مشكلتي قلبي ضاق خلوني نحكيها و نرتاح

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏8 جانفي 2017.

  1. مشكلتي

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    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم
    خاوتي وقع معايا امر كارثة و عمري ما كنت نتوقع نشوفه
    انا انسان بسيط و على باب الله نمشي جنب الحيط و نقول سترك يا ربي
    نخدم اعمال يومية اي عامل يومي
    احيانا نقوم بالتنظيف السكنات وراء عملية الهدم او البناء
    الاسبوع الماضي
    اقسم بالله الذي لااله غيره
    و احلف براس اهلي و اولادي
    ان الامر اللي رايح نحكيه وقع معايا ماهوش خرطي او خيال

    استدعاني راجل يعني بيناتنا قرابة بعيييييييييدة
    باش نهدم ليه جدار و ننظف السكن من الحجارة
    في الطابق العلوي لسكنه
    المهم بديت نخدم
    صاحب البيت خرج للحاجة
    طلعت زوجته للطابق اللي نخدم بيه
    بملابس غير محتشمة تماما
    و راحت توصي فيا اعمل كذا و اترك كذا
    انا حسيت اني في خيال
    بعدت عليها و رحت الى الشرفة اللي تطل على الشارع باش تبقى بعيدة علي
    فعلا رجعت و بعدتني
    و بعد يومين نفس الحادث يوقع لكن بشكل افضع و افضح
    في رواق الطابق السفلي و انا رايح نخرج الاوساخ
    خرجت المرا من الدوش بالفوطة
    اسف خاوتي و خواتاتي في اللمة ممكن راني قليل حيا لكن الامر وقع
    المهم خرجت بالفوطا و تقريبا عريانة
    تذكرت قصة النبي يوسف
    و قلت يا ربي سلكني منها
    الحمد لله سبقتها للباب
    و قدرت نخرج
    ما خبرت حتى واحد و راجلها قتله راني مرضت
    و ما نقدرش نكمل ليك
    من ساعتها راني حاس بغثيات و حاس روحي رايح نجن
    و راني عصبي و مقلق
    زوجتي راها تسأل فيا مالك مقلق
    و هاذ السر رايح يقتلني
    قلت نحكيه في هاذ المنتدى و نرتاح
    و الله العظيم و ربي شاهد
    ما عملت حاجة تغضب ربي
    بالعكس هربت
    راني ندعي ربي يبعد ولاد و بنات الحخرام علي و على عايلتي
    و الله عمري ما عملت الفاحشة
    حتى يوم زواجي بالحلال
    راني كاره حياتي و قلبي ضايق بي
    مانيش عارف لاه
    بالرغم اني هربت حتى بعينيا ما شفتش و تلفت
    رحت للجامع بكيت و صليت و دعيت
     
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    مشكلتي, ‏8 جانفي 2017
    #1
  2. حكاية عطر

    حكاية عطر :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله لبعدت ومارجعتش رانا في وقت فتنة كبيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار)
    ربي يثبتك ان شاء الله ويجعلك من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله وماتقلقش وحاول تنسى هذ القصة ونحيها من راسك وعيش حياتك والمهم ماتعاودش ترجع عندها وربي يهديها ان شاء الله
     
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    حكاية عطر, ‏8 جانفي 2017
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    لا اله الا الله
    والله تشوكيت والله صراحة نمرض مرض شديد
    كي نسمع شي كيما هذا لا حول ولا قوة الا بالله
    يا ربي استرنا واغفر لنا يا ربي لا تعذبنا بما فعل السفاء منا
    ياخويا وكحل لمشكلتك
    لازم تفهم انو الوسخ كاين في كل مكان
    واذا خلاك الوسخ هذا تمرض فحاول انك تقنع نفسك انك في مهمة وهي انو تكون نظيف
    امشي واثق الخطى وامشي راسك مرفوع انت ما درت والو
    انت راجل في زمن قلت فيها النسوان حتى ما نقولوش الرجالة
    عندك بنت حلال هي زوجتك ما تخليهاش
    تعيش همك او تنفر منها
    بالعكس ودير كما قال انو الانسان كي يشوف النساء يروح للزوجة نتاعو
    مالغري راك مصدوم لكن راك راجل هذي اشياء يديروها النسوان
    يروحو يبكيو لما يتحرش بيها راجل اما الرجالة ما يبكوش
    ابدا ابدا ارفع همتك وتوكل على ربي وادعي للمخلوقة هذيك
    ربي يهديها وخلاص ..
     
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    hakim story, ‏8 جانفي 2017
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    يا لطيف واطلف هادي غابة ماش دنيا
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    هادي المسلسلات التركية واش دير
    شوف خويا اصلا راني دايخة وزدت قريت الموضوع زدت تغاشيت
    بصراحة مالقيتش واش نقول ولا واش نرد ولكن نقولك خويا احمد ربي انو عطاك قوة ايمان
    نتا لي ماقربت الحرام وواجعك قلبك وهي ... استغفر الله العظيم
    وانو يوجعك قلبك امر بديهي راهي حالة لا يسكت عليها وحالة خطيرة
    يا عجابة ياربي، نتا خويا بالعكس زيد اتمسك بربي اكثر هادا ماراهو إلا ابتلاء
    وصدقني كيما بعدت على الحرام ربي رايح يسترلك زوجتك وولادك في الدنيا والاخرة
    ورايح يجازيك خير الجزاء
    واش نقولك ربي يثبتك ان شاء الله وكتر من الاستغفار وزيارة المسجد كيما كنت تقول رايحة تخفف عليك
    وهاذ الحالة لي راك فيها دليل على انك انسان شريف وماش راضي بالحرام
    ربي يوفقك للخير ان شاء الله وربي يهدي ماخلق هادا مانقولو
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 جانفي 2017
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    الله يهديها والله حال يقطع القلب خاصة هذاك الزوج لي واثق فيها
    بارك الله فيك ولك الله يرزقك ما تتمنى
    وهي الله يهديها
     
    missing heart, السحاب العابر, aljentel و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏8 جانفي 2017
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام
    الله يهديها ويبعدها على طريقك
    المهم انت بعد على الحرام وهي ربي وكيلها
     
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    أم ياسمينdz, ‏8 جانفي 2017
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ماعندك مشكله ولايحزنون ليش كأنك خايف ؟!! ولك ان تعلم لاانت يوسف ولاهي زوجة العزيز !
    ويبدو انك طيب القلب وعلى نياتك ؛ ثم انزل للشارع سترى فتيات اكثر عريا من تلك المرأه !
    الله يهدي ما خلق ويسترنا ما حيينا ...
     
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    aljentel, ‏9 جانفي 2017
    #7
  8. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    haadi hadja t9al9ek a ce point ya3ni!! estaghfer w ahmed rabi ki 3odt 3a9el w khlass
    ahki l martek bach tkoun a l aose bark, m3a rabi rak safi hadak howa sah
    mais kayen certaine mentalités chefthom ta3 chi ness tgoul djaw men l usa tdir des gestes hakdek nooormal w ta3 radjel ykhali martou m3a etranger noormal,mich forcement mich metrabia wala hadja haakda tekhmamhom !! mala machi homa rahom kemlou hyathom 3adi w nta tmaredh rohek 3la futilité
     
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    GI Joe, ‏9 جانفي 2017
    #8
  9. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد:إن صدق قولك اخي الكريم فأبشر فأنت من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وبدل من ان تحزن طب عيشا فقد عصمت نفسك من الفاحشة فالله أسأل أن يبارك لك في مالك واهلك وولد فلقد ابتلاك الله وصبرت وقلت حيلتك وإلى الله اتجهت وشكرت فلا يهمك غيرك فإن خانت امراة زوجها فهي من تحمل وزرها لا أنت واتبع قول الله عزوجل إذ يقول:(ياأيها الذين آمنو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )وتمسك بالحق الذي يدمغ الباطل فنحن نتشرف بمثلك اخي الكريم والله نسال لك ولنا الجنات والنعيم المقيم
     
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    بقايا إنسان, ‏9 جانفي 2017
    #9
  10. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الحمد لله رب نجاك
    اللهم احفظ بنات المسلمين وأبعد عنهم الفاحشة وارزقهم الحلال
    ملاحظة أخ الكريم:لايجوز الحلف بالأولاد والأهل
     
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    السحاب العابر, ‏9 جانفي 2017
    #10
  11. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ربي استرنا وعفو علينا يارب
     
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    نعمات, ‏14 جانفي 2017
    #11
  12. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    نسال الله الهداية و الثبات لنا و كل المؤمنين
    يا اخي تبارك الدي بيده الملك ربي يباركلك في دينك و عرضك و اهلك ومالك يارب
    هو ابتلاء من رب العزة و اختبار و لله الحمد نجحت فيه
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم ​
     
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    missing heart, ‏26 جانفي 2017
    #12
  13. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    Naama
    نتوقعو هذا الشيء ربي يهديها وخير ما فعلت والله الله يكثر من امثالك
     
    الأميرة الخجولة, ‏19 جويلية 2017 على 00:35
    #13

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