السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته جيتكم بالهدرة لا حسب لا نسب ههههه وراني طامعة فختم التميز استحليته ما شبعتش منو ههههه عمي الشوفور يعرف يفكر يا محاينك والروسوفور منه يتعلم هههههه كرهنا الترونسبور , وانت فلاري تحبس البيس تطلع انت مينبا قلت باسم الله والروسوفور طاااف فوق راسك يصفق بالصرف طاخ طاااخ طشطق طرطق والتيكي يحطهولك فنيفك شغل الشم اسرع من الرؤية خويا الروسوفور القلق من الشيطان استنى نسمي ونحوس على الدراهم ونشوف فيهم مليح "اخر نظرة " ههههه (يغيضووني الواحد ذرع يجيب 5 الاف ههه) معليش هذي نفوتوها mais .. نطلع فالبيس واقفة وتحطلي التيكي عالسريع وانا مانلقى اليد اللي تشد واليد اللي تجبد الدراهم ياو الواحد طلع هذا وين واقف ومحشور ومننساوش الاحتكاكات البشرية والصباطية وتجي تسلك طوووول عليا وزيد تاع الرابيد خويا الروسوفور تعرف الصاك باش تفتحو لازم يصراولك التوائات تفتيشية وبصرية ويذخل راسك فماتاهات تخرج الف فرانك فربع ساعة معليه خليونا من هذي نفوتوا لعمي الشوفور حبس فالثالثة ابتدائي ومتعديهالووش يفهم مسكينة العجوز ولا شيخ خلي حنا مازالنا نقدروا نمشوا والكبار ؟ اييه واش صاري هنا عجب الدراهم يمشوا فدم العباد "ادمان على 3 الاف " خلاهم ما يرحموش , عمي الشوفور يحبس فكل لاري ومام مكانش لاري يحبس للناس تطلع صيفا وشتاء (الخريف و الربيع منحسبوهمش) , يقول للروسوفور : طلع هذو " والروسوفور الدعوة كومبلي مي يبدا الحان وشباب "دز لهييه وخر ديرلها بلاصة معاك والكلمة المشهورة هي افونسي اللاريار " معليش حنا نخلوا الناس تركب ونحملوا .. مي كتقول عجوزة للرسوفور : حبسي يا وليدي هنا قريبة خير " لا لا لا عمي الشوفور ميحبش يخاف من عمي البوليسي يخرجلوا من حيث لا يحتسب اه كي تطلع متخافش من البوليس وكي تهبط تخاف "لا لا قول بعد ما ديت 3 الاف ستتقيد بالقوانين " ما علينا نفوتوا لحاجة خلاف تعيي , وانت ماشي من 6 مترات ياكسيريلي الروسوفور : اياااا عوانة عوانننننننة وفجأة يهبط الشوفور يعاونوا اركب ومتخافش ااه هنا نخاف خاوتي فيها إن تاع متخافش وزيد يطلعلك السكر يقولك :ختي طلعي كاين ليبلاص وتصدقوا وتطلع وتحوس على ليبلاص هذو تلقى "نعتذر يرجى الوقوف" ولا يقولك : اطلع دوك يهبطوا غير هنا برك" وتصدقوا وتستنى يهبطوا هنا لهيه لهيك لحتى توصل للدار وانت واقف يكذبوا على جالت شوية صرف مايشريش شكارة حليب وبلا حشمة واش من بشرة عندهم "بشرة الصديد والقصدير" المهم مننساوش المراوغات والتشقلبات كي تجي هابط البيس مشحونة 100 بالمئة يا تعدي يا تحصل ويقزيد يعيط عليك الشوفور "ايا خف ازرب " ويعاودهالك الروسوفور الببغاء بقوة وبمكبر الصوت:"اياااااااااااااا خخخخخخخخخخخففففف ازرررب" ومن الخلعة تهبط برجلك وتنسى راسك الذاخل هههههههه