{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني

من هو العضو صاحب أحسن تلوين في نظرك؟

  • الصورة الأولى

    صوت: 1 10.0%

  • الصورة الثانية

    صوت: 4 40.0%

  • الصورة الثالثة

    صوت: 1 10.0%

  • الصورة الرابعة

    صوت: 3 30.0%

  • الصورة الخامسة

    صوت: 0 0.0%

  • الصورة السادسة

    صوت: 1 10.0%
  • مجموع المصوتين
    10
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,856
الإعجابات
12,826
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-3.gif-السلام-1.gif





أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله

بالنسبـة للذين فاتهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله



{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول




أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين
الذي يــرونه أجمل ... /


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الصورة الأولى

ee.gif
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الصورة الثانية

سبوتش-بوب-اللمة3.png
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الصورة الثالثة

1سبوتش بوب اللمة.jpg
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الصورة الرابعة

سبوتش بوب اللمة.jpg
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الصورة الخامسة

1456.jpg
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الصورة السادسة

سبوتش بوب اللمةll.jpg


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ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع بالتوفيق للجميع.





ملاحظة: التصويت عبر الردود غير محتسب
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,856
الإعجابات
12,826
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
قال عقــ اللمه ــيد:
السلام عليكم تم التصويت
كل الرسومات و التلوينات جميلة
ستكون منافسة قوية
إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام و الرحمه و الاكرام

صحيح اخي هه هذا المرة التلوينات

في غاية الروعة، سنرى اجملها من خلال تصويتكم، بارك الله فيك على التصويت
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
830
الإعجابات
2,126
النقاط
151
الجنس
ذكر
#4
تم التصويت
الرسومات تحتاج بعض الروتوشات
الفعض فيها متناسق و البعض لم يوفق في اختيار الالوان
اما الاتقان في كل التفاصيل موجود في البعض فقط. لذلك بعد العدد ال5 مثلا او 4 نقدرو نديرو موضون نقاشي خفيف كل واحد ينتقد التصميمات و اين يرى النقص في كل منها للاستفادة من اخطائنا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,191
الإعجابات
46,237
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماجيت نصوت حتى قريب شبت ههه
تلوينات جميلة وحارتلي على من نصوت
لدرجة كل دقيقة نقول نبدل التصويت
المهم تبقى مجرد لعبة ومتعة فقط
بالتوفيق للجميع :)
 
شهد الوجدان

شهد الوجدان

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
10 ماي 2018
المشاركات
13
الإعجابات
10
النقاط
3
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم

لقد تم تصويتي على الصورة لأنها بها تنسيق في الألوان
زيادة على أن ملونها قام بتلوينها بشكل محترف
سلمت يداه و ربي يعطيه الصحة
بالتوفيق لجميع أهل اللمة فيما يقدمونه للرقي بمنتدى اللمة
 
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