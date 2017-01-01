السلااااام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم نتمنى تكونو كامل بخير وبصحة وعافية وربي يفرحكم كااامل كيما راكم ويكون مساء اليوم مساء خير عليكم المهم اليوم كنت رايحة نتكلم على موضوع خفيف وظريف نضحكو فيه كيف كيف ونحيو على بالنا كامل ساع وفجأة يخبطني واحد الخبر على وجهي شفتو في التلفاز كشردلي الخيوط تاع راسي وتفاجأت صراحة وهادا لي خلاني نبدل الموضوع ونقرر نطرح موضوع سميتو جيل المافيا خاطر ولا جيل مافيا صح الله يسترنا المهم مؤخرا راهي كوارث تصرا داخل مدارسنا ساعات نسمعو طفل ضربوه بالموس في الليسي قتلوه وساعات واحد خبطوه بحجرة في متوسطة وساعات طفل ضربوه صحابو وهربو وكل يوم نسمعو كوارث راهي تصرا في اهم مكان في المجتمع وهو المدرسة لي لازم يكون مكان للتعليم والتربية والامان في نفس الوقت لكن درك العكس ولا مكان نخافو فيه على ولادنا والخبر لي شوكاني اليوم وشفتو على التلفاز هو طفلة تقرا في المتوسط ولا الليسي (ماش عارفة بالضبط) تتعرض للاعتداء بالموس من طرف زميلتها، اتخيلو الطفلة وجها كامل مخرب بالموس تقول خريطة وزيد الكراريس تاعها كامل مقطعين تقول شخشوخة وهادا كامل من زميلتها لي تقرا معاها حتى ولات الطفلة هاربة وحبست القراية؟ ماهذا؟ شي كيما هادا يصرا في المدارس ونورمال؟ كنا مع الذكور ولينا للاناث درك؟ طفلة تدخل بالموس للقسم وزيد تشوه وجوه الناس ونورمال؟ كي عادت المدارس هكا مالا الشارع كيفاه؟ والسجون كيفاه؟ بالاك الرحمة فيهم يعني مايقدروش يديرو نظام صارم في المدارس؟ ياسيدي فتشو التلاميذ كي يدخلو خاطر راهي حاجة خطيرة انو داخل مدرسة يدخلو بالسكاكين تقول جزارين، عسو التلاميذ وقت يكونو في القسم الاستاذ يشوفهم ووقت يكونو في الساحة ديرو مراقبين يتولهو ليهم، خاطر باه تبقى تصرا جرائم هكا وبهاد الطريقة وفي وسط المدارس راهي حاجة خطيرة خاطر لما تشوف وجه طفلة مرسوم كامل بخرابش من دم وفي وسط مدرسة بلا مايراقبهم حتى عبد تما تعرف بلي مدارسنا ولاو كوري و ولاو مدارس يخرجو منهم لي مافيا ماش تلاميذ متربيين هوما مستقبل لبلاد وحسب الحالة هادي نعودو نخافو على ولادنا ونحبسوهم في الديار اذا مامنعوش من السرقة ماش رايحين يمنعو من الاعتداءات داخل المدارس نبعتوهم يتعلمو يجيونا مشوهين؟ هاذا ادا ماجاوش في صنادق لا سمح الله ربي يستر برك من لي جاي ان شاء الله المهم نخليلكم الخط للتعبير اتهلاو في رواحكم سلاااام