التشقلبات و المفاجعات تحت المطر..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏30 جانفي 2017 على 21:16.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    إنها الشتاء يا مرحبا بالمطر و الرياح و الغطاء :D

    و

    ما أحلى النوم تحت صوت الرعد هههه

    تشد غطائك اليك و تصرخ و انت في قمة سعادتك : ابرقي ارعدي امطارا وثلوجا :)

    هكذا تقول في البيت وانت في الدفئ

    أما في الشارع وهي تمطر بالثلوج فتقول : انتظريني حتى اصل الى البيت وامطري :LOL:

    و أنت تحت المطر ستشعر برومانسية "الديرونجمو":ROFLMAO:

    في لباسك الخشن المصوف من الوزن الثقيل ههه تصبح كآلة تمشي على الأرض

    خاصة في شوراع مدننا يا الالالالالالالالاهيo_O

    عليك أن تلبس حذاءك في حذاء العسكري حتى لا تتسرب المياه للداخل و لا تغرق في الفيضان ههههه

    و كي تستطيع المشي في تلك الحفر حتى لا تتعثر و تلوي قدمك

    و إذا هبت الرياح مع المطر فحذاري

    من أن تفتح مظلتك ستطير هي وتكشف رأسك للمطر والناس:LOL:

    وستبقى حينها كغبي يضحك على يومه السيء

    تكمل السير تحت المطر و ها هي الحافلة تنطلق :oops: وتنطلق أنت راكضا

    لكن لن يفيد الركض ان لم ترفع يدك للسائق ليتوقف لك

    فلن ينتبه

    تلوح بيدك ..

    تتوقف الحافلة و في خطوتك الاخيرة لتصل اليها

    ازويييط تتعثر

    تحاول أن تمسك شيئا كي لا تسقط

    تمسك الهواء :LOL: و تسقط وتتزحلق في المياه والاوساخ :sick:

    مفاجعة قاتلة ...

    سقوط مباشر أمام الناس

    و

    تتعالى تلك الضحكات المنفجرة بأصوات مقهقة

    ستار الله وينفجرون هههههه:LOL::ROFLMAO:

    و أنت تنهض محمر الوجه

    تضحك :LOL: أم تبكي :cry:؟

    بثيابك المبللة و المتسخة تركب الحافلة

    و قلبك المدمر لا يحتمل

    نظراتهم الساخرة

    و

    ضحكاتهم لا تزال تلاحقك بالحافلة

    شعور سيء

    تتمنى لو تصل كالبرق إلى البيت او تختفي

    تصل إلى البيت

    فتكره أن يحدثك أحد وتصرخ في الجميع

    تنام..:sleep:

    وفي الصباح تستيقض على ذكريات الحادثة.. فتضحك:LOL:

    وتجعلها من مغامراتك الشتائية ههه

    يصبح ذلك اليوم السيء

    ذكرى جميلة...

    بقلم الصحافية الساخرة (y);)


     
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    الصحافية الساخرة, ‏30 جانفي 2017 على 21:16
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أووووووووووووووووه على سقطات الشتا
    خصوصا لما تغلط و تحسب الطرق سوي و هي حفرة عميقة
    و ترسل رجلك و تبقى تنتظر متى يصل الى الارض
    فتجد نفسك كلك وصلت الى الارض
    ههههههههههههههههه
    وقعت معي الشتوية الفائتة
    الحمد لله ما فيه جمهور الا عجوز و كنتها و الله ضحكوا من قلبهم علي
    هههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏30 جانفي 2017 على 21:55
    #2
  3. Skor m@k

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    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    يا مهبولة تحت المطر ههههه
    انا نحب نمشي تحت المطر نهار يكون شعري طويل شويا هههههه
    المطر يصب بزاف وانا رايح حبة حبة خلاص نكون عرفت وتيقنت بلي نتشمخ خلاص
    والله وحد السعادة تحس سورتو كي نطلع راسي للسماء ونغمض عينيا ونخليه يطيح فوق وجهي
    والله نعمة كبيرة ههههههه ممبعد تمسح وجهك وعينيك يتعمرو بالماء وشعرك يسيل
    بصح هذي المرة ماخرجتش تحت المطر ماكنتش خدام بقيت فالدار أخ أخ أخ
    تانيت فالدار مليحة كي تسمع صوت الرعد جوايه 8 تاع الصباح وتتفكر بلي ماعندك حتى حاجة تنوض على جالها
    تتكمس فالكوفيرطا وتنقلب الى الجهة الأخرى وصوت المطر يهطل اووووو
    مي هذي المرة كيف كيف كرهت بيه بيه من الشتاء والمطر ههههه
    المشكلة نهار السبت ماحبتش تحبس الشتاء والكونكسيو خلاصتلي الجمعة ههه
    وبعيدة شويا وين نشري الكارطا تاع انترنت والمطر يصب بزاف عجزت نخرج
    تلخرتلي مقابل التلفزيون نهار كامل حتى كرهت حياتي
    والمشكلة لكبيرة زادت راحت التريسيتي مع لعشا هههههههه
    يلالي يلالي يلالي
    تلخرتلي نغني وحدي فالشامبرا مالفيد
    رحت نرقد ممبعد تفكرت بلي نضت على 11 تاع الصباح ههههه منين نجيب النعاس هههههه
    والمشكلة لكبيرة رحت صليت فالجامع جمعو المغرب مع العيشة هههههه
    وليت لدار على 18:30 تفرجت حتى كرهت ضربت للساعة لقيتها راهي السبعة
    وانا مالف نسهر حتى للثناش هههههههههه
    سيفتي على روحي بالبرامج التلفزيونية المملة حتى للعشرة ورقدت زكارة في روحي ههههههههههه
    تاع أرقد ولا مانتنفسش ههههه هاذي سياسة التقشف تاعي ههههههه
    بكل بساطة فكرتيني بالمطر واليوم الممل لي جاز عليا ههههههههه
    يعطيك الصحة ختي تستاهلي ختم التميز ههههههه
    مي ماشي المنتدى تاعي ههههههه :p:p
     
    Skor m@k, ‏30 جانفي 2017 على 22:15
    #3