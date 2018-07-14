الكلام الفاحش إلى أين؟

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
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#1
إنضم
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
عندي بزاااف ماخربشتش في قسم واش راك تهدر توحشت نحكي فيه على بعض الظواهر الاجتماعية سواء سلبية أو إيجابية
واليوم الظاهرة لي حابة نحكي عليها راهي واضحة وضوح الشمس من خلال العنوان وهي "الكلام الفاحش إلى أين؟"
علابالي الموضوع هذا هدرنا فيه بزاف ويمكن البعض يشوفو موضوع مكرّر لكن عندي مانقول اليوم في هذا الموضوع
خاطر تغيضك شعب مسلم يسب الله؟ اخطيني من الكلام الآخر غير المحتشم هاداك راهو وحدو خاطر باه تقول
كلام عيب وغير محترم قدام عايلتك قدام جارك قدام حتى انسان ماتعرفوش فهذا عيب كبير لكن أنك ماتحشمش من انسان
كيفك فهاد الشي شغلك وهاديك أخلاقك لكن أنك تسب لي خلقك هنا نحطو ماش علامة استفهام بل قبيلة تاع علامات الاستفهام
يقولك البعض راني كي نزعف نسب لكن تسب لي خلقك؟ يا عبد ربي تزعف من عبد تولي تسب لي خلقك استغفر الله العظيم
مافهمتش هادو لي يديرو هاد الشي كيفاه يقدر يرقد الليلة هاديك نورمال؟ ماخافش ربي سبحانو يريب عليه حيط تاع دارو
يكرازيه تما بعد، ماخافش يعدي عليه كاميو يطيرلو راسو؟ كيفاه توصل تقول كلام غير أخلاقي في حق لي خلقك؟؟؟؟ هادو عباد
ولا واش؟ كي تعود الحجرة تسبح لربي وحنا عباد بعقل ونفهمو نتطاولو ونسبو يسما التراب والحيوان خير علينا
المهم لا علينا الشي الرئيسي لي على جالو طرحت هاد الموضوع أني مؤخرا قريت قالك أنو الانسان لي يتوصل يسب ربي سبة واحدة برك
يعتبر خرج من الدين الاسلامي لازم يشهد ويستغفر استغفار شديد، هادي سبة واحدة يا عباد الله كيفاه مالا لي في الثانية
يطلق من فمو جريدة تاع سب وشتم؟ مايخافوش ربي هادو ماتتزعزعش الدنيا تحت رجليهم؟ من وكتاه ولا السب رجولة؟
والطامة الكبرى يا إخواني قالك الرجل كي يعود متزوج ويسب الله يعتبر خرج من الاسلام كما سبق وقلت وحتى مرتو تعود محرمة عليه o_O
قالك لازم يعاود يعقد عليها باه تولي مرتو في الحلال، يا ربي واش هادا؟ يسما الجزائريين كامل عايشين في الحرام ولا كيفاه؟؟
ماعلاباليش صحة هاد الكلام من الناحية الدينية بصح اصلا تسمع شي كيما هادا قلبك يتزعزع، هادي سبة واحدة
قادرة تخليك عايش في حرام وتعتبر كافر كيفاه مالا هاداك لي يفتح باب سيارتو يسب ويتقابد في الطريق مع الناس يسب
ويصرالو مشكل يسب ويدخل يتقابد مع مرتو يسب، هادا بشر ولا واش من كائن ياربي، ولي يزيد يحيرك تلقى نساء يسمعوها
وتجيهم عادي تقولك نورمال انا وكي نزعف ونسب، الله الله ولا التعبير على الغضب من الدنيا بسب رب الدنيا وزيد يتم الاعتراف بيها بقلب بارد
كيفاه ربي يفرج علينا إذن؟ كيفاه نقولو يا ربي احفظ بلادنا ونهزو يدينا للسماء وحنا نسمعو في الناس تسب في الخالق ليل ونهار
كأنها شربة ماء حتى أطفالنا ولاو يعاودوها بدون وعي منهم وبدون وعي بحجم هذا الذنب، ربي يغفرلنا ويعفو علينا ويهدي هاد الأمة
إليكم الخط، وأمسية طيبة للجميع
تحياتي
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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#2
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#2
سب الرب كفر بتفاق العلمااء وجرم عظيم
ربي سبحانو نهى المسلمين ان يسبوا آلهة الكفار حتى لا يسبوا هم الرب
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
وهذو اللي يسبو الرب صرااحة انا نعرف بلي القلب تاعو ما فيهش ادنى خوف من مراقبة الله عز وجل
مشكلة الكبيرة في مؤسسة حكومية تقدر تسب الرب بصح ما تقدرش تسب الام تاع السيد
هذي حطتلي اريير في راسيي انعم سب الرب نورماال بصح باش تسب العبد لالا
واش نقوول غير كلشي عند ربي وهذي الظاهرة لوكان جا شرع ربي ماشي ع الكيف فيها حكم كبير تقرايه راسك يزير
ربي يهديهم ويهدينا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
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1,951
العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
قال hakim story:
سب الرب كفر بتفاق العلمااء وجرم عظيم
ربي سبحانو نهى المسلمين ان يسبوا آلهة الكفار حتى لا يسبوا هم الرب
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
وهذو اللي يسبو الرب صرااحة انا نعرف بلي القلب تاعو ما فيهش ادنى خوف من مراقبة الله عز وجل
مشكلة الكبيرة في مؤسسة حكومية تقدر تسب الرب بصح ما تقدرش تسب الام تاع السيد
هذي حطتلي اريير في راسيي انعم سب الرب نورماال بصح باش تسب العبد لالا
واش نقوول غير كلشي عند ربي وهذي الظاهرة لوكان جا شرع ربي ماشي ع الكيف فيها حكم كبير تقرايه راسك يزير
ربي يهديهم ويهدينا
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أهلا خويا حكيم مساء النور
والله شيء مؤسف حقا، ويوجع القلب ذكرتني بأستاذ لغة عربية وعلوم إسلامية وأكدلي على المادة الاخيرة
يسب الله عادي قدامنا وحنا تلاميذ متوسط ويقولنا عادي المديرة نفسها تعرفني بلي نسب الله وماتقولي والو
بصح ساعات يقولنا نخليكم تقعدو كيما تحبو بصح ماتخبروش المديرة، يسمى الخوف من المديرة نعم ومن الله لالا
شيء مخزي ويشق القلب والله، الحمد لله أنو في البيت تاعنا لا الأم تاعي تقول كلام فاحش لا الوالد تاعي
مهما بلغت درجة غضبهما، والناس برا تسب الله كأنها لعبة واش من جرأة عندك ديرها وتقولها وماتخافش
ديجا اللسان لي رايح تسب بيه هو من خلق الله كيفاه مالا وجهك صحيح وتستخدم لسان من خلق الله في سبه
وكي عاد سب الله يخلي الانسان كافر يسما صح تاع مرتو تولي محرمة عليه؟؟ ولازم يعاود شروط الزواج ؟
لأنو هاد الموضوع تاني شوكاني، شكرا خويا حكيم على مرورك
وكيما قلت ربي يهدينا ويهديهم ويعفو علينا
تحياتي
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#4
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,861
الإعجابات
34,987
النقاط
701
#4
وكي عاد سب الله يخلي الانسان كافر يسما صح تاع مرتو تولي محرمة عليه؟؟ ولازم يعاود شروط الزواج ؟


ما نفتيلكش فيها ولكن فيها اقوال مغلضة يعني حاجة صعيبة صح
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#5
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#5
اصلا كي تسمعي الكلمة هاذيك لي تلحق لربي و الله نبقا نستنا فالسما اطيح و لا كشما حاجة تصرا و الله العظيم نبقا نخزر منا و منا نخاف
قد متكون مقلق و معصب و تيري فالهدرة -كيما انا خخ- متلحقش لربي ها شوية
ووقيلا وقيلا اذا منيش غالطة وقيلا الشعب الجزائري الوحيد هو اللي يلحق للخالق كي يسب ربي يهدينا و الله يعني عيب
و كي جبدتي الموضوع فكرتيني في حملة مليحة كانت فالعاصمة و مدن اخرى و الله مبادرة طيبة
وين تمشي تلقاي لافتة معلقة مكتوب فيها "ما تسبش ربي" و "لا للكلام الفاحش ..أترضى أن تسمعه أمك"
يعني و الله ممكن واحد ينسى ولا يغلط قادرة ورقة كيما هاذي تشدلو لسانو عن المعصية " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين "
ربي يهدينا و صاي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#6
إنضم
13 أفريل 2013
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13,209
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1,951
العمر
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
قال hakim story:
وكي عاد سب الله يخلي الانسان كافر يسما صح تاع مرتو تولي محرمة عليه؟؟ ولازم يعاود شروط الزواج ؟


ما نفتيلكش فيها ولكن فيها اقوال مغلضة يعني حاجة صعيبة صح
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يا لطيف، ربي يستر ويلطف برك
والله كارثة عظمى، شكرا خويا جزاك الله خيرا​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#7
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,209
الإعجابات
46,312
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
قال "viola":
اصلا كي تسمعي الكلمة هاذيك لي تلحق لربي و الله نبقا نستنا فالسما اطيح و لا كشما حاجة تصرا و الله العظيم نبقا نخزر منا و منا نخاف
قد متكون مقلق و معصب و تيري فالهدرة -كيما انا خخ- متلحقش لربي ها شوية
ووقيلا وقيلا اذا منيش غالطة وقيلا الشعب الجزائري الوحيد هو اللي يلحق للخالق كي يسب ربي يهدينا و الله يعني عيب
و كي جبدتي الموضوع فكرتيني في حملة مليحة كانت فالعاصمة و مدن اخرى و الله مبادرة طيبة
وين تمشي تلقاي لافتة معلقة مكتوب فيها "ما تسبش ربي" و "لا للكلام الفاحش ..أترضى أن تسمعه أمك"
يعني و الله ممكن واحد ينسى ولا يغلط قادرة ورقة كيما هاذي تشدلو لسانو عن المعصية " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين "
ربي يهدينا و صاي
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أهلا أمونة مساء النور
والله صح عندك الحق لدرجة هاداك الكلام لي يخرجوه من فمهم لو تحطيه على جبل يريب
تولي تشوفي من ومن تقولي اللطف ياربي واش رايح يصرا فينا وهادا لسان واحد برك
تلقاي ساعات زوج يتقابدو تسمعي وسخ ودنيك، درك نتا وهو تتقابدو وعلاه تسب الله
للدرجة هادي قلوبهم ميتة ! والله كارثة وتاع اذا كاينة في الجزائر برك ولالا نظن كاينة كذلك
في بقية البلدان العربية خاطر هادي مشكلة الزواج بعد قريتها على لسان انسانة ليست جزائرية
والله اعلم، لكن لما نسلطو الضوء على بلدنا فهي كارثة دينية وأخلاقية وياريت تطبق
مثل هذه الحملات في كل أنحاء الوطن باه لاكان العبد هادا مازال مافاقش بلي راهو
يدير في ذنب عظيم نوعيوه ونفطنوه بلي راهو خرج من الدين الاسلامي خلاص
بلا أمور أخرى فضيعة كذلك ربي يلطف برك وربي يهدينا كيما قلتيها
شكرا حبيبتي على مرورك بارك الله فيك
تحياتي​
 
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