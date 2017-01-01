السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته ​

استحليته ما شبعتش منو ههههه فختم التميز



عمي الشوفور يعرف يفكر يا محاينك والروسوفور منه يتعلم هههههه



كرهنا الترونسبور , وانت فلاري تحبس البيس تطلع انت مينبا قلت باسم الله والروسوفور طاااف فوق راسك يصفق بالصرف طاخ طاااخ



طشطق طرطق والتيكي يحطهولك فنيفك شغل الشم اسرع من الرؤية خويا الروسوفور القلق من الشيطان استنى نسمي ونحوس



على الدراهم ونشوف فيهم مليح "اخر نظرة " ههههه (يغيضووني الواحد ذرع يجيب 5 الاف ههه)



نطلع فالبيس واقفة وتحطلي التيكي عالسريع وانا مانلقى اليد اللي تشد واليد اللي تجبد الدراهم معليش هذي نفوتوها mais .. جيتكم بالهدرة لا حسب لا نسب ههههه وراني طامعةعمي الشوفور يعرف يفكر يا محاينك والروسوفور منه يتعلم ههههههكرهنا الترونسبور , وانت فلاري تحبس البيس تطلع انت مينبا قلت باسم الله والروسوفور طاااف فوق راسك يصفق بالصرف طاخ طاااخطشطق طرطق والتيكي يحطهولك فنيفك شغل الشم اسرع من الرؤيةخويا الروسوفور القلق من الشيطان استنى نسمي ونحوسعلى الدراهم ونشوف فيهم مليح "اخر نظرة " ههههه (يغيضووني الواحد ذرع يجيب 5 الاف ههه)

ياو الواحد طلع هذا وين واقف ومحشور ومننساوش الاحتكاكات البشرية والصباطية وتجي تسلك طوووول عليا وزيد تاع الرابيد

خويا الروسوفور تعرف الصاك باش تفتحو لازم يصراولك التوائات تفتيشية وبصرية ويذخل راسك فماتاهات تخرج الف فرانك فربع

ساعة

معليه خليونا من هذي نفوتوا لعمي الشوفور حبس فالثالثة ابتدائي ومتعديهالووش يفهم

مسكينة العجوز ولا شيخ خلي حنا مازالنا نقدروا نمشوا والكبار ؟ اييه واش صاري هنا عجب الدراهم يمشوا فدم العباد "ادمان على

3 الاف " خلاهم ما يرحموش , عمي الشوفور يحبس فكل لاري ومام مكانش لاري يحبس للناس تطلع صيفا وشتاء (الخريف و الربيع

) , يقول للروسوفور : طلع هذو " والروسوفور الدعوة كومبلي مي يبدا الحان وشباب "دز لهييه وخر ديرلها منحسبوهمش) , يقول للروسوفور : طلع هذو " والروسوفور الدعوة كومبلي مي يبدا الحان وشباب "دز لهييه وخر ديرلها

" معليش حنا نخلوا الناس تركب ونحملوا .. مي كتقول عجوزة للرسوفور : افونسي اللاريار بلاصة معاك والكلمة المشهورة هي

حبسي يا وليدي هنا قريبة خير " لا لا لا عمي الشوفور ميحبش يخاف من عمي البوليسي يخرجلوا من حيث لا يحتسب

ستتقيد بالقوانين " اه كي تطلع متخافش من البوليس وكي تهبط تخاف "لا لا قول بعد ما ديت 3 الافستتقيد بالقوانين "

ما علينا نفوتوا لحاجة خلاف تعيي , وانت ماشي من 6 مترات ياكسيريلي الروسوفور : اياااا عوانة عوانننننننة وفجأة يهبط الشوفور

ااه هنا نخاف خاوتي فيها إن تاع متخافش يعاونوا اركب ومتخافشااه هنا نخاف خاوتي فيها إن تاع متخافش

وزيد يطلعلك السكر يقولك :ختي طلعي كاين ليبلاص وتصدقوا وتطلع وتحوس على ليبلاص هذو تلقى "نعتذر يرجى الوقوف"

ولا يقولك : اطلع دوك يهبطوا غير هنا برك" وتصدقوا وتستنى يهبطوا هنا لهيه لهيك لحتى توصل للدار وانت واقف

" يكذبوا على جالت شوية صرف مايشريش شكارة حليب وبلا حشمة واش من بشرة عندهم "بشرة الصديد والقصدير

المهم مننساوش المراوغات والتشقلبات كي تجي هابط البيس مشحونة 100 بالمئة يا تعدي يا تحصل ويقزيد يعيط عليك الشوفور

"ايا خف ازرب " ويعاودهالك الروسوفور الببغاء بقوة وبمكبر الصوت:"اياااااااااااااا خخخخخخخخخخخففففف ازرررب"