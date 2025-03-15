وصفة اليوم أفخاذ الدجاج الكاذبة تجي بنينة و اقتصادية سهلة و شكلها يشهي 🤗

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
28 جانفي 2025
المشاركات
73
نقاط التفاعل
176
النقاط
5
الجنس
أنثى
سلام سلام صح فطوركم 🌙🤗 ان شاء تكونوا كامل بخير وصفة اليوم أفخاذ الدجاج الكاذبة
الوصفة :
علبة ياغورت طبيعي
نصف كأس حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كأس زيت
كيس خميرة حلوى
كأسين ونصف فرينة
الحشو :
نصف صدر دجاج
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة او طازج
توابل دجاج
خردل
ياغورت طبيعي
معدنوس فالاخير
بطاطا 20250306_193120.jpg
الطريقة :
نخلط الحليب الدافئ مع الخميرة و السكر ونترك الخميرة تتفاعل قليلا و بعدها نضيف الزيت و علبة الياغورت و الملح والفرينة تدريجيا مع كيس خميرة الحلوى حتى نتحصل على عجينة لينة بعد ما تخمر
نفرد العجينة ونقطعها الى مربعات و نضع الحشو والجبن و البطاطا ونغلق العجينة
نرمدوها في البيض والخبز المرحي و نقليها على نار متوسطة والف صحة الوصفة على قناتي على الرابط التالي و اتشرف بإنضمامكم للقناة 🤗🌙
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 
سلمت يمناك على طبقك اللذيذ
 
توقيع إلياس

المواضيع المشابهة

GHcook
سلطة خفيفة ظريفة وبشكل جديد ومكونات بسيطة أتمنى تعجبكم 🤗🤗❤🌙
المشاركات
10
المشاهدات
110
GHcook
GHcook
GHcook
خبز اليوم خفيف ريشة و بنين
المشاركات
16
المشاهدات
118
GHcook
GHcook
GHcook
مملحات ميني شوصون خفاف ويوجدوا في اسرع وقت
المشاركات
8
المشاهدات
103
GHcook
GHcook
م
وصفة سوفلي
المشاركات
1
المشاهدات
428
إلياس
إلياس
*amani*
خِبًزٍ مًحًشُيَ 🥪🍔
المشاركات
10
المشاهدات
1K
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
العودة
Top