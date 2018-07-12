{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- أنثى
أولا شكرا لجمـيع المشاركين في التحدي وبالتوفيق لكم ان شاء الله
بالنسبـة للذين فاتهم موضوع التحدي يمكنهم مراجعته من خلال الرابط أسفله
{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول
أترككم مع الصور الملونة وللمصويتين واسع النظر في التصويت على التلوين
الذي يــرونه أجمل ... /
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الصورة الأولى
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الصورة الثانية
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الصورة الثالثة
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الصورة الرابعة
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الصورة الخامسة
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الصورة السادسة
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ننتظر تصويتكم عبر الاستطلاع بالتوفيق للجميع.
ملاحظة: التصويت عبر الردود غير محتسب