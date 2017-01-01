|░| كيف تكتسب مهارات التعبير الكتابي ؟ |░|

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏4 جانفي 2017.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
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    |░| كيف تكتسب مهارات التعبير الكتابي ؟ |░|


    التعبير هو ملكة وفطرة عند البشر لأنها وسيلة لترجمة الافكار التي تدور في الذهن ،
    فالطفل في مراحله الاولى يكتسب بعض الافكار ليترجمها على شكل حروف او رموز
    هو يختارها لتأتي بعد هذه المرحلة مرحلة من حياة الطفل الا وهي التعليمية اين يلتحق بالمدرسة ليتعلم



    فهناك يتعلم الحرف والكلمة نطقا وكتابة ليتشكل لديه قدرة جديدة هي التعبير الكتابي
    حيث يستطيع المتعلم ان يحول هذه الافكار او هذه الطاقة الكامنة الى واقع يمكن قراءته
    وذلك باستعمال اسلوب منطقي يستطيع ان يعبر به عن مايدور بداخله ،
    طبعا يتعلم هذه القدرة بعد الممارسة اي الاطلاع على النصوص
    سواء كانت المقررة او قصصا اوكتبا او أشعارا هو يختار قراءتها ،
    فيتعلم من خلال هذا الاطلاع كيف يصقل مواهبه الادبية ويذكي الاحساس بالجمال
    وتنمية الذوق الفني وتهذيبه ليكتسب منهجية التفكير .

    يبقى دور المعلم اساسيا في تنمية هذه القدرة او الملكة
    حيث انها عملية مشتركة بين التلميذ والمعلم الذي ينمي هذه القدرة
    وهذا مايتوافق مع التعديل الجديد التربوي الذي يعتمد على المقاربة بالكفاأت شاملة
    فهي تنظر الى المعرفة على انها زاد ووسيلة من اجل ايقاظ القدرات الكامنة
    وتقوية القدرات عن طريق اكتسابها مهارات جديدة تؤدي الى ظهور كفاأت شاملة معرفية
    ادائية انجازية وهذا ماينطبق على التعبير الكتابي
    فمثلا في مادة اللغة العربية ينطلق التلميذ من النصوص الادبية
    والتي يكتسب منها عدة مفاهيم كالربط والوصف والنمط والأسلوب وغيرها ......
    لينتقل بعد ذلك الى قواعد اللغة فيتعلم من خلال مكتسبات قبلية
    من حيث المعارف او السلوك بعض الاحكام التي يكتشفها من خلال المحاورة والتحليل
    ثم بعد ذلك ينتقل الى الجانب البلاغي او الجمالي من صور بيانية ومحسنات لفظية ومعنوية
    ليصل في الختام الى استثمار المكتسبات من خلال التعبير الكتابي
    فهو في ختام الوحدة او الحصة يتمكن التلميذ من استظهار مكتسباته المعرفية او التقويمية
    او الاثراء والدعم والترسيخ والتدريب او الممارسة والتحكم ،

    فالتعبير الكتابي هو الوسيلة لإظهار هذه المكتسبات وذلك من خلال التوظيف وتحليل المطلوب .
    لتتسع هذه القدرة ولا تتوقف عند مادة الادب العربي فقط بل الى المواد الاخرى
    فتكون لديه القدرة على ان يبدي اراءه وأفكاره في جو آمن صنعه بتعرفه على قدراته
    ونواحي الضعف والقوة فيه فيقوي نفسه حتى يرتقي بمستواه
    كما تنمو لديه القدرة على تقييم الاخرين فيكتسب اخلاقا حميدة كالصدق وحب الغير
    والاحترام كما تنمي لديه مهارات اجتماعية كالعمل واللباقة في التعامل
    والتعبير في جرأة والثقة بالنفس كما يتعلم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار وإبداء الرأي .

    --وفقنا الله و إياكم --
     
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    الفتى المغامر, ‏4 جانفي 2017
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    شكر لك اخي
    كل شخص لديه حرية تعبير
    وتعبير كتابي ليس صعب
    فاذا كان شخص يطالع كثيرا يجد نفسه مريح في تعبير كتابي
    اما اذا كان غير مطالع للكتب فسيكون امر صعب له
    بارك الله فيك اخي
     
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    مشاغب, ‏4 جانفي 2017
    #2
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    باهي الموضوع
    ما رأيك لو فيه دراسة في الجزائر
    تدعي تعبير الإجتماعي
    تعرف يا نور الدين أخي عندنا مشكلة
    ورهاب في نفسية أبناءنا
    نحتاجوا إلي مادة فيها علم النفس
    ندرسها لهم في الصبي
    تصدق عندنا في الجامعة طلبة
    تقول لهُ ألقي محاضرتك ترى وجهه اعوج
    غلقت كل الألياف في وجهه من الخجل !
    لا يستطيع أن ينطق ولا كلمة
    التعليم الغربي يُهيئ التلميذ نفسيا في صغره
    حتّي يثق بنفسه ليعبر كتابيا ومعنويا
    هذا الشئ زائد علينا :confused:
    أتمنا تقبل مداخلتي الصغيرة :giggle:
    نفع الله بك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏4 جانفي 2017
    #3
  4. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
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    بارك الله فيك على المروور العطر
    نعم ان شاء الله نولو أحسن و يتحسن التعليم في الجزائر
     
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    الفتى المغامر, ‏5 جانفي 2017
    #4
  5. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
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    العفووو أخي أسامة
    علينا بالحث على المطالعة
    بارك الله فيك على المروور
    في أمان الله
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏5 جانفي 2017
    #5
  6. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    جزاك الله خيرا
    ان شاءالله يستفيدوا من الموضوع
    بالتوفيق
     
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    جيهان جوجو, ‏8 جانفي 2017
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    بارك الله فيك
    رب يوفق الجميع
     
    الصارم المسلول, ‏17 فيفري 2017 على 18:20
    #7
  8. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    فيك بارك الرحمن
    وفقنا الله و إياكم أستاذ
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 18:27
    #8