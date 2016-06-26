شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

الموضوع في 'منتدى سوق المال والبنوك' نشر بواسطة sifhoobe, ‏14 جانفي 2016.

  1. sifhoobe

    sifhoobe :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    111
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    0
    [​IMG]

    السلام عليكم تحية طيبة لكل متابعي قلعة الربح من الأنترنت , في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن مشكل عدم قبول البايبال التفعيل ببطاقة بايونر الأمريكية [ شرح طلب بطاقة بايونر بالشكل الصحيح ] في درسنا اليوم سنوضح حل بسيط لهذه المشكلة تمكنك من تفعيل حسابك في البايبال وربطه مع بطاقة بايونر وتفعيله تفعيل نهائي وبذلك تحصل على العديد من الإمتيازات منها:

    - الإرسال والإستقبال على حسابك في البايبال بشكل عادي جدا .
    - شحن بطاقة بايونر الخاصة بك وإستعمالها في شتى المواقع العالمية للشراء والدفع لبعض الخدمات .
    - إمكانية الربح من المواقع التي تدفع للبايبال وسحب أموالك عبر ماكينات ATM في كل مكان .
    - الشراء من مواقع التسوق العالمية .

    كل هته الإمتيازات ستحصل عليها بحسابك في البايبال بعد التفعيل فقط ملاحظة بسيطة لم أذكرها في الفيديو هو إذا كان لديك حساب بايبال بإسمك في بايونر يرجى غللقه ومشاهدة الحلقة وإنشاء حساب جديد كما هو موضح في الفيديو :

    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=tsadJpRTasQ[/YTBVIDEO]

    أو من هنا لمشاهدة الفيديو على اليوتيب :

    https://www.youtube.com/watch?v=tsadJpRTasQ

    الروابط الذكورة في الفيديو :

    موقع إنشاء أسماء وهمية :

    fakenamegenerator
     
    sifhoobe, ‏14 جانفي 2016
    #1
  2. translar13

    translar13 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 جانفي 2016
    المشاركات:
    7
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    رد: شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

    شكرا جزيلا لك اخي الكريم
     
    translar13, ‏22 جانفي 2016
    #2
  3. mouhssintam

    mouhssintam :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

    مشكوور اخي
     
    mouhssintam, ‏1 فيفري 2016
    #3
  4. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    934
    الإعجابات المتلقاة:
    415
    نقاط الجوائز:
    43
    رد: شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

    الف شكر لك
     
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #4
  5. hassane1987

    hassane1987 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    44
    الإعجابات المتلقاة:
    11
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

    اخ عندي استفسار
    قمت بربط بطاقة ماستر كارت ب باي بال وقمت بتفعيله هل استطع استقبال المال فيه واتمام عملية الشراء ببطاقة بايونيير

    مع العلم ان نفس البطاقة قمت بربطها ب بايونيير
    عند الشراء بالبطاقة من اين يتم الاقتطاع هل من باي بال او من بايونيير و شكرا
     
    hassane1987, ‏12 نوفمبر 2016
    #5
  6. colzero

    colzero :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 أوت 2016
    المشاركات:
    147
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    نقاط الجوائز:
    7
    رد: شرح تفعيل البايبال ببطاقة بايونر جديد وحصري

    شكرا لك
     
    colzero, ‏21 نوفمبر 2016
    #6
  7. Karimgohmes

    Karimgohmes :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏اليوم
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    1.65
    شكراً على كل هذه التوضيات
     
    Karimgohmes, ‏28 فيفري 2017 على 14:51
    #7