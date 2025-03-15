وصفة اليوم أفخاذ الدجاج الكاذبة تجي بنينة و اقتصادية سهلة و شكلها يشهي 🤗

GHcook
:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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سلام سلام صح فطوركم ان شاء تكونوا كامل بخير وصفة اليوم أفخاذ الدجاج الكاذبة
الوصفة :
علبة ياغورت طبيعي
نصف كأس حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كأس زيت
كيس خميرة حلوى
كأسين ونصف فرينة
الحشو :
نصف صدر دجاج
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة او طازج
توابل دجاج
خردل
ياغورت طبيعي
معدنوس فالاخير
بطاطا
الطريقة :
نخلط الحليب الدافئ مع الخميرة و السكر ونترك الخميرة تتفاعل قليلا و بعدها نضيف الزيت و علبة الياغورت و الملح والفرينة تدريجيا مع كيس خميرة الحلوى حتى نتحصل على عجينة لينة بعد ما تخمر
نفرد العجينة ونقطعها الى مربعات و نضع الحشو والجبن و البطاطا ونغلق العجينة
نرمدوها في البيض والخبز المرحي و نقليها على نار متوسطة والف صحة الوصفة على قناتي على الرابط التالي و اتشرف بإنضمامكم للقناة ❤
الوصفة :
علبة ياغورت طبيعي
نصف كأس حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كأس زيت
كيس خميرة حلوى
كأسين ونصف فرينة
الحشو :
نصف صدر دجاج
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة او طازج
توابل دجاج
خردل
ياغورت طبيعي
معدنوس فالاخير
بطاطا
الطريقة :
نخلط الحليب الدافئ مع الخميرة و السكر ونترك الخميرة تتفاعل قليلا و بعدها نضيف الزيت و علبة الياغورت و الملح والفرينة تدريجيا مع كيس خميرة الحلوى حتى نتحصل على عجينة لينة بعد ما تخمر
نفرد العجينة ونقطعها الى مربعات و نضع الحشو والجبن و البطاطا ونغلق العجينة
نرمدوها في البيض والخبز المرحي و نقليها على نار متوسطة والف صحة الوصفة على قناتي على الرابط التالي و اتشرف بإنضمامكم للقناة ❤