فيديوهات الأعراس أصبحت تجارة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017.

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  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم أهل اللمة الطيبين وأسعد الله اوقاتكم
    ان شاء الله تكونو كامل بخير؟
    عندي مدة ماكتبتش هنا توحشت هاد البلاصة هههه قسمي المفضل، المهم اليوم جايتني على المواضيع وقلت نشارك في كل قسم ههههه، موضوعي اليوم ماراهوش جديد صراحة ولكن شفت حوايج اليوم قلقوني وخوفوني حبيت ندير موضوع توعوي خاصة خاصة للأخوات، هاد الموضوع يخصهم كتر
    المهم مانطولش ندخل في الموضوع مباشرة، اليوم قاعدة ندور فجأة في الفايس بوك حتى نلقى صفحة تنبه من صفحة، يعني صفحة تنبه في البنات من صفحة مشبوهة، هاد الصفحة المشبوهة صراحة ماشفتهاش حسب واش سمعت عليها كي قاعدين ينبهو منها، بلي هاد الصفحة مشاركين فيها بنات من كل ولايات الوطن من الشرق ..الغرب..الجنوب.. الشمال
    ومهمتهم أنهم يجيبو الفيديوهات من الاعراس وينشروهم في الصفحة هادي على المباشر
    حتى هنا راني نحكيلكم على المشكلة عموما، درك نوليو للب المشكلة ولي هو بناتنا وخواتاتنا خاطر كاتبين بلي الصفحة هادي بحوزتها أكتر من 550 فيديو للأعراس يعني تقدرو تتخيلو أكتر من نصف الف فيديو وأكتر من نصف ألف عرس راهو يتنشر على النت وعلى هاد الصفحة، منها اعراس منقولة من الصالات ومنها لي منقولة من المنازل يعني شوفو وين توصلنا، توصلنا ننشرو أعراض الناس ناس تجي للعرس معروضة وناس تصور فيها وتنشر فيها ماتقول هادي مرت راجل ولا هادي خت راجل ولا هادي بنت راجل، واش هاد العيب لي وصلنالو، تجيبي اعراض الناس تنشريها ويجيو ملايين الاشخاص يتفرجو؟ وزيد الصفحة هادي تجمع في المتابعين كلي تحفزهم تقولهم اليوم عندي مثلا فيديوهات لأعراس من الشرق ولا من ولاية معينة والناس تستنى بفارغ الصبر باه تتفرج على اعراض الناس
    درك المشكلة نقسموها لثلاث جهات مسؤولين على هاد الوضع، أول جهة هوما هاد الناس لي ماتخافش ربي تروح للعرس (نقول تروح خاطر راهي طفلة اكيد مادام قدرت تصور وسط النساء) المهم هاد المرا لي تدخل كمعروضة وهي عقرب يخرب في بيوت الناس، يعني النساء ماتخافش ربي تصوري بنات غيرك وتنشريهم واش من فايدة يعني؟ وكيفاه يكون حسابك مع ربي سبحانو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
    تاني شخص مسؤول على هاد الامر وبالاك ساعات نحملهم نفس ذنب لي صورت وهوما البنات نفسهم، علاه نتي محجبة تدخلي للعرس تتخلاي على كلشي الخيمار والاحتشام يروح وملابس فاضحة الكفار يحشمو يلبسوها علاه حتى تولي يصورو فيك، يعني لو جيتي مستورة ولابسة خيمارك يصورك من يصورك ماعندو مايديرلك، خاطر كيما خرجتي من داركم كيما روحتي، ماش تخرجي بالعباية وتروحي بالعباية ولداخل يعلم ربي واش صاير، وزيد علابالك وقت التكنولوجيا الغاشي كامل يصور حتى ولو العروسة برك لي صورت عرسها وعندها نسخة واحدة ماش رايح راجلها يتفرجها معاها؟
    لي تصور ماعندهاش خوها؟ يعني علاه نعطيو فرصة للناس لي ماتخافش ربي انو يلعبو بينا
    اما ثالث فئة نحملها المسؤولية هي الناس لي عاد عندها خلل نفسي وتحب تتفرج على اعراض الناس، يعني جات صفحة تحذر من صفحة ولات كلي ديرلها في الاشهار الغاشي كامل زاد انضم ليها
    يعني مالقيت مانقول ربي يهدينا برك، بالاك كاين فئة من الرجال يقولك يستاهلو هوما لي دايرين العجب في الاعراس خلي يصوروهم، صراحة ماكانش لي مايغلطش ونطلبو ربي يهديهم لكن الامر ماتوقفش هنا راهم حتى نساء وسط الدار بين بعضاهم معرسين صوروهم ونشروهم وهوما بيناتهم يعني حتى ولو عائلة محتشمة وغير نساء بيناتهم ومامنعوش
    وهنا نوصل لطرح حل لهاد المشكلة، انا نشوف انو لازم في اعراسنا من اليوم ورايح تيليفون مايصور وكاميرا ماتصور
    مادام ولينا جاهلين مانعرفوش نستغلو التكنولوجيا معناها لازمنا اعادة تربية، لازم نوليو نديرو عبد يعس التصوار
    ومايسمح لحتى عبد يصور مهما كان إلا شخص واحد يصور برك باه اذا تسربت كاش حاجة او باين شكون لي دارها وتاني حل انو بالاك تكون هادي عبرة للنساء يسترو رواحهم شوي خاطر من لي كانت 50 عبد يشوفك ولا راهم ولاو ملايين يتفرجو عليك بملابس فاضحة ونتي حاطة روحك غير بين النساء
    يعني قلبي وجعني والله ربي يجيب الخير برك وربي يستر على بناتنا وخواتاتنا
    ولهو بعضاكم يا لبنات وربي يجيب الخير برك
    واعطيوني رايكم في الموضوع واذا عندكم حلول اقتراحوها خلي نستفادو من بعض ان شاء الله
    اتهلاو في رواحكم
    سلام

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    أهلا وسهلا بك مريم من جديد في هذا الركن
    توحشنا مواضيعك
    صراحة قبل ميكون عندي رد مفصل لفتني العنوان و قبل منقرا المضمون فهمت وآش كاين
    حتى انا اليوم لحقوني تنبيهات من هذه الصفحة و دخلت ليها الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
    كارثة كارثة كارثية فيها من العجب ما يسكت الشخص سنين
    نسأل الله الستر و الرحمة لا حول ولا قوة الا بالله
    فيديوهات للاعراس الجزائرية لقطة بلقطة العرائس النساء..... الخ
    يآ رب و استر​
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اسومتي منورة يا حلوة :) والله كنت رايحة نديرلك اشارة بعد
    ياك لعشية وحنا نحكيو على الاعراس بعد هههه حتى نلقى الصفحة هادي المشؤومة
    شفتي كيفاه حبيبتي؟ والله كارثة انا صراحة مادخلتش بصح نقلو فيديو منها مادخلتلوش كذلك
    كيما شفت اول صورة تاع نساء وسط العرس يعني عيب هاد الشي والله، ولي دار هاد الامر ربي يحاسبو
    يعني لاكان ماراناش اهل للتكنولوجيا لازمنا نولي للعصر الحجري احسن مادام عندنا نستخدمو
    التكنولوجيا في اذية بعض وفي نشر اعراض الغير، وواش تشوفي الحل لهاد المشكلة اسومتي؟
    يمكن حنا نلقاو حلول نتجنبو بيها مثل هاد الكوارث مستقبلا
    شكرا اسومتي على كرم المرور ربي يحفظك ويسترك حبيبتي من كل سوء ومن هاد الشياطين
    تحياتي :giggle:
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    الحل يآ مريومتي على حسابي هو انو نديرو كيما رآهم يديرو في الباك هههههه
    لازم عند الباب تحط تيليفونك ولا مكاش الدخلة و ميخافوش كل واحد نديرلو رقم خاص بيه
    و بعد ذلك يلزم الدولة توفر جهاز الكشف هههههه لي يكون رح يعرس يجيب هذاك الجهاز و بعدما يتم تسليم الهواتف يزيدو يفتشوهم بجهاز الكشف عود يكون كاش واحد عندو هاتف زيادة هههههه
    و الله رني نشوف في هذا الحل هو الحل الأنسب
    ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة الله يهدي هاذ الناس لي راهي تقوم بتخريب بيوت النآس
    لا حول ولا قوة إلا بالله
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    ههههههههههه والله قتلتيني ضحك، هاديك هي والله
    يعود لي يدخل يخلي تيليفونو برا حتى يروح يديه هههه ونديرو عساس عند الباب يتاكد من اي جهاز قابل للتشويش
    والله حالة ولينا قريب نجيبو شرطة الحدود تعس في الاعراس
    ربي يجيب الخير برك وربي يستر على بناتنا وخاوتنا
    شكرا اسومتي على الرد ربي يهنيك
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #5
  6. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله
    قبيل مروح معا صحابي ورولي هذاك الفيديو
    معا الانترنت والتلفونات والكاميرا ماكاش لامان فى الاعراس او فى المساجد او فى اى مكان
    ربي يجيب الخير
     
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    Ma$Ter, ‏10 جويلية 2017
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام الصفحة هاذيكارثة البارح رحت نشوفها قلت نزيد نلقا روحي! كي عادت لولية تروح تعرس تلقى روحها فيالفايس بووك مظنيتش هاذ الصفحة تطول الشرطة الالكترونية تجيبها وتجيب لي خدم هاذ لخماج كامل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم فضحو مجتمع شعب جاهل وميخافش ربي معناه لي عندها مشكلة مع وحدة تروح تبيع هاذ الفيديو لهاذ الصفحة مستوى في الحضيض الاسفل
     
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    أم ياسمينdz, ‏10 جويلية 2017
    #7
  8. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    خخخ مزية نكره الاعراس
    انا مشفتش هاذو الصفحات بصح ياختي وش نقولك اذا البنات ضركا صوروهم في عرس عند لافامي و نسا برك مش ميكس نقولك نشالله يرجع زمن وأد البنات وخلاص
    خاطر كي عادت عرس نسا في نسا نورمال و ما سلكتش يدفنوها تتهنى و صاي
    ربي يهدينا

     
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    "viola", ‏10 جويلية 2017
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بيك اخي الكريم
    والله كارثة تاع الصح، الناس تستعمل الكاميرات للتصوير والاحتفاظ بالذكريات
    وناس خلاف تستعملها للعب واللهو والمتاجرة باعراض الناس
    يعني شعب جاهل صراحة
    وكيما قلتها ماكانش لامان لا في اعراس ولا حتى في مسجد الدنيا ماتعجبش
    ربي يهدينا ويهديهم برك
    بارك الله فيك اخي على كرم المرور ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا اختي ام ياسمين مرحبا بيك نورتيني
    ههههه عجبتني تاع نزيد نلقى روحي، والله صح العبد يخاف يعني كي عادت التكنولوجيا
    يستعملها الانسان باه يضر غيرو يسمى مابقاش، المرأة جات تحضر عرس علاه حتى تلقى روحها
    يتفرج فيها لي يسوى ومايسواش والله عيب هادا ولعب ذراري ولعب تاع ناس جاهلين
    حتى ولو نكره وحدة مانروحش ننشر فيديوهاتها، وشوفي لي فاتحة الصفحة ولا لي فاتح الصفحة
    جمع ذنوب امة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله
    وربي يستر على بناتنا وعلى خواتاتنا
    بارك الله فيك اختي على كرم المرور ربي يعنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    أخي @Ma$Ter وأختي @أم ياسمينdz
    نسيت ماسألتكمش واش الحلول لي تقتارحوها للحد من هاد الظاهرة
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا امونتي ههههه انا تاني خاطيني الاعراس حتى يعود عرسي باه نحضر هههه واذا ماعرضونيش مانحضرش ههه
    والله يا امونة حسب واش سمعت صوروهم في كل بلاصة كاين لي في صالة وكاين لي وسط الدار بين العائلة برك
    يعني مادام لحقو وسط الدار يسما هادي مخدومة وربي وكيلهم
    يعني كارثة والله مادام لحقت لهاد الحد، ونتي امونة واش تشوفي كحل لهاد الظاهرة؟
    يعني مادام لحقت لوسط الديار وبين العائلة القريبة واش تقتارحي كحل؟
    شكرا امونتي على كرم المرور ربي يهنيك حبيبتي
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #12
  13. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    nkhalfek fi hadja wahda bark,, tofla li tet3ara w techteh w l hala 3andha mokhha yahkem fiha doonc allah yssahel wech dir, w les seuls li ya9edro yahedro m3aha c malin l 3erss la derangethom parceque rez9hom w dhnoubha rahom mcharkin fihom b loghna hadek, bssah mich raison bach yefodhoha hakda godem ness kamel !! ;;
    apart ça li na9ess imen w ma3andouch f rass rah انثى mayatlegha makhalaw les universités makhalaw les plages,, makhalaw li temchi f trig m3a mamaha ni li m3a hbibha !!! w doka dakhlou l dar ness allah yahdihom

    aalmohim nahkou 3la la solution,, lazem a mon avis ay wahed chaf had la page ysignaliha l la police machi y3amer 3aynih mba3da yroh y3ale9 fihom w ydir la pub !! w li chafet roha fi video techkiii thani ay manach fi ghaba a djma3aa, saah la police ta3na houma lewlin maydirouch khadmethom fi hadi maais koun tokther chakwaa yhabssou had ness bla mzyethom

    mais li ghadhetni c que kayen bnet mssaken,, ana wahda m ness koun tesrali mankhaf men hata 3abd nechki w tkoun familti kamel m3aya mais kayen li yzidou ykemlou 3liha darhom li au lieux yougfou m3aha :( 3la hadi li lebnet la plus part ytiho w chantage w had swaleh​
     
    GI Joe, ‏10 جويلية 2017
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    كحلول ينحيو لي بورتابل في الباب ولي تتحكم تصور تتبهدل من مولات العرس كاشما تحشم عروحها
     
    أم ياسمينdz, ‏10 جويلية 2017
    #14
  15. هدوء المطر

    هدوء المطر :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلآم ورحمة الله
    حتى أنا كنت ندور في الفايس بوك حتى قالو بلي راهي كاينة une page تنشر في فيديوات الأعراس لازم يسينياليوها .. كي دخلت لقيت فضائح وفضائح واش نحكي واش نخلي
    نعرف وحدة مولات ديجي عيطولها باش تخدم في واحد العرس، وكانو بنات يصورو قالتلهم ممنوع التصوير راهم وصاوني أهل العرس قالولها واش دخلك et tout من كلمة لكلمة حتى ضربوها وصرات حرب كبيرة بيناتهم، والكارثة العظمى أنو أمهم خنقتها ودافعت على بناتها .. يعني نتي ما يقربلكش بزاف العريس ولا العروس علاه تصوري؟ باينة بلي الغرض الوحيد هو أنك تنشري الصور والفيديوات
    حنا قلنا الحمد لله أنو ماكانش الإختلاط في الأعراس الجزائرية مي ظهرلنا مشكل أكبر من هذا ولي هو التصوير في الأعراس و من بعد ينشروها في اليوتيوب والفايس بوك والغاشي كامل يتفرج بلي يصلح بلي ما يصلحش
    يعني الواحد يروح للعرس بأمان ومن بعد يرجع للدار يكوناكتي يلقى روحو في الأنترنت والغاشي يضحك ويتمسخر، والله ولينا نخافوا، نمشوا في الطريق نشوفوهم هازين البورطابلات ويصورو، تدخلي للحانوت تشري تلقايهم هازين التلفون ويصورو، مي توصل للأعراس هنا وتحبس .. آو كاين واحد مرتو وواحد بنتو وواحد أختو قادر يقتلها نورمال، لأنو شاف الفيديو نتاعها تشطح في العرس .. يعني واش رايحين يربحوا كي يفضحوا بنات الناس؟ والأدهى والأمر من هذا، أنو طفلة تلقايها هازة التلفون وتصور وكي تروحي ليها تقلها حبسي :oops: تقلك راني ندير في السالفي :mad: وتبعت الفيديوات للراجل هذاك وهو ينشرهم ( عفوا ما نقولش راجل قصدي ذكر لأنو كان جا راجل ما يديرهاش )
    الأعراس بكري ماكان لا تصوير لا كاميرا لا والو وكلش يفوت حلو، يزهاو مع بعض وكانت البركة والعشرة تدوم مدة طويلة مي ضرك والله كلش سماط وكل يوم تسمعي ألف حالة طلآق
    والله سمعت غير كيما صرات في واحد العرس، قالك نحاولهم البورطابلات عند الباب وقالولهم لي نشوفوها تصور نتفاهمو معاها
    ربي يستر علينا وعلى جميع البنات إن شاء الله ويهدي هذو لي راهم مفسدين الحالة ..
    يعطيك الصحة ختي على الموضوع
     
    هدوء المطر, ‏11 جويلية 2017
    #15
  16. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    خخخخ الزينة لا محضرتيش لعرسك ههه
    و الله وش نقولك الحل باه نقولك ينحولهم التيليفونات ماجاياش و الله ما جاية اصلا هوما ميقبلوش وحدة تقولك راجلي يعيطلي وحدة تقولك وليدي و منعرف
    و باه يديرو وحدة تعس لي يصورو ممكن بصح واحد مايحصي للثعابين كي يحبو يصورو من تحت لتحت خخخ
    الحل ندعو ربي يصلح الاحوال برك ويهدينا
     
    "viola", ‏11 جويلية 2017
    #16
  17. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
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    السلام عليكم والله خوفتيني
    انا في عرسي تفاهمنا نقوللهوم ممنوع التصوير ونخلي غير لي قراب ليا بالبزاف يصورو بصح لي مانثيقش فيهوم مايصورونيش علا خاطر واش رايحين يديرو بلي فوطو تاعي..
    شكرا على التنبيه
     
    دعاء الجنات, ‏11 جويلية 2017
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    يا الله لا تربحهم هذو الي ينشرو في اعراض الناس
    تفوه الين ...اسم الله الرحمن الرحيم
    ناس لا حيا لا حشمة و ما يخافوش ربي
    قاعدين ق ليها و همهم ينشرو اعراض الناس و يجملو الفاضيح
    لا حول و لا قوة الال بالله
    الله وكيلهم
    شكرا اختنا لؤلؤة على الالتفاتة
     
    habchisalaheddin, ‏11 جويلية 2017
    #18
  19. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    دارنا
    كان عندنا حنة السمانة الجاية :giggle: بلا والو معنديش خاطر باش نروح زادو لاصال حدا البحر :LOL: و الهبال تاع التصاور لي يخرجو قلتلهم لي بغا يروح ربي يسهله انا انسوني :unsure:و بعد تخمام قررت لجنة باش منروحوش لا لهذا و لا للجايين لاجل غير مسمى :sneaky:
    بلا منحكو عليهم يخرجو او لا مي مكانش احترام اخر عراس حضرتلهم جايبين كاميرة كي يحطو الفطور يدورو في الطوابل و كي تجي تحطي الل4مة في فمك يصورك :ROFLMAO: يعسك شحال مضغتي من خطرة و شحال شربتي :) تزيدي تصوريني علاش كي تجيني تعرفيني ؟؟ اختك خالتك عمتك :mad: قلة تربية
    ماما كانت تخوفهم ببابا :ROFLMAO: باباهم ميبغيش
    لي نتيق فيها نورمال بصح تجي فلانة و فلانة عندها تصويرتي و الناس ميخافوش ربي
    درك مكانش حل لا جهاز تشويش لا والو درك الحنة و بزاف قلعوها بسبة السحر :alien: و العراس بسبة الصور :sleep:و دراهم لي ذكي يخليهم و يحكم بيهم تحويسة :devilish:و لي غبي يدير عرس للي يسوى و ما يسوى باش مع التالي يقولو الحريرة سامطة و يزيدو 48 ولاية يشوفو تصويرة ناس داره :X3: بلا السحر و العين تبقا 5 سنين و هي ترقي و اذا نفع :sneaky:
    ملاحظة:مشقاش تدخلو فيهم باش نسبة المشاهدات متطلعش و ان شاء الله يشكو بيهم و يتعفنو في الحبس
    رأي شخصي ;);););)
     
    فيتامين سي, ‏11 جويلية 2017
    #19
  20. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    آه يا ختي مريم البارح في موضوعك برك كي قريتو لي سمعت بهذي القضية
    هذو لبنات يوالهم واحد كي ابا لهب يجي يدفنهم أحياء
    خلاص فالدزاير هذي مبقاتش التربية والاخلاق كاينة
    النساء هذو لي خرجو الفيديوهات بلاك كانت عندهم مشكلات مع النساء وزعما باش يفظحوهم خرجو الفيديوهات هذيك
    وكان لي لاعلاقة لها بالمشكلات تحب تدي الذنوب برك
    وكاين لي تحب تستشفى في بنات الناس بلاك كي ماتزوجتش ولا هي مزعوقة
    كل وحدة والمرض تاعها الخبيث لي يخليها تنشر الفضائح
    ضرك ولينا وراح نولو نلومو البنات والنساء لي يروحو للعرس مطلسين وجوهم وفاضحين روحهم بحكم مكاش اختلاط
    نحطو اللوم عليهم خاطرش الفئلة الالو تاع لي تحب تفضح هذوك عباد مانقدروش ننصحوهم
    نظنهم مايكونوش مجتمعين فهذا الصرح تاع اللمة هذوك تلقاهم ديما وين كاين الفضائح يستناو تخرج فضيحة جديدة
    حنا نحصلو فلي يروحو للعراس ويفضحو روحهم بملابس ماجوزلهمش يلبسوهم امام النساء
    عراسنا ضرك لازم الواحد كيما يخرج من الدار بالحشمة والحياء يبقى فالصالة هكذاك بحشمة وحياء
    وزيد أصلا الصالات تاع العرس الواحد يجنب يريح فيها بزاف سورتو كي تكون لغنا والشطيح وووو
    وايضا نلومو الشعب العظيم تاعنا لي يحسب روحو مثقف وهو يسمع كلمة فضيحة يروح يجري يطل واش كاين
    الواحد بلحق يسمع فضيحة يتعود من الشيطان الرجيم ويبعد على هذيك لبلاصة
    حنا تلقايهم يرحو يجرو يزيدو نسبة المشاهدة وهذا هو الغرض من نشر هذوك الفيديوهات
    باش تكون ليجام وتكون ليvو وتكون ليكومونتار وتكون الفتن
    على هذا الواحد يجبد روحو قدر المستطاع على التجمعات تاع لعراس
    صح بغيتي تروحي لعرس كوني لابسا لبسة تاع حياء وحشمة واحكمي طابلة ولا كوانة ماتكونش الحركة بزاف والتصوار بزاف
    يعطيك الصحة خت مريم على النصيحة هذي اللي تقيسكم انتم بالدرجة الاولى
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏17 جويلية 2017 على 19:35
    #20
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