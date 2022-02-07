ميني تارت بكريمة الشوكولا

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,843
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
ان شاء الله تكونوا كامل بخير
اليوم حبيت نشارك معاكم هاذ الوصفة البسيطة لي حكايتها حكاية
هذي الوصفة وكيما رايحين تشوفو درك في الصور هي في الأصل تجي عبارة عن تارت كبيرة بصح مصلحتليش كبيرة جات أقل من القالب مفهمتش علاه أيا حولتها لميني تارت وهذا الشي ڨاااع و مكانتش وصفة ناجحة بالرغم من أنها مقبولة في الذوق ماشي فوور وماشي سيئة لدرجة كبيرة
قبل مانديرها نويت وقلت اا هذي اليوم نشاركها في اللمة جامي شاركت وصفة بالخطوات وحدث ماحدث
وماشي لازم دايما نديروا حاجة وننجحوا فيها ونحشموا ونفشلوا كي نغلطوا
فنحن من اخطاءنا نتعلم
.
.
.
المقادير
125غ زبدة طرية
ملعقة كاكاو+ملعقتين سكر رطب
نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
شوية ڤاني + بيضة +سبع ملاعق فرينة
نخلط الزبدة والفرينة حتى يرجع الخليط بهذا الشكل
ان شاء الله تكونوا كامل بخير
اليوم حبيت نشارك معاكم هاذ الوصفة البسيطة لي حكايتها حكاية
هذي الوصفة وكيما رايحين تشوفو درك في الصور هي في الأصل تجي عبارة عن تارت كبيرة بصح مصلحتليش كبيرة جات أقل من القالب مفهمتش علاه أيا حولتها لميني تارت وهذا الشي ڨاااع و مكانتش وصفة ناجحة بالرغم من أنها مقبولة في الذوق ماشي فوور وماشي سيئة لدرجة كبيرة
قبل مانديرها نويت وقلت اا هذي اليوم نشاركها في اللمة جامي شاركت وصفة بالخطوات وحدث ماحدث
وماشي لازم دايما نديروا حاجة وننجحوا فيها ونحشموا ونفشلوا كي نغلطوا
فنحن من اخطاءنا نتعلم
.
.
.
المقادير
125غ زبدة طرية
ملعقة كاكاو+ملعقتين سكر رطب
نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
شوية ڤاني + بيضة +سبع ملاعق فرينة
نخلط الزبدة والفرينة حتى يرجع الخليط بهذا الشكل
نضيف الكاكاو و السكر والخميرة ولاڤاني ونخلط ونزيدو البيضة
ونلم العجينة وندخلها الثلاجة ترتاح 15دقيقة
هنا كي شفتها مشققة هك عرفت بلي الحالة متعجبش
هنا كي شفتها مشققة هك عرفت بلي الحالة متعجبش
نحطهم في القالب ونثقبهم بفرشيطة وندخلهم يطيبو
بالنسبة للكريمة نسيتها في المقادير ( بنينة تهبل جربوها )
نحط نص لتر حليب +ملعقة كاكاو +زوج ملاعق سكر +زوج ملاعق نشاء ونحطهم على النار حتى يعقد الخليط ويرجع كريمة نضيفلو بلاكة شوكولا
نحط نص لتر حليب +ملعقة كاكاو +زوج ملاعق سكر +زوج ملاعق نشاء ونحطهم على النار حتى يعقد الخليط ويرجع كريمة نضيفلو بلاكة شوكولا
ونحط الكريمة ف لي تارت التزيين اختياري انا حطيت شوية جوز الهند
والنتيجة أمامكم الشكل زاد فسد خلاااص بعد ماطابو هههه
والنتيجة أمامكم الشكل زاد فسد خلاااص بعد ماطابو هههه