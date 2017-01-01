|░| كيف تكتسب مهارات التعبير الكتابي ؟ |░|





التعبير هو ملكة وفطرة عند البشر لأنها وسيلة لترجمة الافكار التي تدور في الذهن ،

فالطفل في مراحله الاولى يكتسب بعض الافكار ليترجمها على شكل حروف او رموز

هو يختارها لتأتي بعد هذه المرحلة مرحلة من حياة الطفل الا وهي التعليمية اين يلتحق بالمدرسة ليتعلم ​

فهناك يتعلم الحرف والكلمة نطقا وكتابة ليتشكل لديه قدرة جديدة هي التعبير الكتابي

حيث يستطيع المتعلم ان يحول هذه الافكار او هذه الطاقة الكامنة الى واقع يمكن قراءته

وذلك باستعمال اسلوب منطقي يستطيع ان يعبر به عن مايدور بداخله ،

طبعا يتعلم هذه القدرة بعد الممارسة اي الاطلاع على النصوص

سواء كانت المقررة او قصصا اوكتبا او أشعارا هو يختار قراءتها ،

فيتعلم من خلال هذا الاطلاع كيف يصقل مواهبه الادبية ويذكي الاحساس بالجمال

وتنمية الذوق الفني وتهذيبه ليكتسب منهجية التفكير . ​

يبقى دور المعلم اساسيا في تنمية هذه القدرة او الملكة

حيث انها عملية مشتركة بين التلميذ والمعلم الذي ينمي هذه القدرة

وهذا مايتوافق مع التعديل الجديد التربوي الذي يعتمد على المقاربة بالكفاأت شاملة

فهي تنظر الى المعرفة على انها زاد ووسيلة من اجل ايقاظ القدرات الكامنة

وتقوية القدرات عن طريق اكتسابها مهارات جديدة تؤدي الى ظهور كفاأت شاملة معرفية

ادائية انجازية وهذا ماينطبق على التعبير الكتابي

فمثلا في مادة اللغة العربية ينطلق التلميذ من النصوص الادبية

والتي يكتسب منها عدة مفاهيم كالربط والوصف والنمط والأسلوب وغيرها ......

لينتقل بعد ذلك الى قواعد اللغة فيتعلم من خلال مكتسبات قبلية

من حيث المعارف او السلوك بعض الاحكام التي يكتشفها من خلال المحاورة والتحليل

ثم بعد ذلك ينتقل الى الجانب البلاغي او الجمالي من صور بيانية ومحسنات لفظية ومعنوية

ليصل في الختام الى استثمار المكتسبات من خلال التعبير الكتابي

فهو في ختام الوحدة او الحصة يتمكن التلميذ من استظهار مكتسباته المعرفية او التقويمية

او الاثراء والدعم والترسيخ والتدريب او الممارسة والتحكم ، ​