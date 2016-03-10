هَـــــــــــذَيــــــانْ~

الكتابة كالحرب تماما... لا أحد يدري متى قد تنشب شرارتها الأولى وإذا ما حدث ذلك فمن المستحيل التكهن بموعد انتهائها.. ولا بمقدار الخسائر التي سنتكبدها أو المغانم التي سنحرزها من ورائها...

الكتابة حياة... ولتكون الحياة تستحق هذا المسمى كان لزاما أن تقوم على المعارك المصيرية.





استاذِِي في مادَََة الادَََب العَََربي بنْْ ربِِِِيعْ محمَََد الاَََمِِينْْْ



أحدٌٌٌ الذِِِينََ وهََبونِِِي شغَََفَََ الحَََرفِِِ

افتََََخِِِر جدَََّّأ جدََََأ بهِ

وَََ يوِمَََا ما سيَََفخَََرٌٌٌ بتلْمِِيذَََتِه



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