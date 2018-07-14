لؤلؤة قسنطينة
:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
عندي بزاااف ماخربشتش في قسم واش راك تهدر توحشت نحكي فيه على بعض الظواهر الاجتماعية سواء سلبية أو إيجابية
واليوم الظاهرة لي حابة نحكي عليها راهي واضحة وضوح الشمس من خلال العنوان وهي "الكلام الفاحش إلى أين؟"
علابالي الموضوع هذا هدرنا فيه بزاف ويمكن البعض يشوفو موضوع مكرّر لكن عندي مانقول اليوم في هذا الموضوع
خاطر تغيضك شعب مسلم يسب الله؟ اخطيني من الكلام الآخر غير المحتشم هاداك راهو وحدو خاطر باه تقول
كلام عيب وغير محترم قدام عايلتك قدام جارك قدام حتى انسان ماتعرفوش فهذا عيب كبير لكن أنك ماتحشمش من انسان
كيفك فهاد الشي شغلك وهاديك أخلاقك لكن أنك تسب لي خلقك هنا نحطو ماش علامة استفهام بل قبيلة تاع علامات الاستفهام
يقولك البعض راني كي نزعف نسب لكن تسب لي خلقك؟ يا عبد ربي تزعف من عبد تولي تسب لي خلقك استغفر الله العظيم
مافهمتش هادو لي يديرو هاد الشي كيفاه يقدر يرقد الليلة هاديك نورمال؟ ماخافش ربي سبحانو يريب عليه حيط تاع دارو
يكرازيه تما بعد، ماخافش يعدي عليه كاميو يطيرلو راسو؟ كيفاه توصل تقول كلام غير أخلاقي في حق لي خلقك؟؟؟؟ هادو عباد
ولا واش؟ كي تعود الحجرة تسبح لربي وحنا عباد بعقل ونفهمو نتطاولو ونسبو يسما التراب والحيوان خير علينا
المهم لا علينا الشي الرئيسي لي على جالو طرحت هاد الموضوع أني مؤخرا قريت قالك أنو الانسان لي يتوصل يسب ربي سبة واحدة برك
يعتبر خرج من الدين الاسلامي لازم يشهد ويستغفر استغفار شديد، هادي سبة واحدة يا عباد الله كيفاه مالا لي في الثانية
يطلق من فمو جريدة تاع سب وشتم؟ مايخافوش ربي هادو ماتتزعزعش الدنيا تحت رجليهم؟ من وكتاه ولا السب رجولة؟
والطامة الكبرى يا إخواني قالك الرجل كي يعود متزوج ويسب الله يعتبر خرج من الاسلام كما سبق وقلت وحتى مرتو تعود محرمة عليه
قالك لازم يعاود يعقد عليها باه تولي مرتو في الحلال، يا ربي واش هادا؟ يسما الجزائريين كامل عايشين في الحرام ولا كيفاه؟؟
ماعلاباليش صحة هاد الكلام من الناحية الدينية بصح اصلا تسمع شي كيما هادا قلبك يتزعزع، هادي سبة واحدة
قادرة تخليك عايش في حرام وتعتبر كافر كيفاه مالا هاداك لي يفتح باب سيارتو يسب ويتقابد في الطريق مع الناس يسب
ويصرالو مشكل يسب ويدخل يتقابد مع مرتو يسب، هادا بشر ولا واش من كائن ياربي، ولي يزيد يحيرك تلقى نساء يسمعوها
وتجيهم عادي تقولك نورمال انا وكي نزعف ونسب، الله الله ولا التعبير على الغضب من الدنيا بسب رب الدنيا وزيد يتم الاعتراف بيها بقلب بارد
كيفاه ربي يفرج علينا إذن؟ كيفاه نقولو يا ربي احفظ بلادنا ونهزو يدينا للسماء وحنا نسمعو في الناس تسب في الخالق ليل ونهار
كأنها شربة ماء حتى أطفالنا ولاو يعاودوها بدون وعي منهم وبدون وعي بحجم هذا الذنب، ربي يغفرلنا ويعفو علينا ويهدي هاد الأمة
إليكم الخط، وأمسية طيبة للجميع
تحياتي
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
عندي بزاااف ماخربشتش في قسم واش راك تهدر توحشت نحكي فيه على بعض الظواهر الاجتماعية سواء سلبية أو إيجابية
واليوم الظاهرة لي حابة نحكي عليها راهي واضحة وضوح الشمس من خلال العنوان وهي "الكلام الفاحش إلى أين؟"
علابالي الموضوع هذا هدرنا فيه بزاف ويمكن البعض يشوفو موضوع مكرّر لكن عندي مانقول اليوم في هذا الموضوع
خاطر تغيضك شعب مسلم يسب الله؟ اخطيني من الكلام الآخر غير المحتشم هاداك راهو وحدو خاطر باه تقول
كلام عيب وغير محترم قدام عايلتك قدام جارك قدام حتى انسان ماتعرفوش فهذا عيب كبير لكن أنك ماتحشمش من انسان
كيفك فهاد الشي شغلك وهاديك أخلاقك لكن أنك تسب لي خلقك هنا نحطو ماش علامة استفهام بل قبيلة تاع علامات الاستفهام
يقولك البعض راني كي نزعف نسب لكن تسب لي خلقك؟ يا عبد ربي تزعف من عبد تولي تسب لي خلقك استغفر الله العظيم
مافهمتش هادو لي يديرو هاد الشي كيفاه يقدر يرقد الليلة هاديك نورمال؟ ماخافش ربي سبحانو يريب عليه حيط تاع دارو
يكرازيه تما بعد، ماخافش يعدي عليه كاميو يطيرلو راسو؟ كيفاه توصل تقول كلام غير أخلاقي في حق لي خلقك؟؟؟؟ هادو عباد
ولا واش؟ كي تعود الحجرة تسبح لربي وحنا عباد بعقل ونفهمو نتطاولو ونسبو يسما التراب والحيوان خير علينا
المهم لا علينا الشي الرئيسي لي على جالو طرحت هاد الموضوع أني مؤخرا قريت قالك أنو الانسان لي يتوصل يسب ربي سبة واحدة برك
يعتبر خرج من الدين الاسلامي لازم يشهد ويستغفر استغفار شديد، هادي سبة واحدة يا عباد الله كيفاه مالا لي في الثانية
يطلق من فمو جريدة تاع سب وشتم؟ مايخافوش ربي هادو ماتتزعزعش الدنيا تحت رجليهم؟ من وكتاه ولا السب رجولة؟
والطامة الكبرى يا إخواني قالك الرجل كي يعود متزوج ويسب الله يعتبر خرج من الاسلام كما سبق وقلت وحتى مرتو تعود محرمة عليه
قالك لازم يعاود يعقد عليها باه تولي مرتو في الحلال، يا ربي واش هادا؟ يسما الجزائريين كامل عايشين في الحرام ولا كيفاه؟؟
ماعلاباليش صحة هاد الكلام من الناحية الدينية بصح اصلا تسمع شي كيما هادا قلبك يتزعزع، هادي سبة واحدة
قادرة تخليك عايش في حرام وتعتبر كافر كيفاه مالا هاداك لي يفتح باب سيارتو يسب ويتقابد في الطريق مع الناس يسب
ويصرالو مشكل يسب ويدخل يتقابد مع مرتو يسب، هادا بشر ولا واش من كائن ياربي، ولي يزيد يحيرك تلقى نساء يسمعوها
وتجيهم عادي تقولك نورمال انا وكي نزعف ونسب، الله الله ولا التعبير على الغضب من الدنيا بسب رب الدنيا وزيد يتم الاعتراف بيها بقلب بارد
كيفاه ربي يفرج علينا إذن؟ كيفاه نقولو يا ربي احفظ بلادنا ونهزو يدينا للسماء وحنا نسمعو في الناس تسب في الخالق ليل ونهار
كأنها شربة ماء حتى أطفالنا ولاو يعاودوها بدون وعي منهم وبدون وعي بحجم هذا الذنب، ربي يغفرلنا ويعفو علينا ويهدي هاد الأمة
إليكم الخط، وأمسية طيبة للجميع
تحياتي