بيني بالمربى ..

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017.

  1. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    * المقادير :
    15 ملعقة كبيرة فرينة- حبة بيض -3 ملاعق كبيرة سكر -رشة ملح - ملعقة كبيرة خميرة خبز-1خميرة الحلوى- ملعقة صغيرة فاني-6 ملاعق كبيرة حليب سائل دافئ -2 ملاعق كبيرة زيت- ملعقة كبيرة زبدة طرية

    * طريقة التحضير :
    نضع خميرة الخبز في الحليب الدافئ نغطيها ونتركها 10 د نخلط مع بعض الفرينة - البيض – السكر-الفاني-خميرة الحلوى ورشة الملح ثم نضيف خليط الخميرة والحليب ونلم ونعجن جيدا ونضيف 2 الى3 ملاعق ماء دافئ حتى نحصل على عجين متماسك نعجن جيدا ونغطي العجين يرتاح ويتضاعف مدة 45 د و بعدها نفتح العجين بسمك نصف سم تقريبا نقطع أقراص، نرتبها فوق فوطة ونغطيها بفوطة أخرى ونتركها ترتاح 30 د نقليها في الزيت ساخن على الجهتين (النار لازم تكون هادئة إلى متوسطة وإلا ستطهى البيني من الخارج وتبقى معجنة من الداخل) عندما تبرد نقوم بحشو البينيي بإبرة الحشو بالمربى و ننثر عليها السكر الناعم ..

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    ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رووووعة يعطيك الصحة اختي
     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏14 جانفي 2017
    #2
  3. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    الله يسلمك خيتو ..
     
    ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017
    #3
  4. كاتمة الاسرار

    كاتمة الاسرار :: عضو مُتميز ::

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    احب البيني بشكل جنوني ساجربه
    مشكورة
     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    كاتمة الاسرار, ‏7 فيفري 2017
    #4
  5. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    ‏9 فيفري 2017
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    شككررررررااااااااااا
     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #5
  6. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    العفو ..
     
    ميسم منصور, ‏18 فيفري 2017 على 21:58
    #6