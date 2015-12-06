المنهجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المُقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

فكرة لها علاقة بالموضوع +تعريف بالموضوع + وقد شاع تصور لدى الاتجاه بأن ( صيغة الرأي المعاكس للسؤال ) + الا أن هذا التصور يتناقض مع فكرة أخرى تعتبر أن( صيغة الرأي المطروح في السؤال ) + وهذا الطرح يبدو صحيح ووجب اثباته فمالسبيل الى ذلك ؟؟ وماهي الأدلة والحجج التي تؤدي الى ذلك ؟؟

التحْلـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل :

الجزء الأول :



يرى انصار الأطروحة أمثال +( ذكر ممثلي الموقف المطلوب اثباته ) أن ( التعبير عن الأطروحة فكرة بسيطة واسلوب خاص مختصر ) + ويقوم موقفهم هذا على المسلمات التالية ( ذكر حجة من حجج الموقف المطلوب اثباته في جملة بسيطة وقصيرة بدون أقوال ولا أمثلة ) + وقد استند مسلمات هذا الاتجاه على الحجج التالية (استعراض بعض الحجج للموقف المراد اثباته مع الأقوال والأمثلة ).

ومنه نستنتج أن (صيغة الرأي المطلوب اثباته )





الجزء الثاني :



وبالرغم من ذلك نجد بعض الفلاسفة ( ممثلي الموقف المعاكس ) يصرون على أن ( صيغة الموقف المعاكس ) وحججهم في ذلك كالتلي : ( ذكر حجج الموقف المعاكس مع الامثلة والأقوال ) .

لكن هذه الأطروحة غير صحيحة وقد وجهت لها عدة انتقادات ( ذكر النقد السبي للموقف المعاكس )

الجزء الثالث :

يمكن الدفاع عن هذه الأطروحة القائلة بأن ( صيغة الموقف المطلوب اثباته) بأدلة شخصية وجديدة هي (ذكر المسلمة السابقة أو حجة لم يتم ذكرها من قبل+ الأقوال والأمثلة )

الخاتـــــمة :

ومنه نستنتج أن الأطروحة القائلة (صيغة الموقف المطلوب اثباته) صحيحة يمكن الدفاع عنها والأخذ بها وهذا طبقا للأدلة التي ذكرناها سابقا حيث أن ( اعادة حجة من حجج الموقف المطلوب اثباته مع \أو مثال )​