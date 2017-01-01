السلام عليكم

خاوتي وقع معايا امر كارثة و عمري ما كنت نتوقع نشوفه

انا انسان بسيط و على باب الله نمشي جنب الحيط و نقول سترك يا ربي

نخدم اعمال يومية اي عامل يومي

احيانا نقوم بالتنظيف السكنات وراء عملية الهدم او البناء

الاسبوع الماضي

اقسم بالله الذي لااله غيره

و احلف براس اهلي و اولادي

ان الامر اللي رايح نحكيه وقع معايا ماهوش خرطي او خيال



استدعاني راجل يعني بيناتنا قرابة بعيييييييييدة

باش نهدم ليه جدار و ننظف السكن من الحجارة

في الطابق العلوي لسكنه

المهم بديت نخدم

صاحب البيت خرج للحاجة

طلعت زوجته للطابق اللي نخدم بيه

بملابس غير محتشمة تماما

و راحت توصي فيا اعمل كذا و اترك كذا

انا حسيت اني في خيال

بعدت عليها و رحت الى الشرفة اللي تطل على الشارع باش تبقى بعيدة علي

فعلا رجعت و بعدتني

و بعد يومين نفس الحادث يوقع لكن بشكل افضع و افضح

في رواق الطابق السفلي و انا رايح نخرج الاوساخ

خرجت المرا من الدوش بالفوطة

اسف خاوتي و خواتاتي في اللمة ممكن راني قليل حيا لكن الامر وقع

المهم خرجت بالفوطا و تقريبا عريانة

تذكرت قصة النبي يوسف

و قلت يا ربي سلكني منها

الحمد لله سبقتها للباب

و قدرت نخرج

ما خبرت حتى واحد و راجلها قتله راني مرضت

و ما نقدرش نكمل ليك

من ساعتها راني حاس بغثيات و حاس روحي رايح نجن

و راني عصبي و مقلق

زوجتي راها تسأل فيا مالك مقلق

و هاذ السر رايح يقتلني

قلت نحكيه في هاذ المنتدى و نرتاح

و الله العظيم و ربي شاهد

ما عملت حاجة تغضب ربي

بالعكس هربت

راني ندعي ربي يبعد ولاد و بنات الحخرام علي و على عايلتي

و الله عمري ما عملت الفاحشة

حتى يوم زواجي بالحلال

راني كاره حياتي و قلبي ضايق بي

مانيش عارف لاه

بالرغم اني هربت حتى بعينيا ما شفتش و تلفت

رحت للجامع بكيت و صليت و دعيت

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