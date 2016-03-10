هَـــــــــــذَيــــــانْ~

كارلا

كارلا

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#1
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#1
فِي زَاوِيَة ما كَرَقْصةِ التانْغُو وَ بِسمْفُونيةِ القدَرْ

سَتَزْخَر الاشْيَاء بالليَالِي الشاحِبَة و ستَتبَعْثرُ الحَكايَا

الخَرْسَاء في كُل مَكَان لثهَيءَ قدًومَ مَرَاسِم مَجْنونَة

مُفْعمَة بِفرَص سَانحَة للرقْص للمُوسيقَى

للدمْع و الامَل للمشَاعر جَميعَا ورُبما حتى ,

للهذَيَان ْ



مَدونَتي { هَذَيان }​
كونو بِالقُرْب





 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
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أنثى
#2
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

وَ أنْ اشْحَنَ ذَاكرتِي بِدفْعَة قوِية
مِنَ النسْيَان والتمَرد بحَيْثُ أقاوِم بِهَا أشْواقَك
و أ تَحدى ذِكْريَاتِك المُتعَفنَة بالخِيَانَة
لتِلْكَ هِيَ

أكْبر انتِصاراتِي
 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
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أنثى
#3
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

لاعْقِد صُلْحًا معَ الايامِ و لاجْزِم لاجْلِهِ فِي كلّ مَرة

انكَ لمْ تعدْ تعْنِينِي وَ أنّي لمْ اعُدْ أعيرُكَ ادْنى خلِية منْ حوَاسي الشُّعُورية

لِيَقْتَات كِبْريائي

و أنْتظِر لاجَل غيْر مُسمى ,,,,,
 
كارلا

كارلا

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#4
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أنثى
#4
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

نَرْتَكبُ الحُمْق لنَتناسَى انّنا المنْفيّون
فِي حياةِ منْ احببْنَاهمْ
و نسْتمرُّ في نسْبِ اشْيائِهم لنا حتّى تلْك
التي يَمْنحُونَها لغيْرنَا
و كانّ القَدَر يُبيحُنَا مشْهدا وَ مهْزلة للاعْمَاق
وَ لا نتَّعظْ.....



 
كارلا

كارلا

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#5
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أنثى
#5
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

أتْركْني بِحدَادِي هذَا ,بِعبَثيّتِي هَتِه
أتْرِكْني كَجُثّة ,فانّي أخَافُ عَليْك انْ اعدْتُني للحَياة ابتُليتُ بِكَ
و ادْمَنْتني.....
 
كارلا

كارلا

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#6
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أنثى
#6
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

هُناكَ دائِما فرْحة متَخَفية فِي تجاعِيد الزَّمنِ
بانْتِظارِ انْ تُعانِقنا
فقْطْ نحْن اوفِياء للحُزْن و
الحِدَادْ
 
كارلا

كارلا

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#7
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أنثى
#7
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

ليُكْتبْ فِي جُدْرانِ الزَّمَن أننَا مُجْرِمَان
كِبْريائنَا متَطَاوِل
وأننَا نسْتَحِق المرْتَبَة الاولَى في قَائِمَةِ
مَنْ اخْطئهمْ الحُب


 
كارلا

كارلا

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#8
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أنثى
#8
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~


نيسان ،يشهد بايامه ولياليه عن اخر طقوس اقيمت بي ،
عن دفء جمع اركانه مستقيلا ...
اي مجزرة تلك التي ارتكبت بحق الدموع ( دموع برائتي )
وباي ذنب حملت نعشك انا ملي الصغيرة المرهقة ،....
امي والحداد بعدك
اجهل كيف اوتيت تلك القوة لازفك مكفنة ،،،،،،
لمقبرتك وانثر الورد بارجائها
لان الفرح اعرض بعدك عن التجول بعالمي ...
خلسة ترشيني الذكريات لاصمد :
طهر ينبعث من ناظريك وكانك الملاك ،
صورة ليديك تداعب ضفيرتي وتهمس لي
" احبك صغيرتي "
يا لسخرية القدر انا ارثيك ،،،،
لن اخبرك بفعلة الدهر بيتيم فقد تمرد حد الثمالة
كبرت الان واكتشفت امي اني من رحم الفقد ولدت

ولتعزني الافراح ..........
}من مسابقة صورة وقلم }
 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#9
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#9
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

الى اللقاء احبتي

استودعكم الله اللذي لا تضيع ودائعه

ساغيب وقد يطول المغيب فلا تنسوني من الدعاء

ان اخطات بحق احدكم فعذرا

اختكم في الله ماريا

تحياتي
 
كارلا

كارلا

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#10
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#10
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

عدتُ .... ياهذيآني عدتُ
عدتُ لمَّتِي...
وكمْ اشْتقتك


 
كارلا

كارلا

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#11
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#11
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

تِِِِلكَََ المَََلآمِِِحٌٌٌ السّّخِِيّّة بالوَََجَََع‘ ....تِِِلْكَََ التّّجََاعيدٌٌٌ ألمٌٌٌتَََراكمََة علَََى دفَََاتِِِري......
تلْكََََ الرّجفَََةٌٌ فِِِي عيْنَََيكََ جمِِيعهاَََ تأخٌٌذنِِِي لآقِصََى نقطََة في اللاََ منطٌِِق ..
عبَََثا أُُُحاولٌٌٌ انْتِِشالَََك منْ شرايِِِينٍٍي , منِ دَََمِِِي وََ اظْلعِِِي...
منْْ زخاتٍٍ قَََلبي وأَََحادِِِيثِِِه المَََطٌٌٌولة ...
لكنّّك يا أَََنتََََ شيِءٌٌٌٌ يسِتََََحيلٌٌٌ انتشاألهُ وقهُرٌٌٌه من دََََاخِِِلي ....
ابحثٌٌٌ كثيرَََا عنْكَََ في سعََََادتِِِي الغَََابرَََة , فِِِي زخّّاتِِ المطََر
فِِي الاشيَََأءِِِ جمِِِِِيعا ولآ اجدُكََ في شيْْ سوى وجَََعي
متَََى سََتقْتٌٌٌلنِِي يا أنتَََ لمِ يعدْ بوسِعِِِِي تجرٌّع المزيِِِِد منََََ الاملِِِ المثَََخّّنِِِ باللاَََََّشيْ

متىَََ الموتُ والحدََََأد ؟

هذًَيَََان








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كارلا

كارلا

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#12
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أنثى
#12
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

الكتابة كالحرب تماما... لا أحد يدري متى قد تنشب شرارتها الأولى وإذا ما حدث ذلك فمن المستحيل التكهن بموعد انتهائها.. ولا بمقدار الخسائر التي سنتكبدها أو المغانم التي سنحرزها من ورائها...
الكتابة حياة... ولتكون الحياة تستحق هذا المسمى كان لزاما أن تقوم على المعارك المصيرية.


استاذِِي في مادَََة الادَََب العَََربي بنْْ ربِِِِيعْ محمَََد الاَََمِِينْْْ

أحدٌٌٌ الذِِِينََ وهََبونِِِي شغَََفَََ الحَََرفِِِ
افتََََخِِِر جدَََّّأ جدََََأ بهِ
وَََ يوِمَََا ما سيَََفخَََرٌٌٌ بتلْمِِيذَََتِه

 
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كارلا

كارلا

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#13
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أنثى
#13
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

لآ أكثََََرَََ أغْرَََاءا منْ أٌٌٌنََُثى تمَََارِِِسٌٌ فنََّ..... العٌٌٌزلَََة لِِِتَََستغْرِِِقَََ فِِِي قرَََاءَََة كتَََاب...

 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
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أنثى
#14
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

كفََََى بكََََََاءا يََََاصدِِِِِيقَََة.... أَََيٌِِِِِْقضِِِِي مََََكْمنَََ الجٌٌٌٌٌنونِِِ بدَََاخِِِلكِِِِ واحْتََََفِِِي ,أُُُُرقُُُصِِِِِي ,’العَََََبِِِِِِي ,افْْْرََََحِِِِِي ,غََََنّّي ,تمََََرَّدِِِِي ......
وامْْنََََحِِِِي القَََدرََََ قبْلَََة صادِِِِِقََََة ولَََسوْْفَََ يبْتسِِِم ’’’​
 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#15
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أنثى
#15
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

أَََََ أخْبََََرتٌٌٌكَََ منْ قََََبْلُُُ يآلٌٌٌٌٌٌغَََََة الفََََرح’ يآأبْجَََََدِِِِيّة الحُُُُبّ وقأمٌُُُوس اللقَََََاء ........انََ المسْتََََحِِِِِيلآت سبعََََة ثآمِِِِنٌٌٌٌهآ ’ أنْ أكْْْْتََََفِِِِِِيََََ منكََََ.........


 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
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أنثى
#16
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

ليسََ ادِِِّعآءا, لَََيسَََ أٌٌٌكذوبَََة أوَ شيْئََأ عابرََََا ....
سيَقِِِفُُُ عند حدودِِ العقلِِ وينتََهي
حبُُُّك لغََتِِِي , هويَََتِِِِي ’ ووِِِشاحيََ البنفْسجِِي
وذآتَََ حينِِِ قضيََّّتِِِي ......​
 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#17
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أنثى
#17
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

اتَََعلمْ اكثَََر مآيهزمنِِِي يآأنت
انَ أُُغدقََ غيركَََ بأحآدِِِيثِِ اعنيكََ انتََ بهآ
سآعاتُُ الجمرُُ سيّْْْدهآ
وانآ احْترِِق .....
أحترِِِق
وفقطْ​
 
كارلا

كارلا

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#18
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أنثى
#18
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

لمْ ينْبَََغِِي ايهآ الوَََجع المُسْتَََقِِِرُّ بأحْشَََآئي

أنْ أحِِبّك
لمْ يََنبغِِي أنْ أسْمََح لكََ بوُلوجِِِ قلبِِي .....
ويآاليتََ القرآر كآنََ بعصمََتٍٍي ......

هَذَيََآن

 
كارلا

كارلا

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#19
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#19
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

لنْ تَنْسََآنِِي أعِِدكَ..
أعَلمُ وليسَََ بِِغرورِِِ أنَّ امْرََأة مثْلِِي لنْ تتكَََرّر فِِِي تآرِِِيخِِ ايأمٍٍك ...
في عدآد سأعاتِك...
فِِِي اشْيآئِِِك الغََآئبََة

ابدآ يََآ انتََ لنْ تنْسَََى وليََشْهدِِِ الورََق ليََشهََد القََلم والحبْر ....

هذَيََآن





 
كارلا

كارلا

:: عضو فعّال ::
#20
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#20
رد: هَـــــــــــذَيــــــانْ~

بتِِلكََ الكثآفََة التِِي احببتٌٌك بهآ ....صدقآ سآنسََآك
بكلّ ذآكََ العُُمقِِ الذي احتََويتكََ
لآجلِِ كلّ تلكْ الجرآئم الشّنيعََة بحقّ نفْسي
لنِ تعنِِي لِِي شيئآآ
ليكنْ التمّرد يآ حبْري ....
فسلْطة القلبِ جآئرة

هذََيآن ...


 
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