العيش مع القران

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ChamsAlgeria, ‏11 فيفري 2017 على 08:45.

الكلمات الدلالية:
  1. ChamsAlgeria

    ChamsAlgeria :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    17
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    يمكننا العيش مع القران بكتباته
    هو مشروع رائع مشروع كتابة المصحف
    سطر واحد كل يوم
    لنعيش مع القران
    نحفظ السطر و نكتبه و في كل يوم نراجع ما كتبنا
    للمشروع قواعد
    يجب ان يكتب صحيحا
    و يجب ضبط القياسات في الورقة
    هل اعجبكم هذا المشروع؟
    هل نباشر فيه؟
    اعطوني رايكم؟
    و ساضع الباقي لكن يجب تطبيق الامر من طرف الجميع
    و عند الانتهاء من كتابة الصفحة نضعها هنا لنصحح اخطاء بعضنا
    هذا المشروع تم العمل به في عدة ولايات من الجزائر و في عدة مناطق من العالم
    لذلك يمكن ان تصادفوه
    و اذا وفقكم الله لانهاء المصحف سيقرا فيه اجيال من بعدكم

     
    Smile Queen, دعاء الجنات و RoUumaiSsA معجبون بهذا.
    ChamsAlgeria, ‏11 فيفري 2017 على 08:45
    #1
  2. ChamsAlgeria

    ChamsAlgeria :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    17
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    لا احد يريد ان يعيش مع القران اعتقد
     
    نعمات, RoUumaiSsA و ميلينا معجبون بهذا.
    ChamsAlgeria, ‏12 فيفري 2017 على 13:36
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,140
    الإعجابات المتلقاة:
    1,152
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مشروع عظيم لكن يحتاج الى الدقة و الضوابط القرانية بالتالي كل من يساهم فيه لابد ان يكون على دراية كاملة بكل احكامه و ضوابطه
    ان شاء الله سوف يكون في ميزان حسناثكم
     
    RoUumaiSsA معجب بهذا.
    ميلينا, ‏12 فيفري 2017 على 15:52
    #3
  4. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,977
    الإعجابات المتلقاة:
    3,458
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ماشاء الله مشروع قيمة
    سوف أشرك انشاء الله
     
    RoUumaiSsA معجب بهذا.
    نعمات, ‏12 فيفري 2017 على 23:04
    #4
  5. RoUumaiSsA

    RoUumaiSsA :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
    37
    الإعجابات المتلقاة:
    119
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    alger
    بارك الله فيك
    العيش مع القران موضوع رائع
    ساشترك ان شاء الله
     
    RoUumaiSsA, ‏12 فيفري 2017 على 23:07
    #5
  6. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    515
    الإعجابات المتلقاة:
    813
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    ربي يجعلها في ميزان حسناتك اخي الكريم . سبحان الله تكلمت البارحة مع اختي عن القرآن وعن نيتي في حفظه بإذن الله وقررنا التسجيل في مدرسة قرآنية او في احد المساجد بعد انهائي لامتحاني النهائي في الجامعة . ذهبنا اليوم صباحا وللاسف اخبرونا ان التسجيلات في المدرسة القرآنية اكتملت ولا يوجد مكان لنا وفي المسجد اخبرونا ان المجموعات مكتملة وبقي فقط علينا ان نتصل بأستاذة يوم الجمعة او ان نحضر ان وافقت احدى الاستاذات وبدون تسجيل . احسست بخيبة امل لانه لم يتم تسجيلنا والان دخلت لهذا القسم جذبني هذا العنوان ووجدت مفاجأة جميلة بانتظاري .. انا معكم بإذن الله واختي ايضا جعلها الله في ميزان حسناتك وربي يفرحك اخي مثلما اسعدتنا ربي يجعلها في ميزان حسناتكم
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Smile Queen, ‏13 فيفري 2017 على 02:01
    #6
  7. ChamsAlgeria

    ChamsAlgeria :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    17
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    مسرورة لوجود اناس مثلكم بارك الله فيكم و فيكي انا بنت لست ولد انت تقولين اخي ساضع لكم صورا لفهم الموضوع اكثر ان شاء الله و كل اسبوع نضع صور ما كتبنا هنا لنصحح اخطاء بعضنا ان شاء الله
     
    Smile Queen معجب بهذا.
    ChamsAlgeria, ‏14 فيفري 2017 على 13:02
    #7
  8. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    515
    الإعجابات المتلقاة:
    813
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    عذرا غاليتي والله من الفرحة لم انتبه هههه
    اسفة منكِ اخيتي الغالية
    بانتظارك وبإذن الله سأطبق معك
    ربي يجعلها في ميزان حسناتك ويسعدك دنيا واخرة يااارب
     
    نعمات معجب بهذا.
    Smile Queen, ‏14 فيفري 2017 على 20:50
    #8
  9. ChamsAlgeria

    ChamsAlgeria :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    17
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    باذن الله سنطبق مععا
    امين يا رب
     
    Smile Queen معجب بهذا.
    ChamsAlgeria, ‏15 فيفري 2017 على 21:24
    #9