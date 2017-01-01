بعشر خطوات انت الاجمل

عزيزتي .. إذا كنتِ من محبات وضع الماكياج الذي يبرز جمال بشرتك ، وتبحثين دوماً عن آخر الأخبار التجميلية ، حيث يقدموا لك خبراء التجميل والمختصون في علم التجميل عبر هذه الخطوات التجميلية التالية : *الخطوة الأولى: أفضل صنفرة للجسم قبل الاستحمام تتكون من: كوب زيت زيتون، وعصير ليمونة. ادهني جسمك بهذه المقادير ودلكيه مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتيجة جيدة . الخطوة الثانية: للحصول على بشرة ناعمة ندية ادهني وجهك بالعسل مدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً. *الخطوة الثالثة: للمعان الشعر وحيويته اشطفي شعرك بالخل بعد الشامبو بمقدار فنجان واحد. *الخطوة الرابعة: أفضل الماسكات للشعر هي زيت الزيتون ، ويوضع قبل الاستحمام بساعة. *الخطوة الخامسة: يعتبر ماسك الخيار والروب من الماسكات الفعالة للوجه ، حيث أن الخيار يشد البشرة والروب يعالج الوجه المتعب ويجعله أكثر حيوية. *الخطوة السادسة: لإعادة الحيوية إلى الجلد الجاف املئي حوض الاستحمام بالماء الدافئ وبربع كوب زيت زيتون واسترخي فيه لمدة عشر دقائق. *الخطوة السابعة: يعتبر عصير الليمون الحل المثالي للقضاء على البثور السوداء في الوجه ، ضعي القليل من قطرات الليمون على البثور السوداء في الوجه قبل النوم ، وفي الصباح اغسليه بالماء البارد ، افعلي ذلك مدة أسبوع لنتيجة أفضل. *الخطوة الثامنة: لإزالة الانتفاخ من العين ضعي عليها أكياس شاي دافئة مدة خمس دقائق. *الخطوة التاسعة: إذا لم يتوافر مزيل للماكيج يمكنك استخدام زيت الأطفال أو حليب سائل بارد عوضاً عنه. *الخطوة العاشرة: لتقوية الأظافر ضعي يديك في وعاء يحتوي على زيت أطفال منقوووووووووووووووووووووووووووووووووول للافادة