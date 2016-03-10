هَـــــــــــذَيــــــانْ~

كارلا
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فِي زَاوِيَة ما كَرَقْصةِ التانْغُو وَ بِسمْفُونيةِ القدَرْ
سَتَزْخَر الاشْيَاء بالليَالِي الشاحِبَة و ستَتبَعْثرُ الحَكايَا
الخَرْسَاء في كُل مَكَان لثهَيءَ قدًومَ مَرَاسِم مَجْنونَة
مُفْعمَة بِفرَص سَانحَة للرقْص للمُوسيقَى
للدمْع و الامَل للمشَاعر جَميعَا ورُبما حتى ,
للهذَيَان ْ
سَتَزْخَر الاشْيَاء بالليَالِي الشاحِبَة و ستَتبَعْثرُ الحَكايَا
الخَرْسَاء في كُل مَكَان لثهَيءَ قدًومَ مَرَاسِم مَجْنونَة
مُفْعمَة بِفرَص سَانحَة للرقْص للمُوسيقَى
للدمْع و الامَل للمشَاعر جَميعَا ورُبما حتى ,
للهذَيَان ْ
مَدونَتي { هَذَيان }
كونو بِالقُرْب