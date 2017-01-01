{تصويت} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول

أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله بالنسبـة للذين فاتحهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله {تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2017 ربما من فاته التحدي بعدده الأول قد يشـاركنا في العدد الثــالث أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين الذي يــرونه أجمل ... / الورد الأحمر { غير محتسبة } الفتى المغامر sozy Mustapha Bita sanaya { مقصية: خارجة عن المطلوب} yaso ياسمين rycerz sقطر الندىs الحلم الوردي Fethi.dz ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع بالتوفيق للجميع ملاحظة: التصويت عبر الردود غير محتسب