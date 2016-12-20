شرح طريقة إنشاء محادثة {رسالة سابقا}

الموضوع في 'منتدى الإعلانات الإدارية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏20 ديسمبر 2016.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
    [​IMG]

    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **
    ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    سنشرح لكم في هذا الموضوع طريقة إنشاء محادثة أو إرسال رسالة في منتدى اللمة الجزائرية
    ويمكننا عمل هذا من خلال طريقتين إما عن طريق الدخول إلى ملف الشخصي الذي نريد مراسلته
    أو عن طريق أيقونة المحادثة وهذا ما سنتعرض له في هذا الموضوع.

    1- عن طريق الملف الشخصي للعضو:
    ندخل إلى ملف العضو الذي نريد مراسلته .../
    ربما لاحظتم أنه بمجرد الضغط على اسم عضو ما تفتح نافذة صغيرة من خلالها يمكننا مراسلة
    العضو فورا دون الإضطرار إلى الدخول إلى ملفه الشخصي .
    [​IMG]
    أو في حالة دخولنا إلى الملف الشخصي نختار تبويب {معلومات} ثم نختار محادثة
    [​IMG]
    2- عن طريق أيقونة المحادثة:
    نفتح أيقونة المحادثة أعلى الصفحة الموجودة بجانب اسم العضوية ونختار منها بدء محادثة جديدة
    [​IMG]
    بعدها ننتقل إلى نافذة جديدة نكتب فيها اسم العضو الذي نريد محادثته ندخل اسم للمحادثة
    ونكتب رسالتنا التي نريد إرسالها .../
    ملاحظة: يمكن إدخال أكثر من اسم أي محادثة أكثر من شخص في محادثة واحد
    أي بعبارة أخرى إنشاء مجموعة دردشة
    [​IMG]

    هذه هي الخطوات الممكنة من أجل فتح محادثات والاستفادة من هذه الخاصية .

    تصفح ممتع

    تحيات إدراة منتدى اللمة الجزائرية

     
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    الورد الأحمر, ‏20 ديسمبر 2016
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    بارك الله فيك وجزاك كل خير على الشرح مفيد
    جعلها الله في ميزان حسانتك
    بالتوفيق ^^
     
    الورد الأحمر و Djamel.Dz معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏20 ديسمبر 2016
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي على الشرح
     
    الورد الأحمر و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏20 ديسمبر 2016
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك اختي
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏20 ديسمبر 2016
    #4
  5. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    بارك الله فيك
     
    الورد الأحمر و miss victoria معجبون بهذا.
    الفتى المغامر, ‏20 ديسمبر 2016
    #5
  6. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    بارك الله فيك
    تحياتي
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    miss victoria, ‏20 ديسمبر 2016
    #6
  7. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرسي حبووبتي على التوضيحات
    ربي يبارك فيك غاليتي
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏20 ديسمبر 2016
    #7
  8. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    سلام شكرااااااااا بارك الله فيك
     
    نعمات و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏20 ديسمبر 2016
    #8
  9. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    سلام شكرااااااااا بارك الله فيك
     
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    chirine zina, ‏20 ديسمبر 2016
    #9
  10. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    برج بوعريريج
    سلام شكرااااااااا بارك الله فيك
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    chirine zina, ‏20 ديسمبر 2016
    #10
  11. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    مشكورة حبيبتي على الشرح بارك الله فيك
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏20 ديسمبر 2016
    #11
  12. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أُخيتي الحبيبة الورد الأحمر
    جزاك الله خيرا على الشرح والتوضيح
    أنا من الناس الذين عانوا من هذا الموضوع في البداية إلى أن سألت الأخ الكريم فتحي فدلني على الطريقة
    لم أتوقع أن الرسائل تحوّل اسمها إلى محادثات
    وفي الحقيقة إن نظام الرسائل الجديد جميل جدا لأنه يضع كل المحادثات متتالية كأنها رسائل الجوال
    أقصد المحادثات المتكررة مع نفس الشخص
    ولا ينقص من جماله إلا النافذة المربعة التي كانت مفاجأة جميلة
    ....
    لك شكري وتقديري
     
    العَنْقَاءُ و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    خووخه, ‏4 جانفي 2017
    #12
  13. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    اسفة عن الإزعاج لدي مشكلة في بدء المحادثة في كل مرة أبعث رسالة أتلقي مشكلة ليس لديك الإصلاحية لعمل المحادثة وكنت نبعث عادى بصح اليوم كانت المشكلة كلما نحب نبعث ما نقدرش
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    نعمات, ‏13 فيفري 2017 على 14:17
    #13
  14. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

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    وعليكم السلام
    يا أختي تم غلق المحادثاات أصبحت فقط حينما تكملين 100000 مشاركة تستطيعين فقط محادثة الإدارة والمراقبين ومشرفي التجارة
     
    Twinkle Stars, ‏18 فيفري 2017 على 13:09
    #14