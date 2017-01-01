كن ولا تكن

كن كشعاع الشمس الساطع بين الغيوم وسط السماء. ولا تكن كالحشرة السوداء في الليلة الظلماء. كن كفراشه تطير بين الحدائق والبساتين لتزيدها جمالا بجمالها. أو كن كنحلة تتنقل بين الأزهار لتصنع عسلا خالصا فية شفاء ودواء ولا تكن كالذبابة المتجوله من مكان لمكن لتنقل المرض والداء. كن إيجابيا ومؤثرا في الآخرين قدر الإمكان ولا تكن ممن يؤثر فيهم الآخرون بالسلب والإيجاب كن كريما تحب العطاء ومن الأجمل الا تنتظر رد العطاء... ولا تكن عبدا للدرهم والدينار... كن قويا شجاعا مقدام ولا تكن جبانا مذلا مهان.. كن كالشجرة اللتي تؤتي أكلها كل حين ولا تكن كالشجرة التي تنبت في أصل الجحيم... لا تكن إنسانا منحازا وطائعا لقلبه في كل القرارات.. بل كن شخصا يشاور عقله قبل إتخاذ الخطوات.. لا تكن سخيفا هزليا كثير الكلام بل كن عاقلا ومتوازنا ومنتقيا للكلمات والعبارات.. لا تكن ممن يشار إليهم بأن هذا فلان فغيروا المكان بل كن ملاكا بين البشر يشار إليه بالبنان.. كن متأنيا في كل الأمور فإن العجله من الشيطان فكر مليا وحكم عقلك فإن الله سبحانه وتعالى ميزنا به عن كافة المخلوقات كن صبورا إصبر على الداء وأصبر على البلاء فإنه مفتاح لكل شئ. كن واضحا وصريحا امام الله وامام نفسك ثم الآخرين ولا تفعل شيئا يخجلك امام رب العباد.. نصائح من عابر سبيل: إذا خيرت بين أمرين فأختر أوسطهما وأقربهما لقلبك.. ضع هدفا واضحا لحياتك فإن العمر لحظه ولا بد ان تنالها لا تتسرع في الحكم على الأشياء لأن المظاهر قد تخدع أحيانا. لا تدع كلمة تؤثر بك بل واصل في طريقك الصحيح للأمام. إذا التقيت بشخص لأول مره فلاتحكم عليه من مظهره. بل دعه يتحدت وأحكم عليه من منطقية عقله. إحسب وأحصي كل خطوة قبل ان تتقدم للأمام لأنك قد تخطو خطوه واحده ترجعك للوراء. كن قريبا من الله في كل وقت وحين إعرفه في الرخاء يعرفك في الشده.. إذكره في ملأ..... يذكرك في ملأ خير منه وأعظم منه. كن .. وكن... وكن.. وفي النهايه كن جميلا ترى الوجود جميلا.