فيديوهات الأعراس أصبحت تجارة

nkhalfek fi hadja wahda bark,, tofla li tet3ara w techteh w l hala 3andha mokhha yahkem fiha doonc allah yssahel wech dir, w les seuls li ya9edro yahedro m3aha c malin l 3erss la derangethom parceque rez9hom w dhnoubha rahom mcharkin fihom b loghna hadek, bssah mich raison bach yefodhoha hakda godem ness kamel !! ;;apart ça li na9ess imen w ma3andouch f rass rah انثى mayatlegha makhalaw les universités makhalaw les plages,, makhalaw li temchi f trig m3a mamaha ni li m3a hbibha !!! w doka dakhlou l dar ness allah yahdihomaalmohim nahkou 3la la solution,, lazem a mon avis ay wahed chaf had la page ysignaliha l la police machi y3amer 3aynih mba3da yroh y3ale9 fihom w ydir la pub !! w li chafet roha fi video techkiii thani ay manach fi ghaba a djma3aa, saah la police ta3na houma lewlin maydirouch khadmethom fi hadi maais koun tokther chakwaa yhabssou had ness bla mzyethommais li ghadhetni c que kayen bnet mssaken,, ana wahda m ness koun tesrali mankhaf men hata 3abd nechki w tkoun familti kamel m3aya mais kayen li yzidou ykemlou 3liha darhom li au lieux yougfou m3aha3la hadi li lebnet la plus part ytiho w chantage w had swaleh​