جيل المافيا

الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه

اختي تقريبا ولينا نسمعو في هذ اليآمات بزاف حوادث كيما هذو و من القتل و الضرب عند الذكورة راح نشوفو دك المافيا عند البنات

زمان كنا نخافو من المعلم و منقدروش نشوفه في حتى في الطريق و ندوبو في بلايصنا بلاك مش من الخوف قدما يكون بسبب الاحترام و المكانة لي نعطوهاله

اليوم ولينا نخافو من التلاميذ ههه مش من المعلم ولات المدرسة و محيطها ساحة للصراع برك مش نتعلمو منها و لو كان جينا نربطو القراية بحياتنا مئة بالمئة ميصرى ضرب ولا عنف ولا حتى قتل لخاطر وينها الدروس لي تعلمناها في التربية الاسلامية نرحمو بعضانا و نسامحو بعضانا و حتى الإعتداء على الغير حرام لابغى في الجسد ولا بالكلام

بصح هذا راجع لكونو مكانش وعي كامل عند التلاميد بلي المدرسة هي مجال للمعرفة والتعلم مش شجار و وعنف .. وحتى بعض المرات تصرى كيما هاك حوادث بسب انو يحب التلميد يجيب روحو قدام التلاميذ لخرين ويبين في روحو واعر

وفي الاخير كل هذا العايلة عندها سبب فيه بالتربية و الاستقرار الاجتماعي

وش نقلك اختي لؤلؤة موضوعك في صميم مانعيشه اليوم مع المافيا

بلاكـ حتى انا رح نولي مافيا ونولي نرد شوية في منتدى وش راك تهدر ههه

تقبلي مروري ​