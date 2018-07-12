{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني

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الرسومات تحتاج بعض الروتوشات

الفعض فيها متناسق و البعض لم يوفق في اختيار الالوان

اما الاتقان في كل التفاصيل موجود في البعض فقط. لذلك بعد العدد ال5 مثلا او 4 نقدرو نديرو موضون نقاشي خفيف كل واحد ينتقد التصميمات و اين يرى النقص في كل منها للاستفادة من اخطائنا