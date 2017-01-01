أخبار كأس العام العسكرية 2017

الموضوع في 'منتدى الكرة الإفريقية والعربية' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏21 جانفي 2017 على 19:39.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    السلام عليكم
    هنا نقوم بوضع جميع أخبار كأس العالم العسكرية لسنة 2017
     
    الفتى المغامر, ‏21 جانفي 2017 على 19:39
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,614
    الإعجابات المتلقاة:
    4,229
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    111
    منتخب البحرين العسكري يتأهل لثمن نهائي المونديال
    تأهل منتخب البحرين العسكري لكرة القدم إلى دور الثمانية ضمن منافسات كأس العالم الثانية العسكرية المقامة في عمان بعدما تعادل مع غينيا (1/1) الجمعة على ستاد السيب.

    وتقدم المنتخب الغيني بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب أمادو أوري.

    وهاجم منتخب البحرين بقوة مع بداية الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق إبراهيم أحمد في الدقيقة 58.

    ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 7 نقاط ليرافق المنتخب العماني صاحب صدارة المجموعة الأولى الذي فاز على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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    المصدر:كوورة
     
    الفتى المغامر, ‏21 جانفي 2017 على 19:41
    #2
  3. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    آخر الأخبار

    المنتخب الوطني العكسري سيواجه نظيره المصري

    ان شاء الله نربحوهم عالاقل نفرحوا من جهة
     
    عآشقة الجنة, ‏21 جانفي 2017 على 21:40
    #3

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