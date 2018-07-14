الكلام الفاحش إلى أين؟

سب الرب كفر بتفاق العلمااء وجرم عظيم

ربي سبحانو نهى المسلمين ان يسبوا آلهة الكفار حتى لا يسبوا هم الرب

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)

وهذو اللي يسبو الرب صرااحة انا نعرف بلي القلب تاعو ما فيهش ادنى خوف من مراقبة الله عز وجل

مشكلة الكبيرة في مؤسسة حكومية تقدر تسب الرب بصح ما تقدرش تسب الام تاع السيد

هذي حطتلي اريير في راسيي انعم سب الرب نورماال بصح باش تسب العبد لالا

واش نقوول غير كلشي عند ربي وهذي الظاهرة لوكان جا شرع ربي ماشي ع الكيف فيها حكم كبير تقرايه راسك يزير

ربي يهديهم ويهدينا ​