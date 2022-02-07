ميني تارت بكريمة الشوكولا

*amani*

*amani*

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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم
ان شاء الله تكونوا كامل بخير ❣️
اليوم حبيت نشارك معاكم هاذ الوصفة البسيطة لي حكايتها حكاية 😂
هذي الوصفة وكيما رايحين تشوفو درك في الصور هي في الأصل تجي عبارة عن تارت كبيرة بصح مصلحتليش كبيرة جات أقل من القالب مفهمتش علاه 🥺 أيا حولتها لميني تارت وهذا الشي ڨاااع و مكانتش وصفة ناجحة بالرغم من أنها مقبولة في الذوق ماشي فوور وماشي سيئة لدرجة كبيرة
قبل مانديرها نويت وقلت اا هذي اليوم نشاركها في اللمة جامي شاركت وصفة بالخطوات وحدث ماحدث 🙄

وماشي لازم دايما نديروا حاجة وننجحوا فيها ونحشموا ونفشلوا كي نغلطوا
فنحن من اخطاءنا نتعلم 🥰❤️
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المقادير 👇
125غ زبدة طرية
ملعقة كاكاو+ملعقتين سكر رطب
نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
شوية ڤاني + بيضة +سبع ملاعق فرينة

IMG_20220205_133804.jpg

نخلط الزبدة والفرينة حتى يرجع الخليط بهذا الشكل
IMG_20220205_134850.jpg

نضيف الكاكاو و السكر والخميرة ولاڤاني ونخلط ونزيدو البيضة
IMG_20220205_135140.jpg

IMG_20220205_135500.jpg

ونلم العجينة وندخلها الثلاجة ترتاح 15دقيقة
هنا كي شفتها مشققة هك عرفت بلي الحالة متعجبش 🙂
IMG_20220205_141640.jpg

نحطهم في القالب ونثقبهم بفرشيطة وندخلهم يطيبو
IMG_20220205_145517.jpg

بالنسبة للكريمة نسيتها في المقادير 👆🤭( بنينة تهبل جربوها 😁😍 )
نحط نص لتر حليب +ملعقة كاكاو +زوج ملاعق سكر +زوج ملاعق نشاء ونحطهم على النار حتى يعقد الخليط ويرجع كريمة نضيفلو بلاكة شوكولا
IMG_20220205_151438.jpgIMG_20220205_151706.jpg
ونحط الكريمة ف لي تارت التزيين اختياري انا حطيت شوية جوز الهند
والنتيجة أمامكم الشكل زاد فسد خلاااص بعد ماطابو هههه

IMG_20220205_152850.jpg


IMG_20220205_152802.jpg



هذي هي وصفتي الغير ناجحة 🤭
المرة الجاية ان شاء الله نجيبلكم وصفة ناجحة متخافوش 😄😄
تحياتي ❣️❣️
 
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