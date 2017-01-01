{تصويت} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول

الموضوع في 'منتدى التصاميم والإبداع الفني [2D]' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏5 فيفري 2017 على 16:10.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
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من هو العضو صاحب أحسن تلوين في نظرك؟

هذا الإستطلاع سيغلق في ‏6 فيفري 2017 على 16:12.

  1. الفتى المغامر

  2. sozy

  3. Mustapha Bita

  4. yaso ياسمين

  5. rycerz

  6. sقطر الندىs

  7. الحلم الوردي

  8. Fethi.dz

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  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله

    بالنسبـة للذين فاتحهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله
    {تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2017
    ربما من فاته التحدي بعدده الأول قد يشـاركنا في العدد الثــالث

    أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين
    الذي يــرونه أجمل ... /

    الورد الأحمر { غير محتسبة }
    [​IMG]


    sozy
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    sanaya { مقصية: خارجة عن المطلوب}
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    rycerz
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    Fethi.dz
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    ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع

    بالتوفيق للجميع


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    الورد الأحمر, ‏5 فيفري 2017 على 16:10
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الورد الأحمر, ‏5 فيفري 2017 على 16:22
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    لقد قمت بالتصويت
    بالتوفيق للجميع
     
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    sanaya, ‏5 فيفري 2017 على 16:25
    #3
  4. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    كامل ملاح ربي يبارك
    صورة السيد رئيس الجمهورية مبورة علينا هههه:p
    بالتوفيق للجميع و ان شاء الله نربح انا ههه :D
    تم التصويت (y)
     
    Mustapha Bita, yaso ياسمين و sanaya معجبون بهذا.
    sozy, ‏5 فيفري 2017 على 16:28
    #4
  5. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    مجتمع اللمة العام
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    بالتوفيق للجميع
    لقد تم التصويت
     
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    عاشقة الإحسان, ‏5 فيفري 2017 على 17:13
    #5
  6. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سعيدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تم التصويت
    جميع المشاركات كانت جيدة
    اعجبني تلوين العم فتحي والاخ rycerz
    لم اكن ادري بالمسابقة لكنت شاركت
    بالتوفيق للجميع
     
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    soumia hadj, ‏5 فيفري 2017 على 17:21
    #6
  7. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    جزيرة أحــــلآمي
    تم التصويت
    بالتوفيق للجميع
     
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    الحلم الوردي, ‏5 فيفري 2017 على 17:28
    #7
  8. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    شكرا مرة اخرى على المسابقة, وقد تم التصويت لرسمتي :LOL:
     
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    Fethi.dz, ‏5 فيفري 2017 على 17:37
    #8
  9. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    تم التصويت^^
    بارك الله فيـكم:giggle:
     
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    جيهان جوجو, ‏5 فيفري 2017 على 17:48
    #9
  10. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    تم التصويت لك
    شكرا لانك صوتت لي
    لااحب المجاملات:)
     
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    Mustapha Bita, ‏5 فيفري 2017 على 17:50
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    تم التصويت
    لرسمتـــي
    نيهــاهاهاها
     
    sozy معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏5 فيفري 2017 على 18:01
    #11
  12. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    تم التصويت
    لرسمتـــي
    نيهــاهاهاها
    بالتوفيق للجمــــــــــيع
     
    sozy معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏5 فيفري 2017 على 18:01
    #12