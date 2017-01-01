فيديوهات الأعراس أصبحت تجارة

السلام عليكم أهل اللمة الطيبين وأسعد الله اوقاتكم

ان شاء الله تكونو كامل بخير؟

عندي مدة ماكتبتش هنا توحشت هاد البلاصة هههه قسمي المفضل، المهم اليوم جايتني على المواضيع وقلت نشارك في كل قسم ههههه، موضوعي اليوم ماراهوش جديد صراحة ولكن شفت حوايج اليوم قلقوني وخوفوني حبيت ندير موضوع توعوي خاصة خاصة للأخوات، هاد الموضوع يخصهم كتر

المهم مانطولش ندخل في الموضوع مباشرة، اليوم قاعدة ندور فجأة في الفايس بوك حتى نلقى صفحة تنبه من صفحة، يعني صفحة تنبه في البنات من صفحة مشبوهة، هاد الصفحة المشبوهة صراحة ماشفتهاش حسب واش سمعت عليها كي قاعدين ينبهو منها، بلي هاد الصفحة مشاركين فيها بنات من كل ولايات الوطن من الشرق ..الغرب..الجنوب.. الشمال

ومهمتهم أنهم يجيبو الفيديوهات من الاعراس وينشروهم في الصفحة هادي على المباشر

حتى هنا راني نحكيلكم على المشكلة عموما، درك نوليو للب المشكلة ولي هو بناتنا وخواتاتنا خاطر كاتبين بلي الصفحة هادي بحوزتها أكتر من 550 فيديو للأعراس يعني تقدرو تتخيلو أكتر من نصف الف فيديو وأكتر من نصف ألف عرس راهو يتنشر على النت وعلى هاد الصفحة، منها اعراس منقولة من الصالات ومنها لي منقولة من المنازل يعني شوفو وين توصلنا، توصلنا ننشرو أعراض الناس ناس تجي للعرس معروضة وناس تصور فيها وتنشر فيها ماتقول هادي مرت راجل ولا هادي خت راجل ولا هادي بنت راجل، واش هاد العيب لي وصلنالو، تجيبي اعراض الناس تنشريها ويجيو ملايين الاشخاص يتفرجو؟ وزيد الصفحة هادي تجمع في المتابعين كلي تحفزهم تقولهم اليوم عندي مثلا فيديوهات لأعراس من الشرق ولا من ولاية معينة والناس تستنى بفارغ الصبر باه تتفرج على اعراض الناس

درك المشكلة نقسموها لثلاث جهات مسؤولين على هاد الوضع، أول جهة هوما هاد الناس لي ماتخافش ربي تروح للعرس (نقول تروح خاطر راهي طفلة اكيد مادام قدرت تصور وسط النساء) المهم هاد المرا لي تدخل كمعروضة وهي عقرب يخرب في بيوت الناس، يعني النساء ماتخافش ربي تصوري بنات غيرك وتنشريهم واش من فايدة يعني؟ وكيفاه يكون حسابك مع ربي سبحانو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

تاني شخص مسؤول على هاد الامر وبالاك ساعات نحملهم نفس ذنب لي صورت وهوما البنات نفسهم، علاه نتي محجبة تدخلي للعرس تتخلاي على كلشي الخيمار والاحتشام يروح وملابس فاضحة الكفار يحشمو يلبسوها علاه حتى تولي يصورو فيك، يعني لو جيتي مستورة ولابسة خيمارك يصورك من يصورك ماعندو مايديرلك، خاطر كيما خرجتي من داركم كيما روحتي، ماش تخرجي بالعباية وتروحي بالعباية ولداخل يعلم ربي واش صاير، وزيد علابالك وقت التكنولوجيا الغاشي كامل يصور حتى ولو العروسة برك لي صورت عرسها وعندها نسخة واحدة ماش رايح راجلها يتفرجها معاها؟

لي تصور ماعندهاش خوها؟ يعني علاه نعطيو فرصة للناس لي ماتخافش ربي انو يلعبو بينا

اما ثالث فئة نحملها المسؤولية هي الناس لي عاد عندها خلل نفسي وتحب تتفرج على اعراض الناس، يعني جات صفحة تحذر من صفحة ولات كلي ديرلها في الاشهار الغاشي كامل زاد انضم ليها

يعني مالقيت مانقول ربي يهدينا برك، بالاك كاين فئة من الرجال يقولك يستاهلو هوما لي دايرين العجب في الاعراس خلي يصوروهم، صراحة ماكانش لي مايغلطش ونطلبو ربي يهديهم لكن الامر ماتوقفش هنا راهم حتى نساء وسط الدار بين بعضاهم معرسين صوروهم ونشروهم وهوما بيناتهم يعني حتى ولو عائلة محتشمة وغير نساء بيناتهم ومامنعوش

وهنا نوصل لطرح حل لهاد المشكلة، انا نشوف انو لازم في اعراسنا من اليوم ورايح تيليفون مايصور وكاميرا ماتصور

مادام ولينا جاهلين مانعرفوش نستغلو التكنولوجيا معناها لازمنا اعادة تربية، لازم نوليو نديرو عبد يعس التصوار

ومايسمح لحتى عبد يصور مهما كان إلا شخص واحد يصور برك باه اذا تسربت كاش حاجة او باين شكون لي دارها وتاني حل انو بالاك تكون هادي عبرة للنساء يسترو رواحهم شوي خاطر من لي كانت 50 عبد يشوفك ولا راهم ولاو ملايين يتفرجو عليك بملابس فاضحة ونتي حاطة روحك غير بين النساء

يعني قلبي وجعني والله ربي يجيب الخير برك وربي يستر على بناتنا وخواتاتنا

ولهو بعضاكم يا لبنات وربي يجيب الخير برك

واعطيوني رايكم في الموضوع واذا عندكم حلول اقتراحوها خلي نستفادو من بعض ان شاء الله

اتهلاو في رواحكم

سلام



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