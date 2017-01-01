يمكننا العيش مع القران بكتباته هو مشروع رائع مشروع كتابة المصحف سطر واحد كل يوم لنعيش مع القران نحفظ السطر و نكتبه و في كل يوم نراجع ما كتبنا للمشروع قواعد يجب ان يكتب صحيحا و يجب ضبط القياسات في الورقة هل اعجبكم هذا المشروع؟ هل نباشر فيه؟ اعطوني رايكم؟ و ساضع الباقي لكن يجب تطبيق الامر من طرف الجميع و عند الانتهاء من كتابة الصفحة نضعها هنا لنصحح اخطاء بعضنا هذا المشروع تم العمل به في عدة ولايات من الجزائر و في عدة مناطق من العالم لذلك يمكن ان تصادفوه و اذا وفقكم الله لانهاء المصحف سيقرا فيه اجيال من بعدكم