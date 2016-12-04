طريقة تحلية أفضل من السكر للعصائر

السلام عليكم



تريدين تحلية عصير الليمون أو الشاي .....؟ لا تذهبى إلى وعاء السكر.



سوف يمكنك الحصول على نتائج بدون الحبيبات الرملية في الجزء السفلي من الكوب إذا قمت بخلط دفعة من الشراب المحلى بدلاً من ذلك.



فقط امزجى 1 كوب ماء مع 1 كوب سكر في حلة صغيرة و اطهيها على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماماً، من 3 إلى 5 دقائق تقريباً.



ثم دعيه يبرد، واضيفيه إلى المشروبات حسب الحاجة. (إستخدمي ½1 ملعقة صغيرة من الشراب المحلى لكل ملعقة صغيرة من السكر كنت تستخدميها عادةً)



و أخيراً يمكنكِ تخزين الشراب المحلى فى الثلاجة لمدة تصل الى أسبوعين.



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