شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

السلام عليكم تحية طيبة لكل متابعي قلعة الربح من الأنترنت , في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن مشكل عدم قبول البايبال التفعيل ببطاقة بايونر الأمريكية [ شرح طلب بطاقة بايونر بالشكل الصحيح ] في درسنا اليوم سنوضح حل بسيط لهذه المشكلة تمكنك من تفعيل حسابك في البايبال وربطه مع بطاقة بايونر وتفعيله تفعيل نهائي وبذلك تحصل على العديد من الإمتيازات منها:



- الإرسال والإستقبال على حسابك في البايبال بشكل عادي جدا .

- شحن بطاقة بايونر الخاصة بك وإستعمالها في شتى المواقع العالمية للشراء والدفع لبعض الخدمات .

- إمكانية الربح من المواقع التي تدفع للبايبال وسحب أموالك عبر ماكينات ATM في كل مكان .

- الشراء من مواقع التسوق العالمية .



كل هته الإمتيازات ستحصل عليها بحسابك في البايبال بعد التفعيل فقط ملاحظة بسيطة لم أذكرها في الفيديو هو إذا كان لديك حساب بايبال بإسمك في بايونر يرجى غللقه ومشاهدة الحلقة وإنشاء حساب جديد كما هو موضح في الفيديو :

[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=tsadJpRTasQ[/YTBVIDEO]أو من هنا لمشاهدة الفيديو على اليوتيب :الروابط الذكورة في الفيديو :موقع إنشاء أسماء وهمية :