السلام عليكم خاوتي وقع معايا امر كارثة و عمري ما كنت نتوقع نشوفه انا انسان بسيط و على باب الله نمشي جنب الحيط و نقول سترك يا ربي نخدم اعمال يومية اي عامل يومي احيانا نقوم بالتنظيف السكنات وراء عملية الهدم او البناء الاسبوع الماضي اقسم بالله الذي لااله غيره و احلف براس اهلي و اولادي ان الامر اللي رايح نحكيه وقع معايا ماهوش خرطي او خيال استدعاني راجل يعني بيناتنا قرابة بعيييييييييدة باش نهدم ليه جدار و ننظف السكن من الحجارة في الطابق العلوي لسكنه المهم بديت نخدم صاحب البيت خرج للحاجة طلعت زوجته للطابق اللي نخدم بيه بملابس غير محتشمة تماما و راحت توصي فيا اعمل كذا و اترك كذا انا حسيت اني في خيال بعدت عليها و رحت الى الشرفة اللي تطل على الشارع باش تبقى بعيدة علي فعلا رجعت و بعدتني و بعد يومين نفس الحادث يوقع لكن بشكل افضع و افضح في رواق الطابق السفلي و انا رايح نخرج الاوساخ خرجت المرا من الدوش بالفوطة اسف خاوتي و خواتاتي في اللمة ممكن راني قليل حيا لكن الامر وقع المهم خرجت بالفوطا و تقريبا عريانة تذكرت قصة النبي يوسف و قلت يا ربي سلكني منها الحمد لله سبقتها للباب و قدرت نخرج ما خبرت حتى واحد و راجلها قتله راني مرضت و ما نقدرش نكمل ليك من ساعتها راني حاس بغثيات و حاس روحي رايح نجن و راني عصبي و مقلق زوجتي راها تسأل فيا مالك مقلق و هاذ السر رايح يقتلني قلت نحكيه في هاذ المنتدى و نرتاح و الله العظيم و ربي شاهد ما عملت حاجة تغضب ربي بالعكس هربت راني ندعي ربي يبعد ولاد و بنات الحخرام علي و على عايلتي و الله عمري ما عملت الفاحشة حتى يوم زواجي بالحلال راني كاره حياتي و قلبي ضايق بي مانيش عارف لاه بالرغم اني هربت حتى بعينيا ما شفتش و تلفت رحت للجامع بكيت و صليت و دعيت