{تصويت} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول

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أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله ​



{تحدي} تلوين صورة كرتونية/ العدد الأول 2017

ربما من فاته التحدي بعدده الأول قد يشـاركنا في العدد الثــالث بالنسبـة للذين فاتحهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفلهربما من فاته التحدي بعدده الأول قد يشـاركنا في العدد الثــالث

أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين

الذي يــرونه أجمل ... / ​



الورد الأحمر { غير محتسبة }

sanaya { مقصية: خارجة عن المطلوب}

{ مقصية: خارجة عن المطلوب}

Fethi.dz





ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع

بالتوفيق للجميع ​

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