جيل المافيا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏10 فيفري 2017 على 17:44.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلااااام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم :giggle:
    نتمنى تكونو كامل بخير وبصحة وعافية وربي يفرحكم كااامل كيما راكم ويكون مساء اليوم مساء خير عليكم
    المهم اليوم كنت رايحة نتكلم على موضوع خفيف وظريف نضحكو فيه كيف كيف ونحيو على بالنا كامل
    ساع وفجأة يخبطني واحد الخبر على وجهي شفتو في التلفاز كشردلي الخيوط تاع راسي o_O وتفاجأت صراحة وهادا لي خلاني نبدل الموضوع ونقرر نطرح موضوع سميتو جيل المافيا خاطر ولا جيل مافيا صح الله يسترنا
    المهم مؤخرا راهي كوارث تصرا داخل مدارسنا ساعات نسمعو طفل ضربوه بالموس في الليسي قتلوه وساعات واحد خبطوه بحجرة في متوسطة وساعات طفل ضربوه صحابو وهربو وكل يوم نسمعو كوارث راهي تصرا في اهم مكان في المجتمع وهو المدرسة لي لازم يكون مكان للتعليم والتربية والامان في نفس الوقت لكن درك العكس ولا مكان نخافو فيه على ولادنا
    والخبر لي شوكاني اليوم وشفتو على التلفاز هو طفلة تقرا في المتوسط ولا الليسي (ماش عارفة بالضبط) تتعرض للاعتداء بالموس من طرف زميلتها، اتخيلو الطفلة وجها كامل مخرب بالموس تقول خريطة وزيد الكراريس تاعها كامل مقطعين تقول شخشوخة وهادا كامل من زميلتها لي تقرا معاها حتى ولات الطفلة هاربة وحبست القراية؟ ماهذا؟
    شي كيما هادا يصرا في المدارس ونورمال؟ كنا مع الذكور ولينا للاناث درك؟ طفلة تدخل بالموس للقسم وزيد تشوه وجوه الناس ونورمال؟ كي عادت المدارس هكا مالا الشارع كيفاه؟ والسجون كيفاه؟ بالاك الرحمة فيهم
    يعني مايقدروش يديرو نظام صارم في المدارس؟ ياسيدي فتشو التلاميذ كي يدخلو خاطر راهي حاجة خطيرة انو داخل مدرسة يدخلو بالسكاكين تقول جزارين، عسو التلاميذ وقت يكونو في القسم الاستاذ يشوفهم ووقت يكونو في الساحة ديرو مراقبين يتولهو ليهم، خاطر باه تبقى تصرا جرائم هكا وبهاد الطريقة وفي وسط المدارس راهي حاجة خطيرة
    خاطر لما تشوف وجه طفلة مرسوم كامل بخرابش من دم وفي وسط مدرسة بلا مايراقبهم حتى عبد تما تعرف بلي مدارسنا ولاو كوري و ولاو مدارس يخرجو منهم لي مافيا ماش تلاميذ متربيين هوما مستقبل لبلاد
    وحسب الحالة هادي نعودو نخافو على ولادنا ونحبسوهم في الديار اذا مامنعوش من السرقة ماش رايحين يمنعو من الاعتداءات داخل المدارس نبعتوهم يتعلمو يجيونا مشوهين؟ هاذا ادا ماجاوش في صنادق لا سمح الله
    ربي يستر برك من لي جاي ان شاء الله
    المهم نخليلكم الخط للتعبير
    اتهلاو في رواحكم
    سلاااام :)


     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 فيفري 2017 على 17:44
    #1
  2. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    ظاهرة خطيرة لازم نعالجوها وربي يستر
     
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    sanaya, ‏10 فيفري 2017 على 17:51
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    اختي تقريبا ولينا نسمعو في هذ اليآمات بزاف حوادث كيما هذو و من القتل و الضرب عند الذكورة راح نشوفو دك المافيا عند البنات
    زمان كنا نخافو من المعلم و منقدروش نشوفه في حتى في الطريق و ندوبو في بلايصنا بلاك مش من الخوف قدما يكون بسبب الاحترام و المكانة لي نعطوهاله
    اليوم ولينا نخافو من التلاميذ ههه مش من المعلم ولات المدرسة و محيطها ساحة للصراع برك مش نتعلمو منها و لو كان جينا نربطو القراية بحياتنا مئة بالمئة ميصرى ضرب ولا عنف ولا حتى قتل لخاطر وينها الدروس لي تعلمناها في التربية الاسلامية نرحمو بعضانا و نسامحو بعضانا و حتى الإعتداء على الغير حرام لابغى في الجسد ولا بالكلام
    بصح هذا راجع لكونو مكانش وعي كامل عند التلاميد بلي المدرسة هي مجال للمعرفة والتعلم مش شجار و وعنف .. وحتى بعض المرات تصرى كيما هاك حوادث بسب انو يحب التلميد يجيب روحو قدام التلاميذ لخرين ويبين في روحو واعر
    وفي الاخير كل هذا العايلة عندها سبب فيه بالتربية و الاستقرار الاجتماعي
    وش نقلك اختي لؤلؤة موضوعك في صميم مانعيشه اليوم مع المافيا
    بلاكـ حتى انا رح نولي مافيا ونولي نرد شوية في منتدى وش راك تهدر ههه
    تقبلي مروري
     
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    yaso ياسمين, ‏10 فيفري 2017 على 18:32
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    منظنش القضية راهي في التفتاش ابدا
    التربية هي لتعلمهم عدم فعل اوارتكاب اشياء غير اخلاقية او مخالفة
    المدارس ليس فيها تعليم ابدا(نتكلم عن تعليم التربية) المدرسة هي الاساس .لان الوالدين لايبقون مع اولادهم مثل مايبقون اولادهم في المدارس
    القطاعات كلها تقريبا بدون اي استتناء يعملون كشهارين فقط.لا لاداء مهام واحترام دالك المهام او العمل او لاادري كيف يسمونه
    ادا كيف سينشا جيل محترم.متخلق.مثقف...وهو لم يتعلم من الاساس
     
    Mustapha Bita, ‏10 فيفري 2017 على 18:47
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    السلام عليكم
    والله يا اختي رانا في لكوارث وصاي
    مانقدروش نلومو الاستاذ باسكو مع جيل كما هذا غادي يولي بوليسي عليهم والهدف تاعو هو يقريهم اما يربيهم اسمحيلي ختي لوالدين ماراهمش يقبولها من الاستاذة يقوله ولدي مربي وماخصه والو ويااما سمعت كما هكا
    نجو لهاذ لعقلية مشكل في الوالدين لي طالقين وولادهم هكا لا عسة لا والو نرومالمو شيرة مها تعسها وتفتشها بلاك هذا مكياج بلاك كاش كادو من هاك ولا هاك
    اللوم كلو للاباء بالدرجة الأولى ضروك ما نطيقوش نقولو للاستاذ عسه ااذ ضرب صاحبه بخدمي ولا فتشه اذا معاه مخدرات وكاش صوالح
    نحكيلك من عائلتي لي كلها في التعليم والله ماشي لانهم اهلي نشكر فيهم مي بشهادة الناس أساتذة في المستوى خالي يهدر مع تلاميده وعاسهم في الساحة ويا ويل لي يشوفه مع طفلة ولا واحد يضرب واحد عندو مبدأ يمشي عليه راني نربي في أجيال ونفس الشي بالنسبة للوالد والبقية مي تعرفي شا ولاو لبات تاع تلاميذ يقولو ماكان ما دخلكم في ولادنا ويزعفو
    عمتي تخبر فيا قاتلي حكمت تلميذة دير في المكياج في ساعتها فتشتها وصابت غي لمكياج وجماعته ايا زعفت عليها ودارت لها استدعاء للوالد باها جا وبهدل عمتي بنتي وماكاش لي سالها وتزعفيش عليها برغم انو القانون المدرسي يمنع هاذ لعفايس ولحق لعمتي مي تمرد بدعم من أولياء وكتبر لحالة يوقولك رانا غي عرش واحد ويبداو يحلو كتلحق للفصل
    يايا قوليلي يرحم والديك لحق على استاذ ولا على اهله لي روح تقر وهاابلاك يحقرك لمعلم
    لازم يكون دعم من الوالدين للاساتذة باه يربو هاذ لجيل سينو رانا رايحين ونضيعو
     
    حكاية قمر, ‏10 فيفري 2017 على 20:36
    #5