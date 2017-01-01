أخبار كأس العام العسكرية 2017

الموضوع في 'منتدى الكرة الإفريقية والعربية' نشر بواسطة الفتى المغامر, 21 جانفي 2017 على 19:39.
السلام عليكم
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منتخب البحرين العسكري يتأهل لثمن نهائي المونديال
تأهل منتخب البحرين العسكري لكرة القدم إلى دور الثمانية ضمن منافسات كأس العالم الثانية العسكرية المقامة في عمان بعدما تعادل مع غينيا (1/1) الجمعة على ستاد السيب.
وتقدم المنتخب الغيني بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب أمادو أوري.
وهاجم منتخب البحرين بقوة مع بداية الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق إبراهيم أحمد في الدقيقة 58.
ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 7 نقاط ليرافق المنتخب العماني صاحب صدارة المجموعة الأولى الذي فاز على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
المصدر:كوورة
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ان شاء الله نربحوهم عالاقل نفرحوا من جهة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).