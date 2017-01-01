يمكننا العيش مع القران بكتباته

هو مشروع رائع مشروع كتابة المصحف

سطر واحد كل يوم

لنعيش مع القران

نحفظ السطر و نكتبه و في كل يوم نراجع ما كتبنا

للمشروع قواعد

يجب ان يكتب صحيحا

و يجب ضبط القياسات في الورقة

هل اعجبكم هذا المشروع؟

هل نباشر فيه؟

اعطوني رايكم؟

و ساضع الباقي لكن يجب تطبيق الامر من طرف الجميع

و عند الانتهاء من كتابة الصفحة نضعها هنا لنصحح اخطاء بعضنا

هذا المشروع تم العمل به في عدة ولايات من الجزائر و في عدة مناطق من العالم

لذلك يمكن ان تصادفوه

و اذا وفقكم الله لانهاء المصحف سيقرا فيه اجيال من بعدكم

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