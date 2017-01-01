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مسألة مع طريقة الحل للرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏9 فيفري 2017 على 12:35.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    المسألة:
    [​IMG]

    الحل على شكل وورد:Doc6.docx
    الرسم البياني للدالة:[​IMG]
     
    الصارم المسلول, ‏9 فيفري 2017 على 12:35
    #1