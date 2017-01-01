دعوة الى الكتابة ... تجربتي ... (نجاح أجوف)

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة حلم كبير, ‏2 فيفري 2017.

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  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    (أشكر كل من ساهم في هذه المنافسة الشريفة المميزة وأقول إن في القصص عبر فليعتبر أولو الألباب)

    قصتي عنوانها     نجاح أجوف

    يتساءل البعض عن سبب اختياري عنوانا مثل هذا لقصتي . أقول لقد كان نجاحا يتخلله الفشل ولقمة لذيذة قد سقيت بأخرى مرة فرجحت كفة الفشل على كفة النجاح وغلب الطعم المر على اللذيذ.

    فأصبح كما قلت نجاحا أجوف.

    ترسو السفينة على شواطئ مدينة أوروبية وينزل منها شاب وقد ظهر عليه التعب واحمرت عيناه من قلة النوم وما إن يمر على الجمارك وتطأ قدماه هذه الدولة يقول لقد نجحت هه نجحت؟ أنت لا تعلم يا صغيري أن رحلتك نحو     الفشل قد بدأت لتوها.

    تنتظر فتاة في عمر العشرينات فوق كرسي لمدة أربع ساعات وهي بين أخذ ورد تنتظر رد قبولها كمواطنة أوروبية يخرج رجل من المكتب وينادي عليها فلانة تم القبول وهاهي الهوية تقول نجحت . هه هوية ؟

    أنت لا تعلمين يا صغيرتي أنك دفعت هويتك ثمنا لهوية أوروبية دون أن تشعري.


    ............................................

    قصتي عن غربتي قصتي عن أشياء رأيتها وعشتها قصتي كانت نجاحا للمحيطين بي لكن بالنسبة لي فشل ذريع يقول القائل منهم عن المغترب لقد تغرب وتخلص من مشاكل الحياة في بلاده ’ فأقول له توقف واسمع قصتي .....

    غربتي فيها عمارة والعمارة بها جدران:rolleyes: .... صبرا أرجوكم أعرف أن كل العمارات بها جدران ولكن أقصد الجدران البشرية , أعيش في عمارة بها أربع طوابق ونحن أربعة عائلات جزائرية من جهات مختلفة وباكستاني مسلم وثلاث من أهل البلاد.... في عمارتي يمر الجزائري على أخيه الجزائري مرور الكرام ولا يصبح ولا يمسي يتمنى من كل قلبه لو أنه حين يخرج لا يراه لكي لا يذكره أنه عربي بكلمة السلام عليم مع أننا لم نتشاجر يوما.... في عمارتي يوجد من الجزائريين من يلقن أولاده أنهم ينتمون الى هنا وليس الى مكان أخر...... في عمارتي يلقي أهل البلاد على بعضهم وعلى الجميع التحية ويلقي عليهم الجميع التحية....عمارتي مثال على     فشل العرب هنا بما فيهم أنا على الالتحام والانصهار.


    غربتي فيها الجزائري وفيها التونسي وفيها المغربي وفيها الهندي والباكستاني ... آه نسيت وفيها القبائلي نعم إخوتي هنا في غربتي يقول القبائلي لنا أنا قبائلي فأقول ولست جزائري فيقول لا أنا قبائلي ,شيء لم أفهمه لحد الآن وزادني وجعا وألما كيف جمعتنا الجزائر وفرقتنا الغربة أمر مهول.     فشلت حقا هنا في حل هذا اللغز.(n)


    غربتي فيها مساجد ياللغرابة :confused: ليس الغريب في المساجد لكن الغريب هو مسجد جزائري ومسجد مغربي ومسجد تونسي والجزائري يصلي في مسجده والمغربي في مسجده والتونسي في مسجده .... أي نعم تحصل أن احد الجزائريين يصلي في مسجد مغربي أو تونسي والعكس لكن الأغلب كل واحد ومسجده .... وهذا ما زادني يقينا أنني فشلت واشعر بالفشل جمعتنا كلمة الله لا اله إلا الله محمد رسول الله وفرقتنا مساجد من المفترض أنها بيوت الله على الارض من أجل جميع المسلمين.
    فشلنا في إعطاء صورة الاسلام الموحد هنا في غربتي.

    في غربتي يوجد أناس قد لعنت تقاليدها وتعرت من ماضيها ولبست ثوب الغرب المزركش ....... لدينا أصدقاء هنا وبين الفينة والفيييييييييييينة نعزم عندهم على العشاء و    في يوم من الايام وسالف العصر والاوان عزمونا على العشاء ,زوجة المضيف من المتبرجات ...عزمت أختها وزوج أختها وصديق أخر وزوجته المهم جاء وقت تقديم العشاء فوضعت للجميع في طاولة واحدة ,زوجة الصديق الاخر امتنعت عن القدوم الى الطاولة باستحياء (النساء طبعهن الحياء:giggle:) زوجة المضيف أقامت الدنيا ولم تقعدها ... على أنت معقدة وانت مازلت في الجزائر (على حسب ما تقول نحن معقدين) وهذا لا يجوز وحطمت الجو الممتع (مما دافعت به عن رأيها الاعوج أحسسنا أننا نقف على رؤوسنا من غرابة الموقف:unsure:) وأحست المسكينة أنها إرتكبت جرما فقام المضيف وحل الموقف قائلا أنا أيضا أخجل وأريد أن أكل وحدي مع الرجال, ومر العشاء والمضيفة تتمتم ,والاخرى لو استطاعت الانسحاب والهرب من ذلك الجو الرهيب لهربت .عدنا الى البيت بعد يقيني أني فشلت أي نعم فشلت حتى بقول كلمة. أرأيتم أين وصلت الوقاحة والجرأة على تعاليم الدين لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان.

    في غربتي يوجد شباب مسلم يطوف بين السماء والارض وفقد هويته وأخذ كالأعمى يخبط خبط عشواء يتساءل دون بحث عن إجابة بنتقد دون معرفة الاسباب ......... شاب من أقاربي هنا أتى     في يوم من الايام الى البيت وقال لي من أنا هل أنا أنتمي الى هنا أو الى الجزائر لأن أصحاب هذا البلد يقولون لنا نحن العرب إذهبو الى بلادكم ولا تبقو هنا تأكلو خيرات بلادنا ,وأنا جزائري بالكلمة لم أزر الجزائر ولا مرة في تسعة عشر عاما من عمري ,مسلم ببعض الصلاة التي صليتها وعربي لا أعرف ما هولانني لا اتكلم العربية .... رمضان نصوم اليوم ونفطر على مقرونة أو أرز لا يوجد جو.... العيد نذهب فيه الى الدراسة ولا نعرف منه سوى الحلوى.............:censored: أصابني الذهول وصمت صمتا طويلا أخفت به الشاب حتى قررت أن أجيبه وقلت له إن الجزائر بلدك وترحب بك في كل وقت , لكن اعلم يا بني أن هذه البلد التي تعيش بها الان قد بنيت يخيرات الجزائر واقرأ التاريخ لتفهم أكثر.....:cry:لكنني فشلت مرة أخرى لرؤيتي شابا يافعا يتخبط في مكانه ولا أستطيع فعل شيء إلا أن أقدم له النصح لا شيء أخر لضروفي التي يعلم بها إلا الله وحده .

    في غربتي توجد     في يوم من الايام وسالف العصر والاوان زار أحد أحدا.... لقلة الزيارات بين الناس لا يتزاورون الكل يركض ويركض ليحصل يومه وينام وفي عطلة الاسبوع :sleep: ينامون أو يخرجون الى الحدائق .وإذا أردت الذهاب الى فرد من أفراد العائلة كبادرة لزيارة الرحم أو صديق يجب الاتصال أولا وفي معظم الاحيان تقابل بالاعتذار بكل جرأة -لا أستطيع إستقبالك لانشغالي-

    ماذا أفعل أين أذهب لم يبقى لي سوى نجاح واحد وهو تربية أولادي والحمد لله بنتاي أربع سنوات تتحدثان اللغة العربية جيدا وتحفظان الحروف الابجدية وفاتحة الكتاب الحمد لله على نعمه, ثم العمل ,ثم الكتابة أكتب دائما لأريح كتفاي من     الفشل.
    لأنه رهيب أن ترى الفشل في كل مكان منذ خروجك من البيت وحتى عودتك اليه وعنما أفتح التلفازلأتفرج أرى العرب المقيمين هنا وقد أضافو وابتدعو نحو الاسوأ, والكل هنا يراني عربي أي أنا جزء لا يتجزأ منهم ففشلهم يعني فشلي حتى وإن نجحو في جميع المجالات فقد همشو أهم شيء وهو     الهوية.


    هذه هي غربتي وهناك المزيد لكن لكي لا أطيل كثيرا ولا أزرع الفشل في قلوب أخواني وأخواتي ;)

    سأكتب لأولادي عندما يكبرون في ورقة أنا مسلم أنا جزائري أنا عربي وأعلقها في باب الخروج لكي يقرأوها وهم خارجون الى العالم الموحش إن شاء الله(y)
    سأعلمهم تعاليم دينهم ولأعلمهم يجب علي أن الم بجميع امور الدين في التربية السليمة إن شاء الله(y)
    سأخذهم الى الجزائر مرتين على الاقل في السنة ليرو اقرانهم إن شاء الله(y)
    سارحل من هذه العمارة علني أجد بيتا ويكون قريبا من مسجد جزائري مغربي تونسي لا تفرق(y)

    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏25 فيفري 2017 على 15:15
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    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    قرأت كل التجربة، ليس عندي تعليق لأن الأمر صعب جدا ولو تستطيع العودة الى بلادك ربما أفضل والله شيئ صعب ربي يكون في العون هذا مانقدر نقول
     
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    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    الأرض
    شكرا لك
    ليس من السهل العيش في غربة
     
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    الصارم المسلول, ‏2 فيفري 2017
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة شكرا لك على المرور حقا هو صعب لكنني ازداد ثقة بنفسي بمن حولي في البيت وبكم إخوة وأخواة طيبين وموجهين بارك الله فيكم.
    سعدت بدعائك لي شكرا
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير.
    حلم كبير(y)
     
    aljentel, الصحافية الساخرة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اخي الكريم مرورك من هنا وقراءتك قصتي تعني لي كثيرا . تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أخبركم بأمر يدي لا تعجز عن الكتابة
    في أي وقت أريد موضوعا مهما كان أكتبه
    ببساطة و لا اعجز عن الردود و المشاركة
    أكتبها و كانني اشرب قهوتي

    لكن اليوم و الآن اعجز عن الرد
    خلوني آخذ نفس و أرجع للرد على موضوكم العجيب
     
    aljentel, الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    أخي الكريم أعلم أنك عندما قرأت قصتي وكأنك دخلت الى عالم العجائب لكن للاسف هذا هو واقع الغربة التي يموت من أجلها الشباب في البحار.
    انتظر ردك ورأيك عندما تلتقط أنفاسك:)
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    عجزت عن الرد
    هههه صح فشلتني
    ليس لأنك فاشل بل لأنك ترى نفسك فاشلا وأنت ناجح
    نجحت في تأسيس أسرة في بلاد الغربة
    نجحت في تربية أبناءك على حبهم للوطن وتعليمهم القرآن منذ نعومة أظفارهم
    نجحت أن كنت من المصلين في المساجد في بلاد الفساد
    نجحت في أنك أنكرت المنكر بقلبك ولو لم تستطع الكلام
    نجحت في أن حافظت على دينك و ام تغيرك بلاد الشرك
    كل هذا تقول فشلت
    لم تفشل ياأخي بل فقط اقلب الصورة وانظر منها جانبها المشرق
    وانطلاقا من النقاط التي ذكرتها ستبني مستقبلا وفكرة أفضل
    فقط انظر إلى الجانب الإيجابي كما قلت
    سلاااامي
     
    aljentel, الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة مشكورة على المرور من هنا وقراءتك لقصتي .هذا من لطفكي

    أما عن النجاح الذي رأيته بين أسطري فهو نقطة في بحر الفشل وهي القشة التي أتمسك بها، أنني من أعماقي ارفض هذه التصرفات وأتمنى أن أصرخ وأقول هذا أنتم عرب يا ناس وليستم غرب لكن لا أجد صرحا لذلك تبقى أمالي صغيرة صغر قدراتي .
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    aljentel, الصحافية الساخرة و sanaya معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #9
  10. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    الأمل ولو صغير هو أمل في الأخير
    تمسك بنقاط قوتك وستنجح
     
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    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    اختي انا أتمسك بقوتي بهذا الامل
    مشكوره
     
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    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    واتفق العرب على ان لايتفقوا !
    الجزائريون الذين تكلمت عنهم في موضوعك جعلوني اتذكر محمود درويش حين كتب يوما ما عن الوطن فقال :
    سجل انا عربي
    انا اسم بلا لقب
    صبور في بلاد كل ما فيها
    يعيش بفورة الغضب
    جذوري
    قبل ميلاد الزمان رست
    وقبل تفتح الحقب
    وفبل السرو والزيتون
    وقبل ترعرع العشب
    ابي من اسرة المحراث لا من سادة نجب
    وجدي كان فلاحا بلا حسب.. ولا نسب
    يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب
    ويبتي كوخ ناطور من الاعواد والقصب
    فلا ترضيك منزلتي ؟

    مهلا درويش قالها عن الوطن فلسطين وقالها عن اليهود !
    وشعب واحد عرق واحد يوحده الدين الاسلامي
    لايزال لايتفق !!!
    فعلا كم نحن مساكين وتفكيرنا مسكين
    وحتى لو خرج الجزائري والعربي الى الخارج يبقى بنفس التفكير !!
    كما يقال مخلوع في روحو
    حياك الله اخي وحفظ لك هذا العقل وثبتك ان شاءالله على هذه الاخلاق وحفظ لك اولادك
    بالتوفيق ان شاءالله
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2017
    #12
  13. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    لي عوده فالوقت تأخر
     
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    المتفآئلة, ‏2 فيفري 2017
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة شكرا على الشعر الذي اثرى المعنى الخاص بقصتي أن العالم كل العالم له مبادىء وقيم فحبذا لو نتمسك بقيمنا لأنها الارفع قيمة وشرفا بين كل القيم.
    وشكرا لك على الدعاء الطيب
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏3 فيفري 2017
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا وسهلا بك اختي في كل وقت
    انتظر مرورك وردك
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏3 فيفري 2017
    #15
  16. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    ونسيت شيئا مهما يا إخوتي وأخواتي لا يقل أهمية عما حكيته في قصتي......
    في غربتي يوجد رجل ربته لالة النساء مع إخواته البنات
    وتعشمت فيه خير الدنيا وما هو آت
    ففضلتة على أخواته ودللته بحسن الرعايات
    وفي يوم قال لها أنا كرهت هذه البلاد والترهات
    ورحل الى بلاد الغرب وتركها تتخبط في الدموع والآهات
    تعرف هنا على أعجمية من الاعجميات
    عاش معها دون فاتحة الكتاب أو مقدمات
    يخرج لها كلبها صباحا ليفرحه بجولات
    ويغسل لها الاطباق علها ترضى وتمن عليه بالورقات
    وهو يوما لم يحمل مع إخواته البنات
    انجب منها اولادا وبنات
    وبعد مرور خمس من السنوات
    طلقها وهو لم يتزوجها يال المفارقات
    وترك اولاده عندها لا يعنيه الامر ما فات قد فات
    وهو الان مواطن هنا لا يهمه الا بضع وريقات
    عاد الى أمه يلبس من الثياب الفاخرات
    وقال لها أمي هنئيني لقد تكللت بالنجاحات
    تفرح الام وهي لا تدري أنه ترك وراءه فلذات الاكباد تربى في الشتات
    واعذروني ترك معهم كرامته..... شيء يطرح التساؤلات ؟؟؟؟؟؟؟
    اليس هذا بربكم يثير الحفيظة
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏3 فيفري 2017
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أعتذر عن التأخر في الرد
    اتذكر حاجة يو كنت راجع من العمرة
    لما دخلنا اجواء الجزائر
    و قبل ما نرفع راسي نشوف أين نحن
    أحسست ان الهواء الذي اتنفسه تغير
    و اصبح منعشا
    احبتي هواء الجزائر ليس كبقية أماكن العالم
    و لا تربتها كتربة العالم
    هو هواء فيه ارواح طيبة شهداءنا و اجدادنا
    و تراب مختلط بدم عطر و طاهر دم شهداءنا و عرق اجدادنا
    ارضنا أرض طيبة و الله

    انا اعتذر من وجد نفسه في الغربة بسبب اهله
    و لا اعذر من يريد الغربة بسبب مادي بتضييع جوانب روحية
    فالراحة المادية لن تجعلك سعيد فالروح تفتقد للبسمة و الضحة و الراحة و تفتقد للطمأنينة

    فحارتي الموحلة أفضل لي من شوارع باريس
    و ظلمة شارعي افضل من أنوار برج ايفل

    لأني احس بقيمة العيش و سعادتي بعربيتي
    و موطني هو منبتي و جذوري مخترقة هته الأرض
    اذا انقطت عن ارضي انقطت جذوري فأموت
    احب وطني مهما كان و كيفما كان

    بلادى وان جارت على عزيزة واهلى ان ضنوا على كرام.

    كنت اتمنى يكون ردي ادق لكن الكمبيوتر راه اليوم ماهوش مليح
    و اجد صعوبة في الكتابة و الانتظار
     
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    الامين محمد, ‏3 فيفري 2017
    #17
  18. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات
    ويا بسمة الرب في أرضه ويا وجهه الضاحك القسمات
    شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر
    اخي الكريم حقا هي الجزائر تمشي في عروقنا
    ولكن للاسف الشديد ضروفنا قهرتنا ورأينا أشياء اتعبتنا نفسيا ولم نجد صرحا الا صرحكم أحبتنا نتكلم ونفرغ فيه.
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏3 فيفري 2017
    #18
  19. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    نفتخر و نعتز بتواجدك معانا
    فطيبتكم سبقت كلماتكم
    و اخلاقكم سبقت مواضيعكم
    هنيئا لنا بك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏3 فيفري 2017
    #19
  20. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    كم أنت كبير ايها الحلم وكم انت رجلا في وقت عزت فيه الرجال ...
    لم تفشل بل انت ناجح بكل المقاييس ووجودك هناك خير سفير للعرب وخير من يمثلهم ...
    نعم حينما تأطأ قدمك ارض غريبه ترى من ابناء العرب هناك العجب العجاب لكن كله يهون مع من ينكر بلده ويتنكر له ويدعي زورا انه من تلك البلد التي قدم اليها متسللا تحت جنح الظلام
    وما ان يحصل على هويتها حتى نسى اهله ووطنه وناسه وربما ينسى حتى والديه .. انها حقا مفارقات عجيبه غريبه ...
    شكرا لهذا الطرح الذي اخذنا بعيدا في التفكير على ما آلت اليه حالة مغتربينا ....
     
    ميلينا, الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏3 فيفري 2017
    #20
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