ذكر ممثلي الموقف المطلوب اثباته ) أن ( التعبير عن الأطروحة فكرة بسيطة واسلوب خاص مختصر ) + ويقوم موقفهم هذا على المسلمات التالية ( ذكر حجة من حجج الموقف المطلوب اثباته في جملة بسيطة وقصيرة بدون أقوال ولا أمثلة ) + وقد استند مسلمات هذا الاتجاه على الحجج التالية (استعراض بعض الحجج للموقف المراد اثباته مع الأقوال والأمثلة ).
ومنه نستنتج أن (صيغة الرأي المطلوب اثباته )
الجزء الثاني :
وبالرغم من ذلك نجد بعض الفلاسفة ( ممثلي الموقف المعاكس ) يصرون على أن ( صيغة الموقف المعاكس ) وحججهم في ذلك كالتلي : ( ذكر حجج الموقف المعاكس مع الامثلة والأقوال ) .
لكن هذه الأطروحة غير صحيحة وقد وجهت لها عدة انتقادات ( ذكر النقد السبي للموقف المعاكس )
الجزء الثالث :
يمكن الدفاع عن هذه الأطروحة القائلة بأن ( صيغة الموقف المطلوب اثباته) بأدلة شخصية وجديدة هي (ذكر المسلمة السابقة أو حجة لم يتم ذكرها من قبل+ الأقوال والأمثلة )
الخاتـــــمة :
ومنه نستنتج أن الأطروحة القائلة (صيغة الموقف المطلوب اثباته) صحيحة يمكن الدفاع عنها والأخذ بها وهذا طبقا للأدلة التي ذكرناها سابقا حيث أن ( اعادة حجة من حجج الموقف المطلوب اثباته مع \أو مثال )
رد: الفلسفة
هذه المنهجية تقدر تساعدك
رد: الفلسفة
ya3tikom asaha mer666
رد: الفلسفة
mer6 mes amis
رد: الفلسفة
شكرراااااااااااا
رد: الفلسفة
ما درت والو نشاء الله تخدمي غدوة اممم امين يارب وانا تاني نقرا ثانية اداب وفلسفة
ربي ينجحنا
رد: الفلسفة
فكرة رائعة اذا احتجتم لما دتي انا هنا
رد: الفلسفة
ونشاء الله هههه مرحبا نتساعدو كامل
رد: الفلسفة
li darou had lma9ala ya3tiwhali pllzzzzz
رد: الفلسفة
amin yarabi nchalah nanjhou kamalnchalah
رد: الفلسفة
سلام انا نقرا الثالثة اداب وفلسفة اذا احتجاز أ أي مساعدة راني هنا
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).