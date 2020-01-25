طريقة رائعة لتحضير البيتزا باللحم المفروم 😍😋😋

زين الدين روباش
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طريقة عمل عجينة البيتزا .. تعرفى أسهل طريقة لإعدادها
كتب زين الدين روباش :
تعتبر البيتزا واحدة من أشهى المأكولات التى يفضلها الأطفال و الكبار، وتبحث دائماً النساء عن طريقة عمل عجينة البيتزا بالمنزل بشكل سهل وسريع، خاصة أن البيتزا من الوجبات التى يرغب الأطفال فى تناولها فى معظم أوقات اليوم، لذلك يمكن استبدالها ببعض الوجبات مثل الغدا أو العشاء، وبالرغم من سهولة طريقة عمل عجينة البيتزا، إلا إنها تدخل ضمن قائمة الأسئلة الأكثر ترديداً من قبل المشاهدين فى برامج الطبخ.
بيتزا باللحم المفروم
طريقة عمل عجينة البيتزا:
المقادير:
كوب ماء دافىء
3 أكواب دقيق أبيض
ملعقتين من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة ملح
كيس خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
عجينة البيتزا
طريقة التحضير:
1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً.
2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.
3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.
4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.
5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.
6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.
7-احضرى صنية البيتزا و ضعى فيها قليل من الزيت، وابئى بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.
والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة
طريقة عمل صلصة البيتزا:
المقادير:
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملعقة زعتر
2 كوب من عصير الطماطم
ملعقة فلفل أسود
صلصة البيتزا
طريقة العمل:
سخنى إناء جيداً، ضعى فيه ملعقة من الزيت.
ضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.
ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.
ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم.
ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.
انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.
حشوات للبيتزا:
1-حشوة الجبن والزيتون:
ضعى أنواع الجبن مثل "الرومى، والشيدر، والموتزريلا"، مع اليتون الأسود والفلفل والطماطم.
2-حشوة اللحم المفروم:
ضعى اللحم المفروم مع الزيتون والجبن الموتزريلا و الزعتر.
3-حشوة الفراخ:
ضعى قطع الفراخ مع الجبن الموتزريلا والشيدر و الزيتون الأسود و الأخضر والفلفل والطماطم.
لمشاهدة الطريقة اضغط هنا على الرابط
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كتب زين الدين روباش :
تعتبر البيتزا واحدة من أشهى المأكولات التى يفضلها الأطفال و الكبار، وتبحث دائماً النساء عن طريقة عمل عجينة البيتزا بالمنزل بشكل سهل وسريع، خاصة أن البيتزا من الوجبات التى يرغب الأطفال فى تناولها فى معظم أوقات اليوم، لذلك يمكن استبدالها ببعض الوجبات مثل الغدا أو العشاء، وبالرغم من سهولة طريقة عمل عجينة البيتزا، إلا إنها تدخل ضمن قائمة الأسئلة الأكثر ترديداً من قبل المشاهدين فى برامج الطبخ.
بيتزا باللحم المفروم
طريقة عمل عجينة البيتزا:
المقادير:
كوب ماء دافىء
3 أكواب دقيق أبيض
ملعقتين من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة ملح
كيس خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
عجينة البيتزا
طريقة التحضير:
1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً.
2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.
3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.
4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.
5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.
6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.
7-احضرى صنية البيتزا و ضعى فيها قليل من الزيت، وابئى بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.
والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة
طريقة عمل صلصة البيتزا:
المقادير:
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملعقة زعتر
2 كوب من عصير الطماطم
ملعقة فلفل أسود
صلصة البيتزا
طريقة العمل:
سخنى إناء جيداً، ضعى فيه ملعقة من الزيت.
ضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.
ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.
ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم.
ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.
انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.
حشوات للبيتزا:
1-حشوة الجبن والزيتون:
ضعى أنواع الجبن مثل "الرومى، والشيدر، والموتزريلا"، مع اليتون الأسود والفلفل والطماطم.
2-حشوة اللحم المفروم:
ضعى اللحم المفروم مع الزيتون والجبن الموتزريلا و الزعتر.
3-حشوة الفراخ:
ضعى قطع الفراخ مع الجبن الموتزريلا والشيدر و الزيتون الأسود و الأخضر والفلفل والطماطم.
لمشاهدة الطريقة اضغط هنا على الرابط
اضغط هنا